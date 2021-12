Inicijativa India-Croatia Startup Bridge za hrvatske bi tvrtke mogla stvoriti mnoge poslovne prilike

S ciljem jačanja međunarodne suradnje i inovacijskog okruženja, Indija i Hrvatska pokrenule su India-Croatia Startup Bridge, inicijativu koja omogućuje startupima, ulagačima, inkubatorima, korporacijama i poduzetnicima obiju zemalja snažnije povezivanje, proširenje poslovanja i pozicioniranje na globalnom tržištu. Ova digitalna platforma tvori svojevrsni most među poduzetnicima kojima je omogućena tehnološka infrastruktura za vođenje zajedničkih projekata. Platforma predstavlja temelj za sve buduće bilateralne programe u cilju unapređenja startup ekosustava između Indije i Hrvatske.

Inicijativu su u ponedjeljak u prostorijama zagrebačkog BIRD inkubatora predstavile Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) te Startup India, uz moderaciju Željka Krizmanića, voditelja BIRD-a.

Olakšavanje suradnje

Tajnica DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Goverment of India) Shruti Singh ovu inicijativu smatra prvim korakom između Indije i Hrvatske kako bi zajednički promicali tehnologiju i dijelili znanje.

– Ovaj most će djelovati kao refrentno mjesto za startupove u bilo kojoj od zemalja s ciljem da se prošire na drugom tržištu i pruže platformu za startupove na kojima mogu pokazati svoje inovacije globalnoj publici – rekla je Singh dodajući da je Indija treći najveći startup ekosustav na svijetu, a ovaj most pomaže u razmjeni informacija između Indije i Hrvatske.

Veleposlanik Indije u Hrvatskoj, Raj Kumar Srivastava, izjavio je da je prekrasan osjećaj postići ovako nešto unatoč izazovima pandemije. Objasnio je da će ovaj most omogućiti i olakšati neke stvari koje se već sada događaju na području suradnje indijskog i hrvatskog startup ekosustava.

– Krenuli smo na ovo putovanje prije točno godinu dana kako bismo počeli povezivati indijski i hrvatski inovacijski ekosustav 'odozdo prema gore', danas dosegnuvši važnu prekretnicu uspostavljanja nečega opipljivog za osiguravanje budućeg rasta. Ovaj startup most Indije i Hrvatske omogućio bi hrvatskim startupima da iskoriste prednosti tri S-a (speed, scale, sensitivity), odnosno brzine, razmjera i osjetljivosti koji definiraju indijski ekosustav te jačaju suradnju unutar tri T-a (talenta, tehnologije i trgovine) između naše dvije zemlje. Također, postoji veliki potencijal za izgradnju partnerstva, pri tome promičući inovacije za globalno dobro – izjavio je Srivastava.

Zahvaljujući ovoj inicijativi, svi zainteresirani će na internetskoj stranici lako moći saznati koje im se sve prilike nude u sljedećem tromjesečju.

– To bi mogli biti fizički događaji, ali i izazovi u smislu postavljanja problema od strane nekih velikih tvrtki ili vlade Indije, a za koje startupi mogu pružiti rješenja. Ideja je usmjeriti suradnju kroz uspostavljeni model koji Indija već ima s najmanje 10 zemalja, uključujući europske zemlje Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedsku, Finsku, a sada i Hrvatsku – pojasnio je Srivastava.

Primjeri suradnje Indije i Hrvatske već su vidljivi, a kako je Srivastava objasnio, pri posjeti bilo kojega grada ili mjesta u Hrvatskoj nastoji upoznati njihova inovacijska središta (inkubatore, hubove) i prepoznati njihove niše. U riječkom je inovacijskom hubu tako, primjerice, uvidio značajan rad u području zdravstva, dok se u 80-ak samoborskih startupova uglavnom razvija softver i gaming industrija, a tri tamošnja startupa su povezana s Indijom.

– Vrlo mi je zanimljivo promatrati da u malim gradovima već postoji suradnja. Ako se one događaju i bez mosta, onda će ih uspostavljanjem ove inicijative biti još više – zaključio je veleposlanik.

Hrvatska najperspektivnija u jugoistočnoj Europi

Predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a Vjeran Vrbanec vjeruje da će India-Croatia Startup Bridge biti temelj za sve programe koji se vode za unapređenje startup ekosustava između Indije i Hrvatske.

– Stvaranjem mreže startupa, mentora, poduzetnika, poslovnih investitora i potpornih institucija, omogućit će nam da zajednički istaknemo važnost i potencijal rastuće startup zajednice u Hrvatskoj te na taj način unaprijedimo inovativni potencijal regije u partnerstvu s Indijom – rekao je Vrbanec.

Bojan Batinić, ravnatelj Uprave za internacionalizaciju, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Hrvatska) izjavio je da Hrvatska prepoznaje vrlo važnu ulogu startupova u gospodarstvu.

– Oni stvaraju nove proizvode ili usluge i nove poslovne modele. Važno je kontinuirano poboljšavati ekosustav kako bi se omogućilo stvaranje i rast startupova. Ovaj će događaj unaprijediti mogućnosti partnerstva između Hrvatske i Indije te otvoriti prostor za daljnju suradnju hrvatskih i indijskih startupova – dodao je Batinić te iznio podatak da na popisu 100 zemalja i 100 gradova startup ekosustava Hrvatska zauzima 37 mjesto, braneći tako titulu jednog od najperspektivnijih startup ekosustava u jugoistočnoj Europi.

Držislav Škeljo, ministar savjetnika Veleposlanstva Republike Hrvatske u Indiji rekao je kako je ova inicijativa vrijedan korak naprijed u otvaranju novih načina suradnje i produbljivanju tekućih hrvatsko-indijskih gospodarskih odnosa.

– Za hrvatske tvrtke to bi moglo stvoriti mnoštvo poslovnih prilika u jednom od najbrže rastućih velikih svjetskih gospodarstava – izjavio je Škeljo.

Naposljetku se uzvanicima obratio i Matija Ražem, viši potpredsjednik Infobipa koji je niz godina surađivao s indijskim startupom ekosustavom te ponudio iskustvo Infobipa za buduće inicijative koje će se organizirati unutar India-Croatia Startup Bridge.