Nova pravila: ČETIRI sektora mogu dobiti pomoć, pad prihoda od 50 posto, nema isplate dividende do 2021.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović izjavio je u utorak nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) da postoji konsenzus svih strana o potporama gospodarstvu za mjesece svibanj i lipanj.

"Najbitnije je da smo razgovarali o mjerama za svibanj i lipanj te smo otvorili prostor za kasnije razgovore vezano za očuvanje radnih mjesta prema modelu skraćenog radnog vremena. Jako nam je bitno da za mjesec svibanj i lipanj imamo konzensus o potporama, sama formlizacija mjera biti će predmet Upravnog vijeća HZZ-a", rekao je novinarima ministar Aladrović nakon sastanka GSV-a. Ocijenio je da je na sastanku postignuta visoka razina kompromisa.

"Što se tiče precizne ciljane pomoći, mi smo se sada po sadašnjim pravilima vezali za četiri sektora i pad prihoda većih od 50 posto. Govorimo o četiri vrlo izložena sektora. Njih smatramo kao četiri najkritičnija sektora", objasnio je Aladrović. Dodao je da će se problemi drugih sektora rješavati kroz drugačije modele mjera.

Mjera pomoći putem otpisa poreza i doprinosa formulirana je do 20. lipnja, a ministar rada i mirovinskog sustava kaže da će i o njoj raspravljati sljedećih dana. Naglasio je kako će mjera otpisa plaćanja doprinosa vrijediti za navedena četiri sektora koji će ispunjavati kriterije za lipanj.

Istaknuo je da je postojao konsenzus svih strana za sve one tvrtke koje su srednje i velike da se uvede poseban kriterij HZZ-a koji bi pratio pad prihoda od 20 i više posto te koji bi se koristio kao dokaz pri korištenju mjera.

"Uvest ćemo zabranu isplata dividendi i dobiti za sve srednje i velike tvrtke do kraja 2021. godine jer smatramo da nije oportuno nekoristiti zadržanu dobit i dobit iz prethodnih godina, a paralelno očekivati državnu pomoć. Ukoliko netko iskoristi mjeru, ostavit ćemo mu mogućnost da vrati potporu, a zatim isplati dobit i dividendu dioničarima", kazao je Aladrović. Objasnio je da poslodavci ako se odluče na isplatu dobiti, nemaju pravo na korištenje mjera za svibanj.

Sindikati podržali mjere za svibanj i lipanj

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel kazao je da su podržali mjere za svibanj i lipanj.

"Suglasnost je poslodavaca i sindikalaca da se posebno za sektor prometa, mora dodatno pomoći poslodavcima koji voze i koji djeluju na međužupanijskom i unutar županijskom prometu. Isto tako u potpunosti smo u suglasnosti da se za lipanj mora iznaći mjera kako pomoći pojedinom poslodavcu, odnosno pojedinom trgovačkom društvu neovisno nalazi li se u ova četiri pogođena sektora", istaknuo je Novosel.

Dodaje kako rasprave idu u smjeru formiranja radnih skupina te hitnog dogovora o prijedlogu zakona o skraćivanju radnog vremena.

"Više se ne može horizontalno djelovati, mora se djelovati ciljano. Bolje da se pomogne radnicima putem skraćivanja radnog vremena da radnici ostaju raditi, nego da dolazi do havarije i gubitaka radnih mjesta. Nadam se da, iako je bilo puno šumova u dijalogu i neslaganja do sada, da ćemo končano krenuti boljim dijalogom", zaključio je Novosel.

Podsjetimo, prema novim pravilima potpore za lipanj bile bi usmjerene na četiri sektora koji su u usporedbi s istim lanjskim razdobljem zabilježili pad prihoda veći od 50 posto. To su sektori kojima je tijekom tri mjeseca bilo zabranjeno poslovanje: turizam, ugostiteljstvo, prijevoz putnika i organizacija događanja.

“Govorimo o četiri sektora koji su izrazito izloženi, koji sada formalno pravno mogu obavljati svoje gospodarske aktivnosti, no zbog objektivnih okolnosti to im je značajno otežano, To su, smatramo, četiri najkritičnija sektora”, istaknuo je Aladrović.

U Ministarstvu procjenjuju da će potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj koristiti 80 do 100 tisuća zaposlenih. Za ožujak i travanj isplaćene su potpore za više od pola miljuna ljudi.