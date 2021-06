Novac stranih turista važniji od zdravlja građana

Dolazak stranih turista Hrvatskoj je važniji od zdravlja njezinih građana. Sukus je to izjave potpredsjednika Vlade, ministra unutarnjih poslova i šefa HDZ-ova stožera civilne zaštite Davora Božinovića, koji je zagrmio da će organizatori odlučujuće utakmice košarkaškog prvenstva (KK Zadar) biti kažnjeni zbog puštanja velikog broja navijača na subotnju majstoricu u dvoranu Višnjik.

To nije sporno, ali je sporno to što država nije ni pokušala spriječiti masovno okupljanje, odnosno kršenje mjera. Sporno je i Božinovićevo obrazloženje: 'Ova slika i poruka na početku turističke sezone nije dobra. Moramo biti svjesni da nas prate vlade i druge nadležne institucije zemalja koje su naše tržište. Ako vam slika o velikom broju okupljenih u zatvorenom prostoru ode u neke zapadne zemlje, možete računati da ste time odbili dio ljudi da dođu u Hrvatsku. To je suprotno od onog što mi radimo. Turisti će se prije svega odlučivati za sigurne destinacije, a svi znamo koliko je turizam važan za Hrvatsku.'

A ja sam naivno vjerovao da se mjere donose radi zdravlja. Ali ne, Božinoviću nije važno ugroženo zdravlje Zadrana, važna je slika koja ide u svijet. Važno je što je ovog ljeta strategija drugačija nego prošlog, kad je masovno partijanje u noćnim klubovima bez ikakvih epidemioloških ograničenja bilo okidač za novi val korone.