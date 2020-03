Oaklins u mid-market segmentu bolji od Velike četvorke 

U posljednjem broju LIdera Željko Perić i Joško Vučetić dali su intervju u kojemu su govorili o najnovijim trendovima na tržištu spajanja i preuzimanja. No, jedna od tema bio je i uspjeh njihove Oaklins grupe koja je petu godinu za redom bila najuspejšniji M&A savjetnik u mid-market sementu.

Imate leđa jakoga globalnog konzultanta za M&A – Oaklinsa – koji ima mrežu u pedesetak država. Koliko je ta potpora stvar imidža, a koliko je stvarna u konkretnim projektima?

VUČETIĆ: – Imamo koristi i od jednog i od drugog. Najbolji svjetski 'mid-market' konzultant za transakcije između pet i 250 milijuna eura nosi i imidž, ali i kontakte koji su nam važni. Hrvatska je malo tržište, s malo financijski dovoljno jakih kompanija koje imaju dovoljno menadžerskih kapaciteta za prekogranične transakcije. No to je naš fokus i kada dođe do toga, jako nam pomaže Oaklins, prije svega kontakti koje kolege imaju po svijetu, ali i komunikacija s njima, od razgovora o pojedinom projektu do kompletnog znanja – svih informacija koje možemo dobiti, od 'pitcheva', prezentacija do marketinških materijala.

PERIĆ: – Tu je još mogućnost da naši mladi kolege uče. Šaljemo ih na ciljane seminare i edukaciju u Oaklins.

Transakcije koje ste aranžirali vrijedne su više od 1,2 milijarde dolara, radili ste poslove do 160 milijuna eura. Za auto se zna koliko vrijedi nakon pet godina i s prijeđenom kilometražom, ali kako se vrednuje biznis? Vlasnici ga obično precjenjuju…

VUČETIĆ: – Nema univerzalnog odgovora. Važno je tko sjedi s druge strane stola – karakter, specifično znanje i iskustvo te osobe. Netko ima nerealna očekivanja, u tom slučaju mnogo vremena ulažemo u obašnjavanje. Ima poduzetnika koji očekuju jednu cijenu za biznis, drugu za nekretninu, treću za brend, a, u biti, sve je to jedna cijena ukupnog biznisa, zato klijentu treba objasniti što je tu prava vrijednost i što se na kraju može dobiti. Kaže se da su tri glavna uvjeta cijena, cijena i cijena. Međutim, ona ipak nije sve. Osim strukture transakcije postoji i niz popratnih elemenata reguliranih kupoprodajnim ugovorom koji utječu na to što i kako na kraju dobiva vlasnik. Primjerice, dio vrijednosti transakcije isplatit će se tek ako se ispune neki uvjeti.

