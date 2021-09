Odabrane najbolje poduzetničke ideje u regiji spremne za svjetsko tržište

Konačno su poznati pobjednici velikog regionalnog izbora najbolje poduzetničke ideje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, te Crne Gore. Na događaju nazvanom The finals: and now, the #CROWN održanom u dvorcu Jurjevec u Lekeniku, okrunjene su po tri najbolje ideje navedenih država čiji su predstavnici partneri prekograničnog projekta Crown, navodi se u priopćenju.

Na poziv partnera u projektu, Razvojne agencije SIMORA, Tehnološkog parka INTERA (BIH) i Inovacijsko poduzetničkog centra Tehnopolis (CG), prijavilo se 300 mladih sa svojim poduzetničkim idejama. Kako su kandidati i njihove ideje testirane i razvijane, selekcijski postupak smanjivao je broj kandidata. Tako se u konačnici u Lekeniku za glavnu nagradu borilo 6 kandidata iz Hrvatske, 13 iz Crne Gore i 9 iz BIH. Nagrade za najboljih tri iz svake države su bogate marketinške kampanje koje bi trebale osigurati vidljivost ideje i uspješnost crowdfunding kampanje koja će uslijediti.

Pobjedničke ideje svojom inovativnošću jamče izlazak na svjetsko tržište te su oduševile žiri i publiku. U konkurenciji bosansko-hercegovačkih kandidata, prema ocjeni stručnog žirija najboljima su proglašeni Minela Mešukić Omerović, koja je razvila dating aplikaciju za dijasporu Yumeets, Emina Kapetanović i Kenan Nazdrajić, koji svojom aplikacijom Motus Health doprinose oporavku pacijenata od moždanog udara, te Martina Đorđevska koja svojim brandom Tegla osvaja sve ljubitelje namaza od lješnjaka.

U konkurenciji crnogorskih kandidata najboljima su proglašeni Dalibor Peković, koji svojim proizvodom Amaturn donosi revoluciju u svijet snimanja podcasta i drugih videa, Batrić Krvavac, koji je razvio pametnu kutiju za lijekove Medpack, te Matija Kadović čiji proizvod Stereo Art povezuje digitalnu sliku, fotografiju ili ilustraciju s okvirom u koji je ugrađen zvučni sustav. U konkurenciji hrvatskih kandidata nagradu u formi crowdfunding kampanje osvojili su Stefan Vedrina, koji je razvio Learny platformu s edukativnim materijalima za djecu, Josipa Bencek, čiji proizvod Eye hearing revolucionarno pomaže prijenos govora u tekst putem pametnih naočala za osobe s oštećenjem sluha, te Luka Soldo koji je predstavio Herbie, rješenje za oslobađanje od nikotinske ovisnosti

Vrijedne nagrade dodjelili su Vedran Šimunović (INTERA), Ratko Bataković (Tehnopolis), te Mario Čelan (RA SIMORA) koji je uz čestitku pobjednicima naglasio usmjerenost projekta mladima s ciljem stvaranja novih radnih mjesta, a ovo je jedan od načina kako su si uz financijsku podršku projekta, ta radna mjesta sami osigurali.

- Mi ovime nismo samo izabrali najbolje ideje, mi smo izabrali one koji imaju odlične ideje, ali i razrađene troškovnike i potpuno jasnu viziju kako svoj proizvodi staviti na tržište. Kandidatima iz Hrvatske su na raspolaganju po 25 tisuća eura vrijedne marketinške kampanje s kojima će put koji su zamislili biti znatno lakši - rekao je Čelan.

Podsjećamo prekogranični projekt CROWN vrijedan je više od 600 tisuća eura i sufinanciran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.