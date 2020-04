Nove cijene goriva u Hrvatskoj, dizel znatno jeftiniji, cijena američke nafte u minusu

Prema informacijama portala cijenegoriva.info došlo je do promjene cijena goriva u Hrvatskoj. Naime, litra eurosupera 95 poskupila je za oko DVIJE lipe i sada se kreće oko 7,85 i 7,90 kuna. Litra eurodizela jeftinija je pak 26 lipa i sada se kreće u rasponu od 7,78 i 7,81 kuna. Litra autoplina sada se kreće oko 3,70 kuna.

Isto tako, dosadašnja domena min-go.hr, kojom je upravljalo MInistarstvo gospodarstva, a benzinske postaje su unosile sve aktualne cijene naftnih derivata, sada ima novog vlasnika. Naime, sada je servis na domeni mzoe-gor.hr kojim upravlja Ministartsvo zaštite okoliša i energetike. Iz nekog razloga, iako su benzinske postaje pokušavale unijeti nove cijene, te promjene nisu bile vidljive u utorak.

Nadalje, u ponedjeljak je došlo do najvećeg pada cijene narela nafte (WTI) u povijesti. Cijena barela je pala na NULU, čak štoviše imala je i negativan predznak.

Naime, pandemija COVID-19 u svom se sveobuhvatnom opsegu pokazala značajno ozbiljnijom nego što je to itko prethodno očekivao. U skladu s tim, mjere koje je poduzela većina zemalja radi suzbijanja širenja pandemije i zaštite od urušavanja vlastitog zdravstvenog sustava odgovarajuće su opsežne i drastične.

- Takva kretanja ostavljaju, do sada nezabilježene, posljedice na tržište nafte. Potpuni prestanak putničkih letova, privatnog putničkog prijevoza (oko 50% automobilskog prometa u zemljama s policijskim satima) i većeg dijela gospodarstva doveli su do pada potražnje, za koji se očekuje da će u travnju biti u prosjeku 30 milijuna barela dnevno (ili 30% ukupne svjetske potražnje). Cijena sirove nafte (tipa WTI) s isporukom u svibnju u ponedjeljak se spustila na najniže razine od 1946. godine spustivši se i ispod nule (tijekom trgovanja u SAD-u futures ugovori za naftu WTI spustili su se u negativan teritorij, čak do -37,6 dolara po barelu) - stoji u najnovijoj analizi RBA.

A što je bilo u pozadini tih događaja i zašto je cijena barela američke nafte pala ispod nule, možete pročitati u analizi koju je napisao Mario Gatara za Ekonomskli lab. Analizu možete pročitati OVDJE.