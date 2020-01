Odobren sporazum o Brexitu. Za hrvatske turiste ove se godine ništa ne mijenja

U raspravi s hrvatskom državnom tajnicom za europske poslove Nikolinom Brnjac koja predstavlja predsjedništvo Vijeća EU-a, predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen, te glavnim pregovaračem EU-a Michelom Barnierom, Parlament je raspravljao o dosadašnjem procesu povlačenja i izazove koji će uslijediti.

Komentirajući povijesnu važnost ovog glasanja, većina govornika istaknula je u ime svojih političkih klubova da povlačenje Ujedinjene Kraljevine neće biti kraj odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine te da su veze između naroda Europe snažne i da se neće prekinuti. Oni su istaknuli da treba učiti iz iskustva s Brexitom te da bi to iskustvo trebalo igrati ulogu u oblikovanju budućnosti EU-a te se zahvalili Ujedinjenoj Kraljevini i njezinim zastupnicima na doprinosu koji su dali tijekom članstva Ujedinjene Kraljevine.

Da bi Sporazum o povlačenju stupio na snagu, još o njemu mora glasati Vijeće, kvalificiranom većinom. Prijelazno razdoblje započinje 1. veljače i trebalo bi završiti krajem prosinca 2020. Da bi mogao stupiti na snagu 1. siječnja 2021., sporazum o budućem odnosu EU-a i Ujedinjene Kraljevine morat će se u potpunosti zaključiti. Prijelazno razdoblje može se produljiti jednom na dvije godine, ali Zajednički odbor EU-a i Ujedinjene Kraljevine odluku o tome mora donijeti prije 1. srpnja. Svaki sporazum o budućim odnosima morat će odobriti Parlament. Ako se sporazum odnosi na kompetencije koje EU-u dijeli s državama članicama, trebat će ga ratificirati nacionalni parlamenti.

Brexit ne donosi promjene za turistička putovanja iz Hrvatske prema Velikoj Britaniji i obrnuto

Brexit ne donosi nikakve promjene za turistička putovanja iz Hrvatske prema Velikoj Britaniji ove godine, kao ni za ona iz te zemlje prema Hrvatskoj, te svi koji su već rezervirali ili tek planiraju putovati to i dalje mogu samo s osobnom iskaznicom, a kako će biti od iduće godine ovisit će o sporazumima s EU.

Ističe to više sugovornika iz sektora turizma za Hinu, naglašavajući i da očekuju da se svi sklopljeni ugovori za turistička putovanja između poslovnih partnera, touroperatora, agencija, hotelijera, avioprijevoznika i drugih iz obje zemlje realiziraju bez problema ove godine.

I za individualna putovanja, koja si turisti sami organiziraju, očekuju da prođu bez problema, odnosno kao do sada.

Cappelli: Ništa se ne mijenja za turizam

Poručujući domaćim putnicima/turistima koji žele u Veliku Britaniju da ne moraju brinuti zbog stupanja brexita na snagu 31. siječnja, ministar turizma Gari Cappelli ističe i da se nastavlja sadašnji sustav u kojem ne trebaju vize niti putovnice.

- Formalno Velika Britanija izlazi iz EU, ali u principu taj dio, nazovimo ga putnički ili turistički, ništa se ne mijenja. Štoviše, za Hrvatsku iz Velike Britanije imamo već sada dobre turističke najave za ovu godinu, a neki njihovi touroperatori i avioprijevoznici, poput Jet2.coma i drugih, očekuju i veće poraste putovanja prema Hrvatskoj u odnosu na prošlu godinu i jako su optimistični - iznosi Cappelli ua Hinu, naglašavajući kako baš u ovo vrijeme kreće jače bukiranje putovanja iz Velike Britanije, koje traje otprilike do početka travnja.

Po tim prvim najavama, nigdje i nitko ne spominje nikakve zastoje, a na pitanje očekuje li se možda porast cijena putovanja iz Hrvatske u Britaniju, ministar kaže da za to za sada ne vidi nikakvih razloga, kao što ne vidi razloge ni da poskupe putovanja iz Britanije prema Europi, a što mu je potvrdilo i nekoliko britanskih partnera prilikom razgovora na nedavnom sajmu FITUR u Madridu.

Fain: Domaće putničke agencije Britaniju rade kao i prije

Poruku putnicima koji žele u Britaniju da ne trebaju brinuti šalje i predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Tomislav Fain, uz ocjenu da su Velika Britanija i London uvijek zanimljive i popularne destinacije, u koje će turisti, pa i iz Hrvatske i drugih članica EU-a, Europe i cijelog svijeta uvijek putovati.

- Ako će pritom jednog dana opet trebati putovnica i viza, kao što je trebalo prije ulaska Hrvatske u EU, u redu, onaj tko će htjeti ići i to će izvaditi. No, za sada i ove godine to ništa još ne treba, i naše članice-agencije za sada ne bilježe nikakve otkaze rezervacija i putovanja za tu zemlju, nego suprotno, kao i do sada dobro zanimanje - kaže Fain, koji također smatra da nema razloga za poskupljenje ni cijena avio karata ni aranžmana ni drugih turističkih ponuda i usluga za Britaniju, a koliko čuje i cijene hotela i drugog u toj su zemlji i ove godine kao u 2019.

U najvećem domaćem touroperatoru Atlasu (koji nije članica UHPA-e) kažu da nemaju nikakvih negativnih najava zbog brexita niti manje zanimanja za putovanja u tu zemlju.

- Suradnja s britanskim partnerima je dobra i tako se nastavlja, a bilježimo i ove godine standardno dobro zanimanje domaćih putnika za programe u Londonu i drugdje u Britaniji te ove godine zasigurno ne očekujemo nikakve promjene. Riječ je o odlično pozicioniranoj destinaciji pa većih promjena ne bi trebalo biti niti u godinama koje slijede - komentira direktorica korporativnih komunikacija i marketinga Atlasa Nikolina Frklić.

Tomu dodaje da je interes iz UK za Hrvatsku dobar i sukladan očekivanjima.