Odlaskom ‘stare ekipe‘ nastavlja se demokratizacija HUP-a

Kada iz jedne respektabilne Udruge odjednom svoju odstupnicu daju najveće i najmoćnije kompanije u Hrvatskoj, i to one koje su bile među njezinim osnivačima, lako je pomisliti da se nešto gadno 'zakuhalo' u pozadini. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca promjene vriju već dulje od godinu dana i kada su se napokon stišale afere, a upravljačku palicu preuzela neka nova lica, stigla je tragična vijest o smrti novog predsjednika Marina Pucara.

Međutim, odlazak Adrisa, Orbica i, kako saznaje Večernji list, najava odlaska Fortenova grupe iz HUP-a, ne mogu se promatrati iz iste perspektive. Poznavatelji prilika u HUP-u kažu da nije došlo do nikakvih sukoba niti posebnog povoda za njihov odlazak već da svaka kompanija ima neke svoje razloge, koji manje imaju veze s razvojem poduzetništva, a više s egom i vlastitim interesima. HUP čekaju novi izbori za novog predsjednika i za članove Izvršnog odbora koji će u HUP-u biti 'glas naroda'. Izgleda da ti procesi promjena ne odgovaraju svima.

Branko Roglić javno se hvalio da je dobar prijatelj Bernarda Jakelića kojeg su zaposlenice HUP-a optužile za seksualno zlostavljanje. Roglić je to shvatio vrlo osobno i nikada im nije oprostio. Uostalom, Rogliću je mandat predsjednika NO istekao još lani.

Ante Vlahović je navodno bio u dobrim odnosima s bivšim direktorom Davorom Majetićem i HUP je navodno vješto koristio za vlastita lobiranja. U novoj konstelaciji očito više ne vidi svoj interes.

Kako smo pisali ranije, Fabris Peruško bio je favorit Ivice Mudrinića za predsjednika HUP-a, međutim nije zadovoljio kriterije za kandidaturu pa ni povlačenje Fortenove ne zvuči tako nelogično. Kao ni odlazak Tehnomonta kojim upravlja Gordana Deranja, bivša predsjednica HUP-a.

Odlazak najvećih sigurno ne zvuči kao dobra vijest za HUP, ali ona to zapravo jest (ako na stranu stavimo gubitak članarine). Nitko njome nije previše iznenađen i to se moralo dogoditi. Teško se može sa starom ekipom računati na neke ozbiljnije promjene koje su započete prošle godine.

- HUP je izrazito napredovao u proteklom razdoblju što se tiče transparentnosti i demokratizacije. Ujedno smo i interesna udruga, pa je pravo svakoga da istupi iz članstva ako smatra da ne može ostvariti interese na odgovarajući način – komentira Igor Škrgatić, predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika HUP-a.

Njegov prethodnik Petar Lovrić kaže da će odlaskom ove 'ekipe' dugoročno cijela scena socijalnog dijaloga puno toga dobiti i da će ti dijalozi biti kvalitetniji.

- Do sada su se stvari dogovarale u centru moći, a prikazivale se kao demokratski procesi. Sada će poduzetnici moći bolje artikulirati svoja prava – smatra Lovrić.

Marina Pulišić, predsjednica Vijeća članova HUP-a, u svom motivirajućem pismu članovima HUP-a, između ostalog, navela je da je puno vrijednih, zdravih, konstruktivnih inicijativa, puno sposobnih i poslu predanih ljudi u HUP-u. Navela je primjere u kojima je HUP za svoje članove izborio velike stvari samo u posljednjih par mjeseci (pojednostavljena je administracija u Zakonu o strancima, ukinut je kvotni sustav primanja stranih radnika, fleksibilizirana je administracija po pitanju rada od kuće, na inicijativu HUP-a u porezno priznate rashode uključeno je i cijepljenje protiv zaraznih bolesti koje poslodavac plaća radnicima, ukinut je porez na donacije) te su pokrenute mnoge druge inicijative na razini granskih udruga HUP-a.

- Javnosti je ta slika HUP-a nedovoljno poznata jer ju je zasjenila neka druga. HUP se percipira kao arena u kojoj se svi međusobno bore. To zaista nije tako. HUP se naprosto mijenja jer su se promijenili ljudi koji predstavljaju tvrtke članove HUP-a. To je normalan slijed. Poželjno je da novi ljudi donose svježinu, nove poglede. Iznimno mi je žao što neki članovi istupaju iz HUP-a, pogotovo kada to stavimo u kontekst aktualnog gospodarskog trenutka i aktualnog stanja u kojem je HUP ostao bez predsjednika. Ali, HUP je dobrovoljna Udruga. Reprezentativnost HUP-a nije ugrožena ovim iznenadnim odlascima - u proteklom razdoblju pridružile su nam se mnoge velike tvrtke, kao i velik broj malih i srednjih poduzetnika koji nam pristupaju na dnevnoj razini – istaknula je u pismu Pulišić.

Hrvatska udruga poslodavaca morat će zbog naglog odlaska Pucara preispitati i dosadašnje izbore za IO. Naime, kako neslužbeno saznajemo, Pucarov prijedlog bio je da se broj članova IO proširi sa 6 na 12 (plus predsjednik) te da u njemu sjedi više predstavnika velikih kompanija. Prijedlog je navodno podijelio članstvo. Po čijem ključu će se odvijati izbori za IO treba vidjeti kada na čelo HUP-a dođe novi predsjednik.