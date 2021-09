Novi moment u aferi Spice: Zastara ne vrijedi za Polančeca i Marinca

Iako se Vrhovni sud pripremio na tri dana javne rasprave oko aktualizirane afere Spice, na jučerašnjoj javnoj sjednici Vrhovnog suda, i Državno odvjetništvo i obrana glavnih aktera afere uspjeli su u jednom danu iznijeti svoja obrazloženja uloženih žalbi. Sada se rasprave i odluke sudaca donose iza zatvorenih vrata. Kako je najavio VS, odluka bi trebala biti donijeta ‘u razumnom roku‘ iako u našem pravosuđu rokovi i razumnost zvuče pomalo paradoksalno. Pogotovo ako znamo da je od početka cijele priče oko preuzimanja Podravke prošlo 11 godina.

Javna sjednica organizirana je ‘5 do 12‘ jer krajem listopadu nastupa zastara u glavnom predmetu Spice, u kojem se bivšeg potpredsjednika Vlade Damira Polančeca, i bivše čelnike Podravke: Darka Marinca, Zdravka Šestaka, Josipa Pavlovića i Sašu Romca te odvjetnika Zorana Markovića, teretilo da su zajedno s Milanom Horvatom, vlasnikom varaždinske Fima grupe, pokušali preuzeti vlasništvo nad Podravkom, i to novcem te tvrtke.

Optuživalo ih se za zločinačko udruživanje i nanošenje štete Podravci u iznosu od gotovo 400 milijuna kuna. Sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda objavilo je 2016. nepravomoćnu presudu, u kojoj su Polančec i sedmorica suokrivljenika oslobođeni optužbe i sada bi Vrhovni sud tu odluku trebao proglasiti pravomoćnom ili ju ukinuti djelomično ili u cijelosti, čime bi se predmet vratio na ponovno odlučivanje, odnosno ponovno suđenje.

No ono što do sada nije izašlo u javnosti jest činjenica da zastara po prvoj točki optužnice za udruživanje ne vrijedi za sve. Prema riječima Krunoslava Kunštića, odvjetnika Darka Marinca, zastara nastupa samo za ‘pripadnike‘ afere, odnosno Milana Horvata, Zdravka Šestaka, Sašu Romca i Josipa Pavlovića. Za glavne aktere koji se pravnim rječnikom zovu ‘organizatori‘, a to su u ovom slučaju Damir Polančec i Darko Marinac, zastara ne vrijedi. U teoriji, Vrhovni sud si o njihovoj ulozi i odgovornosti može priuštiti i više vremena.

- Naravno da to donekle utječe na konstrukciju cijelog slučaja, ali pravno gledano to je tako. Jednako tako ni u drugoj točki afere Spice koja se tiče namjere stjecanja dionica ne prijeti zastara u ovom trenutku – objasnio je Kunštić.

Inače, Kunštić je u slučaju Spice od samog početka i najdublje je ‘zagrizao‘ u slučaj od svih drugih odvjetnika. Najprije je bio odvjetnik optuženog Zdravka Šestaka, a kasnije je preuzeo obranu Marinca, što je u skladu s propisima.

Na pitanje je li USKOK zaista loše pripremio optužbu, zbog čega je Županijski sud nepravomoćno oslobodio osumnjičene, izjavio je da je u optužbi stajalo da ‘se nešto trebalo dogoditi‘ po njihovom scenariju, ali se to nije dogodilo te da za taj scenarij koji se navodno trebao dogoditi nije bilo dovoljno kvalitetnih dokaza pa je prvostupanjski sud prihvatio dokaze obrane. Ključni dokazi obrane bili su pismo namjere kompanije za koju je obrana tvrdila da je pokušala realizirati neprijateljsko preuzimanje te izjave nekoliko svjedoka.

Uz glavnu aferu Spice postoji još jedna optužnica, u kojoj su Darko Marinac, Zdravko Šestak, Josip Pavlović i Srđan Mladinić proglašeni krivima za zloporabu položaja jer su Mladinićevoj tvrtki SMS isplatili zajmove u iznosu od 65 milijuna kuna. Marinac je osuđen bezuvjetno na dvije godine zatvora i mora Podravci vratiti 65 milijuna kuna. Tu je i treća vezana za odnose sa društvima SMS i Gradec, u kojoj Šestak, Pavlović i Mladinić moraju platiti štetu od cca 10,7 milijuna kuna i u kojoj je Šestak je osuđen na 10 mjeseci zatvora što mu je mijenjano radom za opće dobro, Pavlović je osuđen na devet mjeseci što mu je također mijenjano radom za opće dobro.

Mladinić je uvjetno osuđen na šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Cijeli slučaj ima još svojih ‘satelita‘ koji su izdvojeni iz afere Spice i također su sada u nadležnosti Vrhovnog suda, a o njima odlučuju predsjednik VS-a i još dvojica članova Vijeća, u čijim je rukama sudbina ‘spice boysa‘.

U svakom slučaju, radi se o možda najvećoj gospodarsko-političkoj kriminalnoj aferi u Hrvatskoj. Cijeli sudski spis prostire se na preko 50 tisuća stranica, a sama presuda na 500 do 600 stranica. Koliko je cijeli spis preopširan govori i podatak da o aferi Spice postoji oko dva milijuna podataka koji su pohranjeni na raznim medijima, tako da možda i nije čudno da je na proučavanje i korespodenciju vezanu za žalbe potrošeno pet godina.