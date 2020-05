Novi Lider otkriva kako će HoReCa preživjeti koronakrizu, koje su zamke samodostatnosti, na koji je biznis u RH ‘oko bacio‘ Kostić...

Tržište opskrbe turizma i ugostiteljstva, tzv. kanal HoReCa, u posljednjih 15 godina doživjelo je tri velika udarca: financijsku krizu, probleme s Agrokorom i nedostatak radne snage. I u sva tri izazova HoReCa (hoteli, restorani, kafići) ne samo da je ostala na nogama, već je rasla dvoznamenkastim brojkama. Pokazala se jednom od najžilavijih i najfleksibilnijih industrija hrvatskoga gospodarstva. Trenutačni, četvrti udarac, možemo nazvati koronanokdaunom. Pitanje je samo hoće li se uspjeti podići na noge tijekom odbrojavanja do kraja sezone. Nijedan izazov dosad nije fizički zatvorio restorane i hotele (ne računavši ratno stanje) i na ovako brutalan način slomio karike lanca o kojem ovisi hrvatska turistička ponuda. Kakve će biti posljedice i na šire gospodarstvo, koje je posredno vezano uz HoReCu, u Temi tjedna otkriva Željka Laslavić.

Sve popularnija ideja o oslanjanju na vlastite resurse ima smisla, ali samo ako ne preraste u opću mantru kojom se država vodi u svim gospodarskim odnosima. Izvozna orijentacija i sudjelovanje u međunarodnim trgovinskim tokovima ne smiju postati žrtve želje za samodostatnošću. Koje su sve zamke samodostatnosti saznao je Vanja Figenvald.

Prema statističkim pokazateljima hrvatska je ekonomija na početku najžešće blokade padala kao i ona cijele Europske unije. No, percepcija prioriteta i problema u to je vrijeme u Hrvatskoj bila okrenuta gotovo isključivo prema zdravlju u kontekstu epidemije. Hoće li to biti i tema na kojoj će se dobiti ili izgubiti izbori? Zašto Hrvatska misli na zdravlje, Europa na ljubav, a svijet na novac otkrijte u tekstu Gorana Litvana.

Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste&Steiermärkische banke, dao je intervju Aleksandri Brzić. Povod razgovoru bila je prilagodba banke koronakrizi, bilo da je riječ o moratoriju na kredite, novim načinima kreditiranja bilo o procjeni kreditnog rizika. Što se pak poslovnih planova i strategija razvoja tiče, Schoefboeck na prvo mjesto stavlja - zadovoljnog klijenta – a tek onda kreće elaboracija razvojne strategije.

MK Group srpskoga poduzetnika Miodraga Kostića, jednog od najbogatijih biznismena u Srbiji, širi svoje poslovne operacije u Hrvatskoj. Nakon turizma na red su došle nekretnine. Premda Kostić ne krije da je u Hrvatskoj i dalje zainteresiran za turističke projekte, pogotovo za elitni turizam, a imao je čak i ideje o ulasku u prehrambeni sektor, spajanju velikih regionalnih igrača iz tog biznisa u ozbiljnog igrača na globalnoj razini, ovaj put odvažio se na nešto sasvim drukčije. Na što je sve Kostić 'bacio oko' otkrila je Ksenija Puškarić.