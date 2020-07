Novi broj Lidera donosi neobičnu ‘izbornu simulaciju‘, poduzetničku analizu izbora, intervju s Igorom Škrgatićem...

Sve više kompanija uvodi hibridni model, odnosno kombinaciju kućnog i uredskog rada, nastojeći povećati zadovoljstvo zaposlenika i istodobno uštedjeti na uredskom prostoru. No koncept 'smart worka' nosi i izazove, ponajviše za opstanak korporativne kulture. Svi se slažu da nas je korona, slučajno ili namjerno, ubrzano pogurala nekim scenarijima budućnosti koje smo očekivali za pet do deset godina. U Hrvatskoj šefovi ipak još vole gledati u oči onima kojima šefuju i najsretniji su kad vide sve 'ovčice na broju'. Sve o SmartWorku u Temi tjedna otkriva Željka Laslavić.

Sve stranke optužuju HDZ za cijepanje Zagreba i kombiniranje prema stranačkom ključu. Lider je simulirao izborne rezultate prema županijskom ustroju. Da su svaka županija i Grad Zagreb po jedna izborna jedinica, HDZ bi dobio još šest saborskih mandata, a SDP-ova koalicija imala bi još troje zastupnika. Ovaj zanimljivi eksperiment napravio je Goran Litvan.

Poduzetnici se pragmatično nadaju stabilnoj vladi kontinuiteta, a analitičari upravo od toga kontinuiteta strahuju. No, i jedni i drugi znatno se razlikuju u očekivanjima od nove vlade i novog saziva Sabora. Ekonomisti s kojima smo razgovarali o rezultatima izbora vide korist u kontinuitetu tijekom ove iznimno teške situacije za zemlju, no postoje velike razlike u očekivanjima od nove vlade i novog saziva Sabora. Koja su to očekivanja saznao je Vanja Figenwald.

Dosad ime Igora Škrgatića u poduzetničkim vodama nije odzvanjalo poznatim asocijacijama. To bi se moglo promijeniti. Škrgatić je nedavno postao predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, koja trenutačno prolazi kroz najturbulentnije razdoblje od svog osnutka. Za Škrgatića kolege kažu da je pametan, da ima istančan britanski smisao za humor, u što se uvjerila i Željka Laslavić.

