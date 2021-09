Novu generaciju vina u Feravinu stvara dvoje pripadnika generacije Z - Lucija Kužir i Martin Kovačević

Lucija Kužir ima samo 27 godina, a već je tri godine voditeljica vinogradarske i vinarske proizvodnje u vinariji Feravino. Njezin godinu dana stariji dečko, Martin Kovačević, glavni je enolog u toj vinariji, a njih dvoje zajedno među ključnim su ljudima kojima je obitelj Ergović povjerila više nego ambiciozno zamišljen razvoj svoje vinarije u Feričancima, ljupkom slavonskom mjestu pod obroncima Krndije.

Zagrepčanki Luciji i Dalmatincu Martinu ovo je prvi posao. Njih dvoje upoznali su se pred kraj studiranja, a oboje su, kao najbolji studenti studija Vinogradarstva i vinarstva na zagrebačkom Agronomskom fakultetu, osvojili stipendiju Zaklade Miljenko Grgich (američki vinar hrvatskog podrijetla, nap.a.) koja im je omogućila višemjesečno stažiranje u Kaliforniji. S tim su se iskustvom vratili u Hrvatsku i javili se na oglas Ferovina koji je tražio dva enologa, jednog s iskustvom te jednog početnika.

Krajem srpnja 2018. godine pozvani su u Našice na razgovor za posao. Razgovor s HR službom u Nexe grupi okončan je tako što su Luciju i Martina pitali hoće li pristati bude li za posao izabrano samo jedno od njih, na što su odgovorili 'ne, idemo samo u paketu'. Mislili su da je tu stvar okončana, da im se dogodilo 'Martin u Našice, Martin iz Našica'. Vratili su se u Zagreb, a onda ih je nazvao osobno Ivan Ergović, predsjednik Uprave Nexe grupe, i oboje ih pozvao vinariju. I tako su Lucija i Martin preselili u Našice i zaposlili se u tvrtki Osilovac, u sklopu koje je i vinarija u Feričancima.

Osma tvrtka glavnog stratega

Nakon što je radno iskustvo i povjerenje obitelji Ergović stekao na različitim poslovima u čak sedam tvrtki iz sastava Nexe grupe, iste te godine na čelo tvrtke Osilovac (koja nije u Nexe grupi, ali su povezani vlasnički) postavljen je Ivan Maričić (39), kojem je povjereno da, nakon što je prethodno vinarija prošla dva investicijska ciklusa i temeljito je modernizirana, izradi novu strategiju njezina razvoja.

Kada je stavljeno na papir otkuda valja krenuti, došlo se do dva sažetka, jedan pod nazivom 'izazovi tržišta' (proizvodnja vina u Hrvatskoj je u padu; značajno povećanje konkurentnosti u kvaliteti i efikasnosti; potrošnja vina stagnira uz pojavu novih potrošačkih segmenata; industrija je fragmentirana i sporo se prilagođava novim trendovima; vino ima manji udjel u industriji alkoholnih pića uz manje stope rasta; potrošači su sve zahtjevniji), a drugi pod nazivom 'izazovi Feravina': proizvodi dominiraju u nižem cjenovnom segmentu; asortiman je preširok i neprilagođen potrebama tržišta; proizvodi cjenovno nisu na dovoljno visokoj razini u odnosu na kvalitetu; percepcija brenda vezana je uz industrijsku proizvodnju vina; brend se teško može povezati s novim generacijama (izazov privlačenja mlađih kupaca); brend je u svom razvoju dosegnuo vrhunac i potrebna je promjena kao odgovor na izazove tržišta i nastavak razvoja vinarije.

Naglasak je, dakle, na brendu pa je angažirana agencija Bruketa&Žinić&Grey da to riješi po svim pravilima struke. I uz pomoć konzultanata – Lucije i Martina.

I tako je nastala Enosophia

I tako je kreiran brend Enosophia, pod kojim će u budućnosti na tržište dolaziti sva vina iz vinarije. Dosad su pod tim krovnim brendom plasirana tri vina, dok ostala još uvijek imaju oznaku Feravino. Prvo je graševina koja je dobila ime 'Trs no. 5' (svaki 5. trs u Hrvatskoj je graševina!) te interaktivnu etiketu koja svira uz pomoć odgovarajuće aplikacije. Drugo je ružičasto vino 'Matarouge', spretno i sretno imenovano uz pomoć dodatka jednom jedinom slovu u imenu lokacije, Mataruge, na kojoj je vinograd iz kojeg za njega dolazi grožđe. Interaktivna etiketa, opet uz pomoć aplikacije, potrošaču prikazuje svjetski atlas rose vina. Treće je vino prvi pjenušac iz buduće linije Enosphia sparkling, a nazvano je 'Nice to see You'.

Do kraja ove godine bit će razvijeno novih sedam proizvoda pod novim brendom, a završetak rebrendinga predviđa se u naredne dvije do tri godine. Lucija i Martin tome su sada posve posvećeni, a onako 'usput', Lucija ovog mjeseca još i koordinira sve poslove oko berbe koja u Ergovićevim vinogradima traje oko mjesec i pol, budući da ima mnogo sorti grožđa koje dozrijeva u različitom razdoblju.

Rebrending je tek početak

No s završetkom rebrendinga ne završavaju ambiciozne promjene koje obitelj Ergović ima s vinarijom u Feričancima. Naprotiv. Osim što se na tržištu žele pozicionirati kao moderna vinarija s najboljim crnim vinima Slavonije, vizija je Ergovića i da postanu vodeći pokretač razvoja destinacije Feričanaca.

Počeli su, uz pomoć novca iz europskih fondova, koji im je uvelike pomogao i u prethodnim investicijama u nove nasade i opremanje novog, modernog, podruma, s obnovom kurije Mihalović u Feričancima, koju namjeravaju pretvoriti u heritage hotel. U tom će hotelu biti, doduše, tek nekoliko soba za goste, veći dio prostora bit će namijenjen okupljanjima. Za boravak gostiju, koje će jednom privući vina, hrana, konji, priroda i ostale ljepote, predviđena je gradnja posve novog hotela, uklopljenog uz zgradu starog podruma vinarije. Stari će pak podrum, podignut 1962. godine, a u međuvremenu preuređen i ušminkan, doživjeti još jedno preuređenje , ovaj put u raskošnu vinariju u kojoj će gosti moći kušati i kupovati vina. Posebna bi atrakcija trebao postati restoran na lokaciji 'Goveđa glava', također već jednom ne tako davno preuređivan, gdje se planira proširenje restorana posred vinograda. Da ne bude zabune, zbog njega se vinograd neće iskrčiti, već je zamisao da se stolovi postavljaju između redova trsova.

Znamo samo što će se piti

Vinogradi obitelji Ergović rasprostiru se na oko 160 hektara, a godišnje se u njima ubere oko 900 tona grožđa. Grožđe se ubire ručno, a ove godine na berbi je angažirano sedamdesetak ljudi. Organizacija berbe, kao i organizacija prerade grožđa, Lucijin je posao kao voditeljice vinogradrske i vinarske proizvodnje. Njezin se posao uvelike isprepliće s Martinovim, koji, kao glavni enolog, prati put vina od trenutka sadnje trsova do arhiviranja vina. O njegovoj umješnosti ovisi hoće li nova vina pod brendom Enosophia vratiti sve dosad uloženo u vinariju i opravdati očekivanja vlasnika. Izazov je velik.

No na web stranici Feravina ovih dana nailazimo na više oglasa za zapošljavanje, među ostalim, traži se voditelj/ica odjela vinogradarstva, što znači da će se Lucija moći posvetiti samo vinarstvu, a traži se i još jedan pomoćnik enologa. Tko zna, možda se na te oglase opet prijavi neki par koji ide samo u paketu.

Eh, da. Lucija i Martin planiraju vjenčanje. O detaljima ne znamo ništa, ali smo više nego sigurni da znamo koja će se na svadbi vina piti.