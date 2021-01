Novinski izdavači: 2020. je bila katastrofalna, rješenje je digitalna pretplata

Novinski izdavači u Hrvatskoj i u okruženju ocijenili su 2020. katastrofalnom zbog rekordnog pada prodaje novina i prihoda od oglašavanja, a u 2021. planiraju nove poslovne modele - razvoj novih platformi, uvođenje digitalne pretplate, dodatnu optimizaciju i smanjenje troškova poslovanja.

- Nije presudan papir, već povezivanje korisnika s brendom - istaknuo je direktor Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika Renato Ivanuš na panelu 'Ouo vadis print 2021.' u organizaciji portala Media daily na kojim su sudjelovali i glavni direktor slovenskog Dela Andrej Kren i Robert Čoban, vlasnik Color Press Grupe, vodećeg nakladnika magazinskih izdanja u Srbiji.

Novinske naklade su padale u 2020., a padat će i u 2021., kazao je Ivanuš naglasivši da je to, osim koronakrize i potresa, posljedica razvoja tehnologija i preuzimanja vijesti s digitalnih platformi. No, ističući kako se Večernji list prilagođava procesima digitalizacije, kazao je kako su iznimno zadovoljni dosadašnjom "prelaznom fazom" - e-paperom kojem je naklada između dvije i tri tisuće.

- To je prelazna faza prema zatvaranju dijela sadržaja na našim portalima i uvođenju digitalne pretplate - kazao je Ivanuš priznavši i da takav 'pionirski' pokušaj Večernjeg lista 2015.-2016. nije u potpunosti uspio. Sada smo jako blizu tome, kazao je Ivanuš. Dodaje da razvoj digitalnih platformi i plaćanje sadržaja na internetu prati i inzistiranje na proizvodnji kvalitetnog sadržaja kojim se izdvajaju od ostalih na tržištu.

Budućnost u kvalitetnom sadržaju i specijaliziranim izdanjima

- Takmičit se sa sisama i guzicama ne možemo. No, možemo davati kvalitetan sadržaj autora koji se čitaju, sadržaj koji će im dati dublji uvid u neku problematiku i otvoriti oči korisnicima - kazao je Ivanuš dodavši kako to traži dodatni napor novinara i urednika što, kako je ocijenio, nije jednostavno, ali je moguće ostvariti.

Robert Čoban, srbijanski 'kralj magazinskih izdanja' naveo je kako u portfelju svojih novina ima i par tabloidnih izdanja 'sisa i guzica' s kojima je i započeo stvarati svoju medijsku grupu, ali da je upravo ova kriza pokazala da su budućnost tiskanih izdanja ipak druga, specijalizirana izdanja.

Pritom je istaknuo uspjehe svojih tiskovina koji se bave kuhanjem i kulinarstvom, ona posvećena kafićima i ugostiteljima, diplomaciji i najnovije - krojenju i šivanju istaknuvši i svoju najnoviju akviziciju - izdanje Burde s krojevima koje uskoro izlazi u Srbiji.

Pritom je i dao svoju poruku vodećim hrvatskim izdavačima, podsjetivši na svoj istup na prošlomjesečnoj konferenciji “The economist - Svijet u 2021.” održanoj u Zagrebu.

- 'The worst is yet to come.' To bi bila poruka velikim medijskim kompanijama. Bivši vlasnik EPH Ninoslav Pavić još mi se 2006. u doba velikog uspjeha te medijske kompanije žalio da se njegovi ljudi ponašaju kao da su u mastodontu nekog velikog socijalističkog poduzeća. Preuzmite psihologiju malog poduzetnika - kazao je Čoban koji je svojevremeno preuzeo i licencu hrvatske Glorije i uspješno je plasirao u Srbiji.

'Izdavači pronašli način kako odgovoriti na udare'

Glavni direktor slovenskog Dela Andrej Kren naglasio je potrebu optimalizacije poslovanja, ali i brzu implementaciju novih poslovnih modela posebno istaknuvši prošlogodišni pad naklade koji je, umjesto očekivanih 6 do 8 posto iznosio 9 posto u slučaju Dela, a u slučaju Slovenskih novica čak 11,5 posto.

Hrvatski izdavači još se nisu službeno oglasili o padu naklade u 2020.

- Konačne podatke za 2020. još nemamo, kako za prodane naklade tako ni za oglašavanje. Ipak, iako su padovi u nekim mjesecima u usporedbi s istim razdobljem 2019. godine bili i dvoznamenkasti, situacija se u drugom dijelu godine stabilizirala, a izdavači su pronašli način kako odgovoriti na udare - kazala je za Hinu predsjednica HUP - Udruge novinskih izdavača Bojana Božanić.

Ocijenila je i kako su se domaći izdavači, bez obzira na niz problema, vrlo brzo snašli u novim okolnostima i traženju novih poslovnih modela i izvora prihoda.

- Svi redom bilježe rast posjeta na svojim web izdanjima, evente su preselili online, pojavili su se i novi formati - online radionice i okrugli stolovi, značajniji iskorak u TV formate - specijalizirane emisije i sadržaji, studijska snimanja, što do sada nije bio segment u kojem su značajno sudjelovali novinski izdavači - kazala je Božanić.

- Sigurna sam da će i u ovoj godini nastaviti s proizvodnjom kvalitetnog sadržaja u novim formatima, a velik je prostor i u segmentu digitalne pretplate. Taj je poslovni model već dulje vrijeme prisutan u drugim zemljama, no nedovoljno iskorišten u Hrvatskoj. Bit će to dugoročna strategija izdavača i ne očekuju se rezultati preko noći, no vjerujem da je hrvatsko tržište spremno na taj iskorak - zaključila je Božanić.