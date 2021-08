[FOTO] Njujorški arhitekti hrvatskih korijena najinovativniji u SAD-u

Njujorška tvrtka Node Architecture, Engineering, and Construction (Node AEC) u vlasništvu Hrvata Jakov Šarića i Radomira Delića osvojila je nagradu američkog magazina BUILD. Ta je tvrtka dobila priznanje za najinovativniju multidisciplinarnu arhitektonsko-inženjersku konzultantsku tvrtku u sjeveroistočnom SAD-u za izvrsnost u održivoj stambenoj arhitekturi, izvještava Croatia Week.

U prijavi za natješaj Node AEC je istaknuo iskazivanje predanosti zajednici kroz transformativne i održive projekte diljem New Yorka. Kao reference priložili su niz stambenih objekata koje su dizajnirali po principima 'pasivnih kuća' koje imaju do 90 posto veću energetsku učinkovitost od klasično građenih objekata. Među njima su prva zgrada s certifikatom pasivne kuće u Queensu - Middle Village te Charlotte Gardens i Off Bryant u Bronxu.

– Vjerujemo da društvu doprinosimo učinkovitim, okolišno prihvatljivim dizajnom. Živimo, radimo i volontiramo u ovoj zajednici i čast nam je provoditi mnogo projekata koji grad čine održivijim i omogućuju bolje uvjete stanovanja za sve – izjavio je Šarić, suosnivač Node AEC-a podrijetlom iz Zagreba.