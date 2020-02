Nova presuda: Trgovački sud u Zagrebu je pogriješio, slijede brojne tužbe protiv Agrokorovih tvrtki?

Visoki trgovački sud (VTS) poništio je dvije presude Trgovačkog suda u Zagrebu (TSZG) u vezi s tužbom malih dioničara protiv Jamnice i Leda. U njima stoji da je TSZG pogrešno protumačio da se tijekom izvanrednog postupka ne može pokretati tužba protiv Agrokora i povezanih tvrtki. Međutim – može se i, što je još važnije, riječ je o vrlo važnim odlukama spomenutih kompanija koje se mogu osporavati, a posljedica bi mogla biti isplata enormnih odšteta koje bi platili Jamnica, Ledo i druge tvrtke, a možda čak i država te vlasnik Fortenova grupa.

Naime, jedan od malih dioničara (ime i prezime poznato redakciji) tužio je Jamnicu i Ledo zbog prijenosa imovine na zrcalne tvrtke Jamnica plus i Ledo plus te zbog davanja jamstava Agrokoru, tražeći da se primijeni Zakon o trgovačkim društvima (ZTD). Međutim, obje te optužbe odbacio je TSZG koji se pozvao na članak 41. stavak 1. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku ili kako ga zovemo 'lex Agrokor', koji glasi: 'Od dana otvaranja postupka izvanredne uprave do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih i postupaka osiguranja kao niti postupaka izvansudske naplate, protiv dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava, osim postupaka koji se odnose na sporove iz radnih odnosa.'

Međutim, Visoki trgovački sud rješavajući žalbe malog dioničara odbacio je to stajalište pozvavši se na pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Odjela trgovačkih i ostalih sporova VTS-a održanoj 18. prosinca 2019. da se zabrana pokretanja postupka odnosi samo na ostvarenje imovinskopravnih zahtjeva.

Pojednostavnjeno, vjerovnici nisu mogli tužiti Agrokor ili Jamnicu kako bi naplatili svoj dug, ali, kako je to pojasnio VTS, jesu mali dioničari koji su odlučili pobijati odluke glavne skupštine. Na taj je način prvostupanjski sud nepravilno i nepotrebno primijenio 'lex Agrokor' umjesto Zakona o trgovačkim društvima (ZTD).

Mali će dioničari moći raspraviti s upravama Leda i Jamnice jesu li oštećeni, a odvjetnik jednoga malog dioničara Boris Ivančić obrazlaže zbog čega su, s njihove točke gledišta, odluke glavnih skupština tih dviju tvrtki od 25. rujna 2018. nelegalne.

– Smatramo da su Ledo i Jamnica protuzakonito dali jamstva Agrokoru te je protuzakonito što su obveze tih tvrtki po jamstvima, u postupku izvanredne uprave, priznate u cijelosti, iako propisi, ali i ugovori na kojima se jamstva temelje ograničavaju njihovu visinu. Također osporavamo i prijenos imovine na zrcalne tvrtke – kaže odvjetnik Boris Ivančić koji zastupa malog dioničara.

Ivančić detaljno obrazlaže zbog čega su odluke glavnih skupština Leda i Jamnice nelegalne, o čemu će se nakon odluke VTS-a ipak raspravljati na ročištima koja će morati sazvati TSZG.

