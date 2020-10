Nova era predsjednika uprava - od ‘klasičnog direktora‘ preko noći postali superheroji

Velika većina predsjednika uprava (CEO), do jučer je bila potpuno u ostvarenjima godišnjeg plana poslovanja, prodajnih rezultata, smanjenju troškova na kratki rok. Sastančilo se do iznemoglosti, radile razne studije slučaja, 'brejnstormizi' i sve je to dugo trajalo, a s minimalnim učinkom u implementaciji.

Uloga CEO-ova preko noći je evoluirala i nadišla dosadašnje ciljeve i svrhu.

Kako za ukupno čovječanstvo, tako i za biznis, pandemija je ogroman izazov s kojim se suočavaju lideri – od dislokacije rada, promjene ponašanja kod potrošača i klijenata, promjene u nabavnim lancima, novih modela komunikacije, novog empatijskog pristupa zaposlenicima, dramatičnog tehnološkog napretka, značajnog povećanja konkurencije na tržištu i sl.

CEO-ovi danas moraju donositi odluke za koje nikada nisu bili educirani ni trenirani, primjerice procijeniti zdravstvenu sliku na mikro i makro razini i donijeti u skladu s time odluku kada je sigurno vrijeme za vraćanje zaposlenika u svoje urede. Sve te promijene nastale su iz nužde, međutim imaju potencijala da ostanu, zbog čega je nova uloga CEO-ova jedna od glavnih poslovnih tema na globalnoj razini.

PET zadataka CEO-a budućnosti u upravljanju ljudima: Poticati ljude da razmišljaju, a ne samo obavljaju poslove Omogućiti ljudima da govore i doprinose Popraviti operativne uvjete rada prije ‘popravljanja radnika' Autoritete približiti mjestu na kojem se nalaze informacije u organizaciji Podesiti kontrolu koja se daje zaposlenicima na njihovu razinu jasnoće i kompetentnosti Izvor: Re:markable

Tako u McKinseyu kažu da je CEO današnjice glavni 'kalibrator' koji odlučuje o opsegu i stupnju potrebnih promjena. Portal CEO World piše da je CEO današnjice ' Chief Change Officer’, odnosno glavni direktor za promjene. Re:markable je CEO-u pak dao sličnu novu titulu - Chief Enabling Officer, direktor koji omogućuje, s time da je CEO taj koji utjelovljuje promjene koje želi vidjeti kod drugih.

U posljednje vrijeme u poslovne sustave upravljanja uvode se i brojne nove C-level funkcije, šire se granice tzv. C-suite kategorije najvišeg menadžmenta, smanjuje hijerarhija, čime dolazi do transformacije najviše upravljačke strukture, a samim time i odgovornosti CEO-ova.

U novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera pročitajte kako domaći i strani stručnjaci s iz područja psihologije, psihijatrije, HR-a, head huntinga, konzultinga vide novu ulogu CEO-ova budućnosti, kakve su nove menadžerske funkcije dospjele na vrh te iz prve ruke izazove s kojima se suočavaju prvi ljudi uspješnih kompanija.