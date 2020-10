Objavljeno TOP 5 Poslodavaca Partnera za 2020.

VRIJEDNOST PRIZNANJA TOP 5 Riječ dobitnika

Na koju su praksu i inicijative iz protekle godine nagrađene tvrtke najponosnije i u čemu vide vrijednost priznanja TOP 5:



Vladimira Senčar Perkov, direktorica Ljudskih resursa u Ini:

– Najveća snaga naše kompanije su upravo radnici, stoga INA kontinuirano ulaže u područje upravljanja ljudskim resursima. Fokusirani smo na njihovu dobrobit, s naglaskom na usklađenje privatnog i poslovnog života, kao i na njihovu motivaciju za koju smatramo da je ključ uspjeha. Surađujemo s našim poslovnim jedinicama i radnicima te prema njihovim potrebama kreiramo rješenja koja struka prepoznaje i nagrađuje iz godine u godinu. Kroz platformu beneFIT osigurali smo niz pogodnosti koje doprinose zdravlju i dobrobiti. Ove smo se godine morali suočiti s dodatnim izazovima u radu izazvanima pandemijom koronavirusa. Naši fleksibilni oblici rada pomogli su nam u brzoj prilagodbi radu na daljinu, a i ranije su nam omogućavali privlačenje, zapošljavanje i zadržavanje talenata. Posjedujemo i tradiciju internog dijeljenja znanja i iskustva među kolegama i suradnicima. Putem naše INA Akademije, interne platforme za prijenos znanja, sustavno pristupamo razmjeni znanja iz raznih područja, a od toga nismo odustali ni u pandemiji već smo je prebacili na virtualne kanale. Zadovoljstvo nam je što smo prepoznati kao vodeći poslodavac te nam je čast biti u TOP 5 Poslodavaca Partnera. Nastavit ćemo razvijati područje upravljanja ljudskim resursima jer želimo pozitivno i motivacijsko radno okruženje za naše radnike.



Maja Crnjak, direktorica Sektora ljudskih potencijala Erste banke:

– Iako se ovaj certifikat odnosi na prošlu godinu, toliko se stvari i promjena dogodilo tijekom 2020. da je nemoguće ne spomenuti ih. Brzina i snaga prilagodbe novim okolnostima koju su naši zaposlenici pokazali tijekom 2020. uistinu nas čini ponosnima, a naš je posao olakšavati im tu prilagodbu. Tijekom 2019. intenzivno smo radili na digitalizaciji nekih procesa i novim kompetencijama potrebnima za budućnost, a to se pokazalo kao dobra priprema za sve što nas je ove godine dočekalo. Pred nama je novo razdoblje i vjerujemo da možemo biti njegovi kreatori. Upravo smo zato pokrenuli platformu #radimpametno koja se bavi novim načinima rada u svim važnim segmentima.



Mojca Domiter, izvršna direktorica za ljude i kulturu u Atlantic Grupi:

– Svake godine bez zadrške dajemo na reviziju procedure, programe i inicijative koje provodimo kao tim za ljude i kulturu sa željom da dobijemo temeljit i nezavisan uvid u njihovu kvalitetu. To je već drugi put zaredom da smo ostvarili ukupnu ocjenu izvrsnosti od 99 posto na svim tržištima na kojima poslujemo, što nas stavlja u vrh Poslodavaca Partnera u regiji. Vjerujemo da je upravo otvorenost za različite perspektive i mišljenja ključan sastojak uspjeha u postizanju izvrsnosti u Atlanticu te čestitamo svim kompanijama koje jednako uspješno podižu ljestvicu u kvaliteti brige za ljude, vrijednosti i kulturu.



Jadranka Sakoman, direktorica Ljudskih resursa Zagrebačke pivovare:

– Poslodavac Partner' iznimno je važno priznanje za Zagrebačku pivovaru jer potvrđuje kvalitetu našeg rada kad je u pitanju briga o zaposlenicima. Ova je godina zbog pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu bila posebno zahtjevna. No brzo smo se prilagodili i osigurali maksimalnu zaštitu zdravlja zaposlenika i sigurne radne uvjete. Kolegama smo na raspolaganje stavili psihologe, nutricioniste i fitness-stručnjake, osigurali mogućnost korištenja kompanijskih automobila umjesto javnog prijevoza i organizirali obroke u proizvodnji da bismo smanjili rizik od širenja zaraze. Takva brza prilagodba ne bi bila moguća bez kontinuiranog strateškog pristupa praksi ljudskih potencijala u kompaniji. Zato smo već godinama prepoznati kao top-kompanija koja se brine o svojim zaposlenicima. Zanimljivo je za istaknuti da su nam ovu godinu obilježile i nove korporativne vrijednosti među kojima je i vrijednost Ljudi su nam uvijek na prvome mjestu. To je zaista tako. Pazimo na svoje kolege i jedni na druge, a to se posebno osjeća u novim okolnostima. Kako bismo i dalje bili jedni uz druge i u radu na daljinu, dodatno smo pojačali intenzitet interne komunikacije, a kao mali znak pažnje kolegama smo darovali i personalizirane gajbice. One su mali simbol zahvale kolegama koji su opet pokazali da su najbolji kad je najteže.



Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL-a:

– Brzo smo se prilagodili pandemiji i uskladili svoje planove i poslovanje s novonastalom situacijom. Velik je uspjeh što smo unatoč volatilnim vremenima nastavili sa zapošljavanjem i ulaganjem u zaposlenike: zadržali smo plaće, nastavili s nagrađivanjem i povećali povlastice. Intenzivno smo radili na razvojnim planovima i usavršavanju kompetencija postojećeg kadra, certificiranju prve generacije mentora koji dijele znanja sa zaposlenicima, a pokrenut je i niz inovativnih modela u dijelu digitalne komunikacije sa željom da se svaki zaposlenik osjeća sigurno, informirano i može dati najbolje od sebe u danim okolnostima, a da pritom ostane zdrav i zaštićen. Tijekom 2019. i 2020. unaprijedili smo rad na platformama za napredno upravljanje ljudskim resursima i regrutacijama radi potpore vršnim strateškim smjerovima kompanije i novim ulaganjima u tehnološke, proizvodne i razvojne kapacitete u sklopu novog investicijskog projekta 'Integra 2020.'. JGL se u poslovanju vodi politikom raznolikosti i jednakih mogućnosti koja se osigurava i potiče u različitim područjima, uključujući zapošljavanje, uvjete rada i napredovanje u karijeri. Važno nam je i zadovoljstvo zaposlenika, zato provodimo različite aktivnosti za njih i njihove obitelji, omogućujemo dopunsko zdravstveno osiguranje, sistematske preglede i subvencionirane sportske aktivnosti. Sve to utječe na kvalitetu i mogućnost usklađivanja privatnog i poslovnog života naših ljudi.

www.poslodavacpartner.org