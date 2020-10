Odaberite vrhunski Samsung pametni telefon i na poklon dobivate pametni sat

I dok neki već imaju spremnu shopping listu darova za najmilije, drugima se, kao i svake godine, u ovo vrijeme javljaju iste nedoumice. Što pokloniti svojim roditeljima, sestri, bratu, prijateljici ili dečku? Svi želimo da poklon bude funkcionalan i lijep te da izmami osmijeh na lice onoga koga darujemo.

Što kada biste imali mogućnost nagraditi sebe, ali i dragu osobu? I to je moguće zahvaljujući Samsung promociji. Svi privatni i poslovni korisnici koji u promotivnom razdoblju od 22. listopada do 22. studenog 2020. ili do isteka zaliha kupe jedan od Samsung Galaxy uređaja – S20 FE, S20 FE 5G, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra 5G, Fold, Z Fold2 ili Z Flip kod ovlaštenih Samsung prodajnih partnera, na poklon dobivaju prekrasni Galaxy Watch 46mm. Idealno, zar ne?

Osim što imate lijepi poklon za vama dragu osobu, time ju potičete na kvalitetniju brigu o sebi i svome zdravlju. Galaxy Watch 46mm dolazi s okruglim AMOLED zaslonom i aktivnim prstenom. Zaslon odlikuju izuzetna oštrina, kontrast, čitljivost pod kutom pa i na otvorenom, dok prsten, osim za navigaciju, ima i zaštitnu funkciju te čuva zaslon od udaraca. Prednost ovog pametnog sata je i jaka baterija koja može izdržati 4 do 5 dana na jednom punjenju.

Izaberite svoj idealni Samsung pametni telefon

Pametni telefoni iz Note i S serije već su godinama na glasu kao uređaji koji pomiču granicu korisničkog iskustva nabolje. Note20 serija je idealna za najzahtjevnije poslovne korisnike, čija svakodnevnica zahtjeva moćan pametni telefon na kojem, uz pomoć S Pen olovke, mogu voditi bilješke sa sastanaka, zapisivati ideje i povećati osobnu produktivnost. Nasuprot toga, S20 serija je odličan izbor za sve urbane kreativce koji žele iskoristiti maksimum od svog pametnog telefona – vrhunsku kameru, multimedijalne opcije za još ugodnije i jednostavnije uživanje u sadržajima.

Također, Samsung je ove godine za sve svoje korisnike pripremio dosada neviđene inovacije u smislu dizajna i multifunkcionalnosti pametnih telefona. Galaxy Z Flip karakterizira kompaktan dizajn modernog preklopnog uređaja malih dimenzija i velike izdržljivosti, uz sve ostale funkcije kako bi korisnici bili uvijek u trendu. Galaxy Z Fold 2 je pametni telefon koji potpuno opravdano nosi titulu jednog od najinovativnijih Samsung proizvoda. Radi se o uređaju na kojem su u potpunom skladu doživljaj preklopnog pametnog telefona s velikim, prostranim unutrašnjim te standardnim vanjskim ekranom. Oba ekrana prikladna su za neometano gledanje sadržaja i korištenje omiljenih aplikacija, a prelazak s jednog ekrana na drugi moguć je bez prekidanja gledanja odabranog sadržaja.

Poseban program vjernosti za Samsung korisnike

Kako biste ostvarili pravo na poklon i dobili Galaxy Watch 46mm, nakon kupnje Samsung Galaxy pametnog telefona potrebno je prijaviti se na Samsung Members aplikaciju. Samsung za svoje vjerne korisnike pokreće i poseban Samsung Lounge program vjernosti, u koji se korisnici Samsung uređaja mogu uključiti i ostvariti različite benefite kroz Samsung Members aplikaciju. Više informacija o programu vjernosti možete naći na ovom linku.

Iskoristite posebnu promociju do 22. 11. 2020. ili do isteka zaliha prilikom kupnje jednog od Galaxy uređaja jer na poklon dobivate prekrasni Galaxy Watch 46 mm. Za više informacija posjetite ovu stranicu.