OTKRIVAMO: Očekuje se veliki porast potražnje za 5G kampus-mrežama. Oni se njima već naveliko koriste

Najveću i najbržu 5G mrežu u Hrvatskoj osigurao je Hrvatski Telekom koji je na nedavno održanoj javnoj dražbi osvojio najviše radiofrekvencijskog spektra. Zahvaljujući tome od 12. kolovoza Hrvatski Telekom je uveo gigabitne brzine kao standard te korisnicima diljem Hrvatske omogućio da uživaju u novoj eri evolucije mobilne mreže. Jedini preduvjet je da imate mobitel koji podržava 5G signal i nalazite se u području pokrivenosti. Pritom od 600 lokacija na kojima HT osigurava 5G mrežu njih čak 149 ili svaka četvrta radi na 3,6 GHz čime su na području 12 gradova već sada za čak pola milijuna stanovnika, omogućene još veće gigabitne brzine!

Velike brzine, veći kapaciteti, brži odaziv i široka primjenjivost 5G mreže promijenit će internet kakav znamo i potaknuti stvaranje dosad nezamislivih usluga i proizvoda koji će nam pojednostaviti i olakšati život i potaknuti gospodarski zamah Hrvatske i razvoj društva.

Kako svi možemo iskoristiti priliku koju donosi 5G tehnologija? U 5G UNBOXING specijalu Hrvatskog Telekoma znanstvenici, inženjeri, gejmeri, inovativni poduzetnici, menadžeri, doktori, umjetnici, youtuberi iznose više od 30 rješenja temeljena na 5G tehnologiji.

– Infobip s 5G kampus-mrežom dobiva temelj za inoviranje – izjavio je Mijo Soldin, direktor operativne strategije i partnerstava iz Infobipa, vodeće IT kompanije u regiji, prvoga hrvatskog jednoroga čija se rješenja upotrebljavaju u cijelom svijetu, analizirajući kako će njima, ali i drugim hrvatskim tvrtkama i industrijama koristiti privatne 5G kampus-mreže.

Soldin i stručnjaci iz najvećih hrvatskih IT kompanija i institucija za istraživanje slažu se: 'Riječ je o novoj dimenziji rada. Uz 5G kampus-mreže, tvrtke imaju mogućnosti za razvoj dosad nezamislivih proizvoda i usluga u pouzdanom i sigurnom okružju'.

Uz 5G mrežu počeo je vrhunac četvrte industrijske revolucije. Kako svi možemo doživjeti benefite novih znanstveno-tehnoloških postignuća? U ekskluzivnom 5G UNBOXING serijalu Hrvatskog Telekoma prvi put u Hrvatskoj 33 istaknuta stručnjaka otkrivaju kako svatko od nas može iskoristiti prilike koje donosi 5G tehnologija. Znanstvenici, inženjeri, gejmeri, inovativni poduzetnici, menadžeri, doktori, umjetnici, youtuberi u razgovoru s Vidom Juračićem, arhitektom i omiljenim youtuberom, iznose više od 30 rješenja temeljenih na 5G tehnologiji koja će nam pojednostavniti i olakšati život te omogućiti rast poslovnih prilika i snažan razvoj industrija i cijelog društva.

Napredna 5G komunikacijska struktura potaknut će revolucionarne promjene u gotovo svim industrijama koje poznajemo. Naime, većom pouzdanosti mreže, bržim odazivom te mogućnosti povezivanja i komunikacije vrlo velikog broja uređaja omogućit će se razvoj inovacija i dostizanje digitalizacijskih ciljeva u svim sektorima, što donosi veliki potencijal cijelom gospodarstvu. Stvaranje u kibernetički sigurnom okružju i na superbrzoj internetskoj mreži već postaje osnovni preduvjet za rad. U svjetskim industrijama 5G kampus-mreže već podržavaju pametnu proizvodnju kojom upravljaju autonomni roboti, a zahvaljujući njezinim mogućnostima razvijaju se inovacije u prometu, obrazovanju, medicini, poljoprivredi, pa i industriji zabave. Zato američka konzultantska tvrtka Arthur D. Little očekuje znatan porast potražnje za privatnim kampus-mrežama te procjenjuje da će vrijednost tog tržišta do 2025. godine biti između šezdeset i sedamdeset milijardi eura.

U Hrvatskoj su, baš kao i u svjetskim industrijama, počele nicati 5G kampus-mreže. Prošle su godine Hrvatski Telekom i zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva odlučili uvesti 5G kampus-mrežu i na FER kako bi studenti, startupovi unutar inkubatora, ali i istraživački timovi mogli i dalje biti konkurentni. Nikola Mišković, prodekan za znanost na FER-u, ističe da svih 250 projekata koji se trenutačno odvijaju u više od 30 istraživačkih laboratorija na FER-u ima potrebu za besprijekornom kampus-mrežom kakvu nudi 5G tehnologija. To je mreža sa zanemarivo malim kašnjenjem, velikim brzinama koje omogućuju kvalitetnije komuniciranje između strojeva, veći protok podataka i manju izloženost nepredvidljivim vanjskim utjecajima. – Riječ je o novoj dimenziji rada – kaže FER-ov prodekan za znanost, a dodaje i da će s takvom infrastrukturom studenti dobiti priliku testirati svoje ideje, baš kao i startupovi unutar FER-ova inkubatora. – Sva infrastruktura na FER-u tu je da bi služila studentima i mnogim studentskim startup-tvrtkama koji djeluju u sklopu našeg startup-inkubatora. Ne možemo ni zamisliti kakve sve ideje studentima padaju na pamet, ali im zato možemo osigurati infrastrukturu da ih ispune. Tome služi i 5G kampus-mreža – dodaje prodekan.

– Uz privatnu 5G kampus-mrežu imamo mogućnost kontrole što ne bismo mogli imati kada bismo imali javnu mrežu. Možemo se igrati s njom, možemo mijenjati parametre, simulirati razne probleme – nadovezuje se Marko Jurčević s FER-ova Zavoda za osnove elektrotehnike i električka mjerenja, naglašavajući da je 5G privatna kampus-mreža posebno interesantna zbog mogućnosti potpune prilagodbe krajnjem korisniku te velike fleksibilnosti što se tiče sigurnosti.

I Mijo Soldin iz Infobipa ističe kao najveće prednosti skalabilnost 5G kampus-mreže i prilagodljivost svakom korisniku, s obzirom na to da svaki korisnik ima različite potrebe. Nekima je bitna brzina, nekima količina podataka, nekima brzina odziva mreže, a neki korisnici moći će uživati u benefitima te mreže bez obzira na to što uopće nisu tehnološki obrazovani. – Konkretno, Infobip u 5G mreži vidi temelj za inoviranje. Nama je od benefita 5G kampus-mreže najvažnija sigurnost jer želimo u našem kampusu imati zaštićenu okolinu u kojoj ćemo moći razvijati buduće proizvode – izjavio je direktor operativne strategije i partnerstava iz Infobipa.

Kao pružatelj proizvoda, rješenja i usluga za moderne telekomunikacije Ericsson Nikola Tesla tvrtka je koja uvijek drži korak s trendovima i sudjeluje u njihovom etabliranju na tržištu. Tako je i jedna od prvih tvrtki u Hrvatskoj koja je uvela privatnu 5G kampus-mrežu. – Pozivam startup-tvrtke da dođu kod nas, da se probaju koristiti privatnom 5G kampus-mrežom, da otkriju koje sve koristi njihov proizvod može imati od 5G tehnologije. Benefiti 5G kampus-mreže su privatnost podataka, sigurnost podataka, neprekinutost signala, veliki bandwidth, veliki odziv, velika dostupnost mreže – nabraja stručnjakinja za IoT i 5G iz Ericssona Nikole Tesla Barbara Pavelić Grbić i dodaje: – 5G tehnologija i privatne, kampus-mreže bit će vrlo korisne u zdravstvu. Uz 5G, naime, izvodit će se operacije na daljinu uz pomoć robotske ruke i lasera koji će obavljati fizičke poteze koji moraju biti momentalni i pratiti vještu ruku kirurga'.

5G kampus-mreža za razvoj autonomnih vozila Njemačka tvornica žarulja Osram u suradnji s Deutsche Telekomom uvela je kombiniranu 4G i 5G mrežu za testiranje autonomnih vozila. Viličari se u toj tvornici sami kreću tako što pomoću kamera i senzora prepoznaju okolinu, odnosno šalju snimke na obradu u cloud s kojeg im u stvarnom vremenu dolaze povratne informacije je li pred njima prepreka, u kojem smjeru trebaju krenuti i koji zadatak trebaju obaviti, ispričala je Barbara Pavelić Grbić iz Ericssona Nikole Tesle.

Pametni poslovni procesi, povećanje učinkovitosti i smanjenje troškova idu ruku pod ruku, ističe i Marin Tica, direktor informatike u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb. Sigurnost je u zračnim lukama prioritet. – Mi smo procijenili da nam je 5G kampus-mreža neophodna zato što nam je sigurnost primarni fokus u svim aktivnostima – rekao je Tica.

Nova, 5G tehnologija i pouzdana mreža koja daje mogućnost donošenja informiranih odluka u stvarnom vremenu donose znatno unapređenje poslovanja i povećanje kvalitete usluga korisnicima putničkog prijevoza, ali i svih popratnih službi u avioprometu. Na primjer, samo jedna promjena kao što je uvođenje dronova za pregled operativnih površina zračne luke omogućuje da se procesi pojednostavne i optimiziraju i da se provodi više aktivnosti odjednom. A njih je u zračnoj luci mnogo s obzirom na to da se pregledavaju avioni, oprema, opslužuju zrakoplovi, dovoze i odvoze pošiljke, prtljaga, provjeravaju piste i slično. – U takvom okružju velika je pomoć ako možemo imati u zraku dron koji omogućuje potpuni nadzor nad situacijom i simultano kontrolira više radnji. A da dođemo do te razine da nam dronovi mogu unaprijediti procese moramo imati tehnologiju koja omogućava donošenje odluka u realnom vremenu, a to nam omogućava 5G – zaključio je Tica.

Kako je Hrvatski Telekom stvorio najveću i najbržu 5G mrežu u Hrvatskoj? Srpanj 2018.: prva 5G demonstracija u Hrvatskoj – igranjem nogometa u virtualnoj stvarnosti u Puli

Ožujak 2019.: prvo testiranje 5G mreže u Hrvatskoj – u Samoboru

Lipanj 2019.: izmjerene prve gigabitne brzine na otoku (Krk)

Rujan 2019.: prvi videoprijenos putem drona na 5G mreži

Listopad 2020.: Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj pustio u rad komercijalnu 5G mrežu

Prosinac 2020.: s FER-om pokrenuta prva 5G kampus-mreža u Hrvatskoj

Prosinac 2020.: 5G mreža dostupna u 17 hrvatskih gradova uz pokrivenost od 1,2 milijuna stanovnika

Lipanj 2021.: 5G mreža dostupna već u 76 gradova i 11 općina uz pokrivenost od dva milijuna stanovnika

Lipanj 2021.: omogućen prvi 5G roaming

Kolovoz 2021.: još veće, gigabitne brzine za 500 tisuća stanovnika u 12 hrvatskih gradova

