Od subote nove epidemiološke mjere u trgovinama; postojeće mjere produžit će se i nakon 21. prosinca

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske u četvrtak je objavio odluku u kojoj je precizirao pravila o broju kupaca i posjetitelja u prodavaonicama i trgovačkim centrima, a koja na snagu stupa u subotu s ciljem sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

Prema novim pravilima u prodavaonicama koje imaju do 10 četvornih metara neto površine istodobno može biti jedan kupac, dok prodavaonice od 11 do sto kvadrata za svakog kupca moraju osigurati najmanje deset metara četvornih. Prodavaonice do 200 kvadrata za svakog kupca moraju osigurati 12 metara četvornih, one do 2000 kvadrata moraju osigurati 16 metara četvornih, a one veće od 2000 metara četvornih neto površine moraju osigurati 20 metara četvornih za svakog kupca.

Za trgovačke centre određeno je da za svakog kupca moraju imati najmanje 16 četvornih metara. Prodavaonice i trgovački centri obvezni su na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem dopuštenom broju kupaca i strogo se pridržavati tih ograničenja. Dužni su također tijekom očekivanog dolaska većeg broja kupaca, primjerice dok traju sniženja, poduzeti dodatne mjere kako bi se izbjeglo prekoračenje dopuštenog broja. Uz to, obvezni su primjenjivati pojačane mjere higijene i redovitog čišćenja i provjetravanja te osigurati dovoljno punktova za dezinfekciju ruku.

Za prodavaonice s više od 2000 metara četvornih neto površine i trgovačke centre uvode i dodatne nužne epidemiološke mjere, poput obustave organiziranog prijevoza za kupce i uvođenja redara koji će sprječavati ulazak prekomjernog broja ljudi. Trgovački centri morat će onemogućiti sjedenje na zajedničkim dijelovima.

Provedbu odluke koja ostaje na snazi do 10. siječnja iduće godine nadzirat će pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite, Državnog inspektorata, policije i civilne zaštite.

Božinović: Sigurno je da će se postojeći režim mjera produžiti nakon 21. prosinca

Načelnik stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozvao je u petak građane da se za blagdane suzdrže od posjete osobama u drugim kućanstvima, a ustvrdio je i kako je 'sigurno da će se režim koji je sada uspostavljen u osnovi produžiti nakon 21. prosinca'.

Iako je najavio produljenje postojećeg režima, Božinović nije htio iznositi detalje i najavljivati eventualne nove mjere pa je tako na pitanje razmišlja li se o zabrani napuštanja mjesta prebivališta kao što je to bilo proljetos kazao da će o korekcijama postojećih mjera javnost biti obaviještena na vrijeme.

- Točno je da mjere istječu 21. prosinca, točno je da se promišlja o učinku postojećih mjera na broj zaraženih. U ovom trenutku mi možemo govoriti samo o tome da će sljedeće odluke biti bitno determinirane time kakva će biti epidemiološka situacija - kazao je Božinović na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Građane je pozvao da se za vrijeme nadolazećih blagdana suzdrže od kućnih posjeta bližnjima.

- Poruka koju već sada želimo poslati za nadolazeće blagdane jest da se u osnovi, svi suzdrže druženja i kontakata izvan svojih kućanstava i da je najbolja i najiskrenija želja za sreću i zdravlje za Božić i Novu godinu i svima koji su nam dragi poželjeti sve najbolje telefonom ili porukom - poručio je Božinović.

Istaknuo je da u Hrvatskoj postoje milijun i pol kućanstava, a situaciju kada bi se 'svi iz različitih kućanstava našli', što bi dovelo do mnogo kontakata u zatvorenom prostoru, ocijenio je posebnim epidemiološkim rizikom.

Na pitanje zašto, zbog psihološkog stanja nacije, stožer unaprijed ne najavi kada će doći do postroženja, a kada do relaksacije mjera, kazao je da je teško predviđati dobar ili loš tijek epidemije.

- S psihološke točke gledišta ne bi bilo produktivno davati neku poruku nade o opuštanju mjera, a onda da moramo odustati od tih poruka ako se epidemiološka situacija ne popravi - kazao je Božinović.

Još jednom je poručio građanima da se o učinku svih postojećih mjera promišlja, a najavio je i kako se ovoga vikenda planiraju i razgovori s Katoličkom crkvom.

Podsjetio je da sutra na snagu stupaju epidemiološke mjere vezane za trgovačke centre, trgovine i prodavaonice, napomenuvši da trgovci nemaju samo obvezu kontrole broja osoba nego i toga pridržavaju li se kupci tijekom boravka u njihovom prostoru epidemioloških mjera.