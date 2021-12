Novi Zakon o poticanju ulaganja mikrotvrtkama omogućuje i do 70 posto potpora

Da nije bilo kongresa hotelijera koji je prošlog ponedjeljka organizirala Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, za skorašnje izmjene Zakona o poticanju ulaganja ne bi se u ovom trenutku javno znalo. Spomenuti zakon do sada je doživio sedam-osam izmjena, najnovija je bila u veljači ove godine.



Prema najavama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nove izmjene Zakona uskoro bi ponovno trebale na prihvaćanje, i to u prvome kvartalu 2022. godine. Naime, nakon što je Europska komisija 24. studenoga dala zeleno svjetlo novoj regionalnoj podijeli Hrvatske na četiri područja, za dodjelu regionalnih potpora od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. Zakon je, kažu u Ministarstvu, sada potrebno uskladiti s Uredbom EK-a 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem. Jedan od ciljeva tih izmjena jest usklađenje postojećeg programa potpora za ulaganje sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije do 2030. Poslovnu zajednicu najviše će razveseliti znatno veće sufinanciranje za sve regije, uključujući i Grad Zagreb. Do sada je maksimalan intenzitet potpora za poduzeća bio 25 posto, a sada se penju na 50 posto, a u slučaju mikrotvrtki u nekim regijama i na 70 posto.



Godišnji iznosi programa potpora iz državnog proračuna iznosit će maksimalnih 150 milijuna eura. Iako se Zakon o poticanju ulaganja odnosi na sve grane gospodarstva i na tvrtke svih veličina, kako doznajemo, vrlo malo tvrtki uopće zna da im se u sklopu toga zakona nude potpore, pogotovo u kategoriji mikrotvrtki i malih tvrtki.

A tko god je imao ulaganja u posljednje dvije godine i prijavio se za potpore, uvidio je da mu se to jako isplati. Pogotovo sada, kada bi novi Zakon o poticanju ulaganja trebao znatno više odbijati porez na dobit i time oslobađati zarobljene investicije.

