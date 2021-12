Od sutra bi cijene goriva mogle biti niže od onih definiranih vladinom Uredbom

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je nakon sjednice Vlade da raspolaže informacijom da bi cijene naftnih derivata, s obzirom na stabilizaciju cijena na svjetskim burzama, od sutra trebale biti niže od onih kakve su bile definirane Uredbom Vlade za eurosuper 95 i za eurodizel.

- Veseli nas da je došlo do stabilizacije cijena nafte na svjetskom tržištu i da bi od sutrašnjeg dana te cijene bile nešto niže od onih koje smo mi našom Uredbom i njezinom izmijenjenom varijantom propisali u odnosu na 11, odnosno 11,10 kuna. U proteklih mjesec i 20 dana uspjeli smo stabilizirati kretanje na tržištu i očekivanja naših potrošača, tu prije svega mislim na kućanstva, što nam je bio cilj - istaknuo je Ćorić.

Naime, cijena barela na londonskom tržištu pala je prošloga tjedna gotovo 4 posto, na 69,88 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 2,8 posto, na 66,26 dolara. To je šesti tjedan zaredom kako su cijene pale, što nije zabilježeno još od studenoga 2018. godine. Nakon što su krajem listopada dosegnule najviše razine u tri godine, cijene nafte skliznule su oko 18 posto.

Ćorić je rekao da je Vlada Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata postigla sve ciljeve koje je imala.

- Sada kada smo u situaciji da su se cijene na svjetskom tržištu stabilizirale, sada više nema potrebe za funkcioniranje Uredbe. Uredba o njezinu ukidanju stupit će sutra na snagu, a distributeri naftnih derivata cijene će određivati samostalno na tržištu. Koliko imam informaciju, te cijene bi, s obzirom na svjetska kretanja odnosno prosjek prvih pet dana prošlog tjedna, trebale biti niže od ovih koje su bile propisane i za eurosuper 95 i za eurodizel - naglasio je ministar.

Podsjećamo, Vlada je u ponedjeljak ukinula Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, koju je donijela 14. listopada kako bi ograničila cijene benzina i dizela u maloprodaji i tako spriječila udar na standard građana. Uredba o ukidanju spomenute uredbe stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, točnije od utorka, 7. prosinca.

Upitan razmišlja li Vlada o zamrzavanju cijena osnovnih namirnica ukoliko dođe do ponovnog skoka cijena, kao što su u Srbiji zamrznute cijene nekih osnovnih namirnica na 60 dana, Ćorić je naveo da Vlada prati akcije i u regiji, no u ovom trenutku nije došla do toga da bi išla u navedenom smjeru.