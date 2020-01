Novi broj Lidera - Sve o tokenskoj ekonomiji, bankama u raljama ‘fintecha‘, brodogradnji u Trogiru te najmlađim YouTuberima...

Izdavanje digitalnih tokena osobito je pogodan način prikupljanja kapitala za startupove te male i srednje tvrtke koji teško dolaze do kredita, a IPO im je preskup i kompliciran. U novom svijetu tokena stvari se brzo razvijaju pa je ovaj nekontrolirani eksperiment u nekoliko godina evoluirao u regulirani model. Vodič za digitalno prikupljanje kapitala kroz Temu tjedna obradila je Nikolina Oršulić.

EKONOMIJA

Ekonomski realisti - Tko su postkejnzijanci u Hrvatskoj

Zbog visoke zastupljenosti ekonomista neoliberalne orijentacije u medijima, a osobito na društvenim mrežama, stječe se dojam da su ekonomisti koji smatraju da tržište ne može riješiti sve probleme gotovo izumrli. No to nije točno. Pristup ekonomiji koji uključuje državu, kako pokazuje naša lista, nije stran ni mladim naraštajima ekonomista. Piše Gordana Gelenčer.

AKTUALNO

Ugrožen profit? Banke u raljama 'fintecha' i regulative EU

Bankari više ne mogu računati na to da će visoke profite ostvarivati iz visokih kamata na plasmane pa to kompenziraju minimiziranjem kamata na depozite i povećanjem svojih naknada. No uz rastuću konkurenciju 'fintech' kompanija, čije su usluge znatno jeftinije, naknade ne mogu povećavati unedogled. Osim toga, EU želi ukloniti nejednakosti između korisnika platnih usluga na svom području pa su banke potkraj prošle godine već bile primorane drastično smanjiti naknade na transakcije s inozemstvom. Sve o kamatnim stopama saznajte u tekstu Aleksandre Brzić.

KOMPANIJA

Brodotrogir - Brodogradnji u Trogiru došao je kraj (samo što to još nitko nije naglas rekao)

Nakon nad matičnom tvrtkom Brodotrogirom predstečaj je nedavno otvoren i nad tvrtkom Hrvatska brodogradnja Trogir, kojoj su u procesu restrukturiranja povjereni brodograđevna djelatnost i koncesija na pomorskom dobru. Planom njezina restrukturiranja ta će koncesija biti prenesena na Servisni centar Trogir, tvrtku koja upravlja nautičkim krakom poslovanja, saznaje Aleksandar Tešić.

FELJTON

Kaji - Prvak među milijunašima s YouTubea ima samo osam godina

Osnovnoškolac nije stao samo na videoobjavama na YouTubeu. Pokrenuo je vlastitu liniju igračaka i odjeće, paste i četkice za zube, ima i vlastiti šou na TV kanalu Nickelodeonu i ugovor sa streaming-servisom Hulu da koristeći se RYAN njegovim objavljenim snimkama montira nove sadržaje. Međutim, nije on jedini... Tko je još u ovom klubu pročitajte u tekstu Nikoline Oršulić.