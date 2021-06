Održivi na entu potenciju: Zelenimo se od brižnosti

Sve je više potrošača osviješteno činjenicom da je smanjenje onečišćenja planeta Zemlje današnji imperativ, jer znanstvenici godinama upozoravaju da su nenadoknadive štete već učinjene te da treba poduzeti sve da bi se smanjio negativan utjecaj čovjeka na prirodu, ekosustav i klimu. Stoga brojni kupci, bilo oni u B2B (od biznisa do biznisa) ili B2C (od biznisa do potrošača) segmentu, biraju kompanije koje se brinu da njihova proizvodnja ima što manje negativnog utjecaja na okoliš i što manje emisije ugljikova dioksida, a taj se trend proširio i na ulagače, investicijske fondove, financijaše i bankare. Održivo poslovanje ne samo da je must have nego je i in, zbog čega podiže cijenu proizvoda na tržištu, dionica na burzi, privlači ulagače.

Održivost uz profit

Pariški klimatski sporazum predviđa smanjenje emisije stakleničkih plinova te poziva na razvoj poslovanja s niskim emisijama stakleničkih plinova. Ovih je dana i Hrvatska narodna banka (HNB) priopćila da je uključenje banaka u financiranje održiva poslovanja nužno, a u tekstu koji potpisuje Maroje Lang, glavni savjetnik u Sektoru istraživanja, i Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a, osiguranje financiranja važan je dio Europskoga zelenog plana, prema kojemu je veliki dio sredstava namijenjen upravo tzv. zelenim ulaganjima.

– S obzirom na golem iznos potrebnih ulaganja, nužno je cjelokupni financijski sustav prilagoditi ostvarenju tog cilja. Ulagačima treba omogućiti da uz profit ostvare i ciljeve održivosti, pa se od financijskih institucija počinje zahtijevati objava informacija o strukturi njihovih plasmana iz perspektive zaštite okoliša – ističe HNB.

Budući da mnogi krajnji potrošači putem raznih aplikacija izračunavaju svoj vlastiti ugljični otisak, ne bi li ga sveli na najmanju moguću mjeru, takvo ponašanje očekuju i od proizvođača odjeće, hrane, namještaja, automobila i svega čime se koriste u životu.

Zelene investicije

Heineken je na globalnoj razini preuzeo obvezu postizanja ugljične neutralnosti te korištenja 70 posto energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine.

– I pivovara u Karlovcu pridonosi tim ambicioznim ciljevima. Zahvaljujući brojnim projektima i 'zelenim' investicijama od 2008. do danas smanjili smo emisiju ugljikova dioksida za gotovo 60 posto po jedinci proizvoda te potrošnju vode u proizvodnji litre piva za više od 40 posto. Koristimo se bioplinom koji nastaje u procesu pročišćavanju otpadnih voda kao nusproizvod tog procesa. Sve to je rezultat ulaganja u modernizaciju i povećanje učinkovitosti tehnološkog i proizvodnog procesa, a to uključuje korištenje električne energije iz obnovljivih izvora, modernizaciju kotlovnice i prelazak s nafte na plin koji se upotrebljava za njezin rad – ističe Ljudmila Bratko Gašpić, menadžerica za korporativne poslove Heinekena Hrvatska.

Na krov zelenog skladišta postavljeni su solarni paneli koji na godinu proizvode oko 395 tisuća kWh električne energije, što je smanjilo emisije ugljikova dioksida za gotovo 120 tona na godišnjoj razini, a prije nekoliko godina uvedena je moderna linija za punjenje piva, koja je znatno povećala energetsku učinkovitost procesa, napominju iz Heinekena Hrvatska.

Manje emisija

I Podravka drži do održivosti. Matija Hlebar, voditelj održivog razvoja Podravke, kaže da kontinuirano razvijaju i unapređuje svoje poslovne procese, proizvode i usluge da bi se smanjio negativan utjecaj proizvodnje na okoliš.

– Temelj svih aktivnosti koje provodimo definiran je našom politikom zaštite okoliša kojoj je cilj stalno poboljšavanje i smanjivanje svih vrsta onečišćenja. Njezinom provedbom kompanija nastoji odgovorno upravljati svim resursima – navodi Hlebar.

U 2020. smanjena je količina ukupnog otpada Podravke u odnosu na 2019., a efikasnijim razvrstavanjem količina komunalnog otpada manja je za 13 posto u odnosu na prethodno razdoblje.

– Ulaganjem u sunčanu elektranu na proizvodnoj hali tvornice Kalnik u Varaždinu te u strojeve s manjom količinom potrošnje plina znatno su smanjene emisije stakleničkih plinova u atmosferu – ističe Hlebar i dodaje da to koristi ugledu Podravkinih brendova jer su potrošači danas sve osvješteniji te društveno odgovorno ponašanje tvrtki stavljaju visoko na ljestvicu prioriteta.

Stoga je Podravkin fokus na jačanju pozicije postojećih brendova, a sva lansiranja novih proizvoda prati održivo poslovanje.

Dio nabavnog lanca

Smanjenje potrošnje energije već je godinama jedan od stalnih prioriteta Vetropack Straže iz Huma na Sutli, najvećega hrvatskog proizvođača staklene ambalaže. U njoj su fokusirani na povećanje energetske učinkovitosti proizvodnog procesa i postrojenja te elektrifikaciju internog transporta, kao i na odabir sirovina. I u toj su tvornici instalirani solarni paneli za vlastite potrebe.

– U posljednjih 15 godina smanjili smo relativne emisije ugljikova dioksida po toni neto proizvodnje za 20 posto. Razvoj tehnologije omogućio nam je i proizvodnju tzv. lakog stakla, odnosno staklene ambalaže tankih stijenki. A upravo su znatno manja potrošnja resursa i visok udio recikliranog materijala u proizvodnji boca od lakog stakla omogućili znatno smanjenje emisija ugljikova dioksida – istaknuo je Tihomir Premužak, direktor Vetropack Straže.

TOP 10 Najodrživije kompanije svijetu Kanadski financijski magazin Corporate Knights svake godine donosi listu 100 najodrživijih korporacija, koja se temelji na procjeni održivosti osam tisuća tvrtki diljem svijeta koje prijavljuju više od milijardu američkih dolara prihoda. Na listi za 2021. objavljenoj uoči Svjetskoga financijskog foruma u Davosu, 46 najodrživijih tvrtki ima sjedište u Europi, 33 u Sjevernoj Americi, 18 ih je u Aziji, dvije su u Južnoj Americi, a tek je jedna u Africi. 1. Schneider Electric SE (Francuska) 2. Orsted A/S (Danska) 3. Banco do Brasil SA (Brazil) 4. Neste Oyj (Finska) 5. Stantec Inc (Kanada) 6. McCormick & Company Inc (SAD) 7. Kering SA (Francuska) 8. Metso Outotec (Finska) 9. American Water Works Company Inc. (SAD) 10. Canadian National Railway Co (Kanada) Izvor: Corporate Knights

Posjeduju brojne certifikate, a rade i na implementaciji novih, što im pomaže u privlačenju potencijalnih kupaca, te ističu da će u budućnosti upravo certificirana održivost proizvodnje biti važna komponenta marketinškog nastupa. No već i postojeći kupci iz godine u godinu imaju sve veće zahtjeve kada je riječ o emisiji ugljikova dioksida.

– Naš proizvod dio je nabavnog lanca svakoga kupca koji upotrebljava staklenu ambalažu za plasman finalnog proizvoda i kao takav treba zadovoljavati njihove standarde poslovanja. Bez našeg smanjenja ugljičnog otiska i ostalih održivih nastojanja ni naši kupci ne mogu uspješno realizirati vlastite ciljeve – naglašava Premužak.

Nema više taljenja

Vetropack Straža sudjeluje i u inicijativi europske staklarske industrije koja je prošle godine lansirala novo obilježje za staklenu ambalažu, osmišljeno kako bi se na prvi pogled istaknulo zdravstvene i okolišne prednosti uporabe stakla kao ambalažnog materijala.

– Ulaganja u održivi razvoj i tehnologije poskupljuju proizvodni proces, ali unatoč tome želimo poslovati održivo i ne dopustiti da zaostajemo za potencijalnom konkurencijom, nego upravo suprotno – nastojimo biti predvodnici toga trenda – ističe Premužak.

A za proizvođača komponenti od sivog i nodularnog željeza Ferro-Preis iz Čakovca, koji na godinu proizvede oko devet tisuća tona odljevaka, smanjenje emisija ugljikova dioksida iznimno je važno, između ostalog, i da bi što bolje pozicionirao svoj brend, stoga u njemu kontinuirano investiraju u nove, efikasnije i 'zelenije' tehnologije. Tako su zamijenili tehnologiju taljenja željeza te se umjesto peći na koks koriste srednjofrekventnim elektropećima koje omogućavaju najefikasniji i ekološki najprihvatljiviji sustav taljenja.

– Samo u tom dijelu proizvodnog procesa emisija ugljikova dioksida smanjena je sa sedam tisuća tona na godinu na 250 tona. Također, realizirali smo zatvoreni recirkulacijski sustav hlađenja elektropeći, čime smanjujemo potrošnju vode, pa je ona po proizvedenoj toni taline smanjena osam puta, a potrošnja plina skoro je dvostruko manja – naglašava Marijan Nöthig, direktor tvornice Ferro-Preis.

U procesu proizvodnje upotrebljavaju veliki udio ulaznih materijala koji nastaje kao nusprodukt drugih proizvođača, primjerice, ostatke čeličnih ploča, limova i sl. S druge strane, njihovi proizvodi imaju životni vijek više desetljeća i uvijek se iznova u potpunosti mogu reciklirati.

Na pitanje planiraju li još neke aktivnosti koje bi smanjile ugljični otisak u sljedećem razdoblju i na koji ih način namjeravaju realizirati, iz Ferro-Preisa odgovaraju da su trenutačno aktivni na više takvih projekata. Rade na povećanju iskoristivosti regeneracije pijeska, boljoj iskoristivosti proizvodnih kapaciteta po jedinici proizvoda, produljenju životnog vijeka proizvoda, a u planu je instalacija solarne elektrane, kako bi dio energije dobivali iz obnovljivih izvora i time još više smanjili ugljični otisak.

– Sve što smo uložili u očuvanje okoliša prepoznali su naši kupci. Pogotovo je to vidljivo u poslovanju s globalnim kompanijama i zapadnoeuropskim te skandinavskim tvrtkama. Oni traže certifikate i dokaze o održivu poslovanju, udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji – jer su naši proizvodi dio njihovih finalnih proizvoda – te uvid u aktivnosti koje provodimo kako bismo smanjili ugljični otisak. Stoga je brend Ferro-Preis, upravo zbog odnosa prema okolišu u mnogim razvijenim zemljama koje se brinu o održivosti, odlično prihvaćen – ističe Nöthig.