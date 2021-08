Od 1. rujna u planu otvaranje zatvorenih dijelova kafića, ugostitelji zadovoljni

Od 1. rujna planira se otvaranje zatvorenih dijelova kafića, uz preporuke koje će izraditi HZJZ, najavio je u petak potpredsjednik Vlade Davor Božinović na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

Na pitanje novinara kazao je da će radno vrijeme barova ostati do ponoći, ali i da nisu još definirani svi detalji mjera oko otvaranja unutrašnjosti kafića, pa ni disko klubova.

Istaknuo je da su na današnjim razgovorima ugostitelji iznijeli čvrsta jamstva da će se gosti i zaposleni držati mjera.

Predstavnici ugostitelja i nacionalnog stožera sastali su se u petak kako bi ugostitelji čuli što se od mjera planira za jesen za taj sektor, te kada će moći početi raditi i u unutrašnjosti objekata što ne mogu od studenoga prošle godine, kao i druge odgovore, doznaje se od ugostitelja.

Božinović je na konferenciji kazao da su interijeri kafića bili zatvoreni pored ostalog i zbog velikog broja turista i velikog broja ljudi koji su bili angažirani u sezoni na nadzoru mjera, ali da su istek sezone, stanje procijepljenosti i drugi parametri otvorili mogućnost da se kafićima dopusti i rad unutra.

Izvijestio je da su ti parametri bili tema današnjeg sastanka s predstavnicima Nacionalne udruge ugostitelja.

Dodao je da se s ugostiteljima razgovaralo i o tome kako organizirati ugostiteljstvo za jesen.

Zadovoljni ugostitelji

Riječima poput "konačno", "uspjeli smo", "dočekali smo i to!", predstavnici ugostiteljskih udruga su u petak komentirali najave nacionalnog stožera da će od 1. rujna kafići ponovo moći raditi i unutra, nakon što to nisu smjeli zadnjih devet mjeseci, apelirajući na kolege i goste da i dalje poštuju mjere.

- Zahvalni smo stožeru, kojemu smo partner i uvijek spremni za razgovore, i svjesni da je zdravlje na prvom mjestu - istaknuo je sudionik sastanka ugostitelja i stožera u petak Dražen Biljan iz sekcije za barove Nezavisne udruge ugostitelja Zagreba i Nacionalne udruge ugostitelja, uz kojega su na sastanku ispred ugostitelja bile još Ana Lisak iz sekcije cateringa i Žaklina Troskot, predsjednica zagrebačke Nezavisne udruge ugostitelja.

Na sastanku su s predstavnicima stožera razgovarali o tome što mogu očekivati na jesen, tijekom koje bi bez rada u unutarnjim prostorima mnogi vlasnici caffe-barova strepili za opstanak.

- Spremni smo i jedva čekamo ponovo raditi unutra, to nam je iznimno važno jer prihodi iz ljetne sezone mnogima nisu ni izbliza dovoljni da premoste probleme poslovanja uslijed ograničenja od početka pandemije. Mnogima ni na Jadranu neće biti dovoljni za preživjeti zimu, a kamo li u unutrašnjosti gdje turista nema ili ih je puno manje nego na obali - istaknuo je Biljan.

Kafići nisu smjeli primati goste od studenoga prošle godine, osim na otvorene terase ako ih imaju, a nema ih, kako dodaje Biljan, velik broj ugostitelja u Hrvatskoj. Mogli su izdavati piće i hranu za van, a na terasama su gosti mogli sjediti za stolovima uz razmak. Sanitarije su gosti smjeli koristiti uz ulazak s maskom.

Iako se još ne znaju detalji mjera od 1. rujna, Biljan kaže da će radno vrijeme kafića ostati do ponoći, no ugostitelji priželjkuju produženje do dva iza ponoći, kao i da ostaje razmak između stolova i sve slično kako je bilo prošle godine prije zatvaranja.

Ono što, kako dodaje, nisu uspjeli je što i dalje nema promjena u radu disko i noćnih klubova tj, ostaju zatvoreni, za što sada predstoji 'nova borba', kao i za porezno rasterećenje, u kojemu ugostitelji vide spas, a čekaju ih i pregovori o nastavku potpora za radna mjesta.

- Ugrubo gledano, pola ugostitelja će trebati potpore za radna mjesta, no već smo upozoravali da su pragovi prihoda za to jednostavno previsoki, jer što znači ako je netko zaradio puno u dva mjeseca, a skoro ništa u ostatku godine. To će posebno biti problem kolegama na kontinentu i njima takve potpore svakako trebaju - poručio je Biljan.

Zaključno je upozorio na nedostatak radnika koji nije samo sezonski i samo na Jadranu, nego u cijeloj zemlji i sektoru.