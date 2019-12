Od Nove godine u Hrvatskoj će biti samo jedan proizvođač šećera

Prošlotjedna jednodnevna blokada Viro tvornice šećera, osim što je pokazala kolika je bila dubina krize industrije šećera u Europi, navela je na to da se postavi pitanje zašto sporo teče spajanje Vira i Tvornice šećera Osijek u Hrvatsku industriju šećera te je li blokada možda znak da se ono neće ni provesti.

Naime, usprkos optimizmu koji se osjećao prije godinu dana kad su predsjednik Uprave Vira Željko Zadro i većinski vlasnik osječkog Žita Marko Pipunić potpisali ugovor o spajanju domaćih šećerana u novu tvrtku, Hrvatsku industriju šećera (HIŠ), realizacija se toliko otegnula da više ništa nije bilo jasno. Ipak, nakon što smo razgovarali s nekim ljudima, dobili smo odgovor da će nova tvrtka sigurno početi poslovati 1. siječnja sljedeće godine i da nema nikakvih nesporazuma između vlasnika šećerana.

Mnoge je bunilo i to što se u Sudskom registru kao osnivač HIŠ-a spominje samo Viro, a odnedavno novi član Uprave HIŠ-a (ujedno član Uprave Žita) Josip Bičvić objasnio je da su to tako uradili zbog imovinskopravnih razloga jer Tvornica šećera Osijek nije mogla odmah unijeti svoje nekretnine u novu tvrtku, kao što su to uradili Viro i Sladorana, zbog čega je upravljanje HIŠ-em bilo pod kontrolom Vira i Sladorane do kraja listopada.

Zadro je još potkraj kolovoza u Glasu Slavonije izjavio da je očekivao kako će postupak spajanja teći mnogo brže, ali ​ispriječile su se kojekakve birokratske procedure pa su vrlo brzo, nakon što su se polovinom godine upustili u formiranje nove tvrtke, shvatili da to neće ići baš lako. Osim nekretnina i drugih birokratskih prepreka, razlog sporosti kod spajanja je i taj što su u osječkoj šećerani htjeli završiti kampanju šećerne repe, do kraja godine trebaju isplatiti dobavljače, a i radnike je lakše prebaciti u novu tvrtku od 1. siječnja nego da su s tim išli u ovoj godini.

Da je zaživljavanje nove tvrtke konačni spas, potvrđuje i spomenuta blokada Vira na jedan dan koja pokazuje koliko je bila duboka kriza šećerne industrije u Europi u posljednje dvije godine, ali i poslovni rezultati šećerana.