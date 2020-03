Nove strategije - Koronavirus će brendove gurnuti prema održivosti i ekologiji

Iako su vlastodršci, liječnici i znanstvenici odlučili smiriti javnost izjavama da zbog koronavirusa mjesta za golemu paniku nema, šteta je već napravljena. Osim što narod živi preplavljen smrtnim strahom od bolesti, tržišta diljem planeta već bilježe znatan pad prihoda. Osim što je sirota Corona, pivski brend koji dijeli isto ime s nesretnim virusom, zabilježila povećanje broja pretraga na internetu, ali i pad prihoda od prodaje, luksuzni, posebno modni, brendovi predviđaju da će zbog gubitka kineskih potrošača mnogo izgubiti.

Na azijskim su burzama cijene dionica padale cijeli prošli tjedan, za vrijeme pisanja ovog teksta (petak) stručnjaci su se bojali da je svijet pred najvećim tjednim gubitkom od financijske krize 2008., a tehnološke kompanije poput Applea, Amazona i Microsofta najavljuju loše poslovne rezultate zbog pada potražnje i poremećaja u nabavnim lancima. Također se loše piše tvrtkama koje žive od turizma (prijevoznici, agencije, iznajmljivači, ugostitelji…) i koje sada mole Svevišnjega da ubrza to proljeće jer bi virus mogao biti sezonski, odnosno mogao bi se početi povlačiti kad termometri zabilježe temperature više od dvadeset stupnjeva. Izgledno je da će korona osim polica u prodavaonicama široke potrošnje i ljekarnama opustošiti i prihode mnogih kompanija koje u ovom trenutku ne mogu ni predvidjeti razmjere štete.

Prilika za rast

Naravno, valja vjerovati da će se situacija (virus), kao što su i objasnili ugledni znanstvenici poput Đikića i Rudana, smiriti sama od sebe te da će se tržišta uspjeti oporaviti u rekordnom roku, ali svakako valja razmisliti o tome kako i koji biznis voditi u budućnosti. Naime, mnogo stručnjaka predviđa da će se takve pandemije događati i u budućnosti i da će one zajedno s klimatskim promjenama i tehnološkim napretkom utjecati na promjenu životnog stila potrošača. U skladu s tim neki će biznisi postati traženiji, isplativiji ili pak otporniji na globalne potrese (figurativne, dakako. Upravo je o njima nedavno pisao magazin Inc. koji je nabrojio čak njih osam u koje se isplati ulagati ove godine, a i poslije (a nisu maske ili dezinficijensi).

Osim ulaganja u svemirsku tehnologiju, poboljšanje kvalitete pitke vode, ali i kontrolu oružja, za koje ipak treba osigurati više novca ili ga plasirati na specifična tržišta (članak se i odnosi uglavnom na američko), nabrojili su i neke u koje bi se mogle ubaciti i manje tvrtke odnosno poduzetnici. Tako, primjerice, navode da izniman potencijal imaju spolno neutralni (engl. gender-neutral) kozmetički proizvodi. Naime, pokazalo se da suvremeni, osobito mlađi, potrošači sve manje podnose diferencijaciju proizvoda prema spolu, i to posebno preparativnih. Njihove želje odlučilo je poslušati sve više kompanija pa prodaju neutralne proizvode za njegu namijenjene i muškarcima i ženama. S druge strane, briga za osobnu higijenu i izgled više ne demaskulinira muškarce, oni se osjećaju sve slobodnijima u ulaganju u kozmetiku i isprobavanje tretmana koji su prije bili rezervirani za žene (npr. klasične kozmetičke).

Veliki nanjušili trend

Tu je problem, tvrde u Inc.-u, što je postalo jako jednostavno razviti i plasirati proizvod online tržišnim kanalima, ali prilično složeno istaknuti se na tržištu, i to posebno ako je riječ o novom brendu, 'friškom' poduzetniku. Naime, sve je više velikih kozmetičkih kompanija nanjušilo taj trend, pa tako odnedavno kompanije poput Guccija, Aesopa ili Deicema nude spolno neutralne proizvode koje reklamiraju na osnovi sastojaka, a ne spola ili učinka. Unatoč jakoj konkurenciji agencija za istraživanje tržišta CB Insights tvrdi da će to tržište procvasti 2020. i da će nedvojbeno nastaviti rasti u idućih nekoliko godina.

Osim što kupci postaju osvješteniji kad je riječ o kozmetici pa proizvode biraju prema sastojcima, njihovu organskom podrijetlu ili sličnome, počeli su mijenjati i prehrambene navike – sve više konzumiraju zdrave, 'zelene' obroke. S tim u skladu mnogi su se poduzetnici bacili na proizvodnju zdravih grickalica koje bi mogli zamijeniti mrski im 'junk food'. U posljednje se vrijeme tako povećava broj brendova koji nude čips, smoki i sl. koji okusom podsjećaju na klasične verzije, samo su mnogo zdraviji i sadržavaju mnogo manje kalorija.

Veliki proizvođači i trgovački lanci, dakako, imaju veće izglede osvojiti i to tržište (posjeduju distribucijske lance, logistiku, imaju više novca za investicije), ali to ne znači da se manji ne bi trebali okušati u tome. Tržište je u ovom trenutku gladno zdravih grickalica, a kupci su spremniji nego ikady kušati alternativu omiljenom im čipsu. Inc. dalje navodi da bi uspjeha mogli imati i poduzetnici koji se bave alternativom proizvodima koji se upotrebljavaju u kućanstvu (pritom se ne misli samo na plastične slamke).

Eko prije svega

Zbog klimatskih promjena i globalnog konsenzusa da valja minimizirati upotrebu plastike (neke su države i zakonom zabranile npr. plastične vrećice) poduzetnici su počeli nuditi sve više proizvoda izrađenih od biorazgradivih, ekoloških materijala.

Donedavno je brendovima bio izazov nagovoriti potrošače da kupe nešto što je skuplje iako je bolje za okoliš, ali čini se da je svijest o ekologiji i zdravom životu ipak veća od potrebe da se uštedi koji dolar. S ekoproizvodima posebno je zanimljivo što priču vode startupovi koji nude inovativne proizvode i tehnologije.

Zasad je tržište bioplastike u SAD-u teško gotovo pola milijardi dolara, a stručnjaci predviđaju da će rasti minimalnom stopom od dva posto (toliki je bio prosječni rast posljednjih deset godina). U svakom slučaju, stave li se na stranu sanitetski proizvodi, maske, dezinficijensi i sapuni, idućih godina s uspjehom bi mogli poslovati poduzetnici koji se usredotoče na razvoj i prodaju ekoloških i 'čistih' proizvoda. I prije pojave koronavirusa mlađe su se generacije potrošača, više od ijedne prije, zainteresirale za održiv način života, a zdravstvene krize i ekološke katastrofe (poput nedavnih požara u Australiji) dodatno će ih motivirati da ulažu u brendove koji se brinu za njih koliko i za planet Zemlju.