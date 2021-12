Održivo posluje samo trećina hrvatskih tvrtki

Koliko su hrvatski menadžeri upoznati s projektima društveno odgovornog poslovanja u tvrtkama u kojima rade, pokazalo je Liderovo istraživanje koje je kompanija Hendal provela među sto domaćih tvrtki početkom studenoga ove godine. Trećina ispitanika odgovorila je da njihove tvrtke razmatraju neke projekte, 29 posto da ne postoje nikakve DOP aktivnosti, 31,5 posto izjavilo je da njihove tvrtke realiziraju nekakve aktivnosti, a sedam posto je otkrilo da su neki projekti u pripremi. Prema tom istraživanju, društveno najodgovornija je prerađivačka industrija, za razliku od trgovine na malo i veliko, u kojoj se u vezi s DOP-om gotovo ništa ne radi. Prerađivačka industrija prednjači i u postizanju održiva poslovanja u skladu s preporukama Europske unije i UN-a, a većina tvrtki iz ostalih industrija navodi da još ništa nisu učinile vezano uz to. Tvrtke iz prerađivačke industrije također su najnaprednije u digitalizaciji, jednom od tri područja u kojima su se hrvatske tvrtke ponajviše unaprijedile da bi dostigle ciljeve održiva razvoja. Osim digitalizacije, to su još poboljšanje energetske učinkovitosti te ulaganje u ljudske resurse i zdravlje zaposlenika. Prema istraživanju, tvrtke do 2030. najviše planiraju ulagati u ljudske resurse i zdravlje zaposlenika te poboljšanje energetske učinkovitosti.

Krhka neutralnost

Samo 10 posto tvrtki je klimatski neutralno, više od polovice nije još postavilo cilj postati klimatski neutralno, a 12 posto ih namjerava to ostvariti do 2030. U društveno odgovornom poslovanju prednjače velike tvrtke, bilo da su u hrvatskom bilo stranom vlasništvu, a jedna od njih je i AD Plastik, koji, prema riječima Marinka Došena, predsjednika Uprave AD Plastika, od 2012. izvještava o održivu poslovanju.

– Imamo postavljene mjerljive ciljeve i pokazatelje, a koliko smo u tome uspješni potvrđuju nagrade koje već duži niz godina primamo. Dugogodišnji smo potpisnici inicijative UNGC-a i aktivno sudjelujemo u radu različitih tijela. Prostora za unaprjeđenja uvijek ima i održivo poslovanje je kontinuirani proces koji treba svakodnevno živjeti. Društveno odgovorno poslovanje naš je apsolutni izbor i jako važna sastavnica razvojne politike naše kompanije – napominje Došen. Naglašava da je važno poslovati u harmoniji s okružjem te da je cilj Grupe biti odgovoran i poželjan gospodarstvenik. Došen navodi da su planovi AD Plastika usklađeni s ciljevima EU te je u skladu s time prioritet energetska učinkovitost, bilo da je riječ o proizvodnim lokacijama i poslovanju bilo o dobavljačima i kupcima.

– Upravo su sinergija i partnerski odnosi kupaca i dobavljača u automobilskoj industriji temelj za uspješno ostvarenje željenih pokazatelja. Napreci unutar industrije već su razvidni, a budućnost sigurno donosi još brže i dinamičnije iskorake – ističe Došen.

Za manje metana

U poslovanje CEMEX-a Hrvatska već je dugi niz godina integrirana okolišna održivost, naročito pitanje strategije i aktivnosti usmjerenih na usporavanje i smanjenje klimatskih promjena. Prema riječima Merice Pletikosić, voditeljice održivog poslovanja CEMEX-a Hrvatska, održivost je osnovno načelo poslovanja te kompanije i time se sustavno bave već više od desetljeća.

– U našoj globalnoj klimatskoj strategiji 'Budućnost na djelu' zacrtali smo nekoliko bitnih ciljeva: smanjenje specifičnih neto emisija CO2 za 35 posto do 2030. na globalnoj razini te za 55 posto u europskim operacijama, što se odnosi i na Hrvatsku, ambiciju da do 2050. globalno isporučimo ugljičnoneutralni beton te želju da dosegnemo cilj od 40 posto čiste električne energije korištene za proizvodnju cementa do 2030. – objašnjava Pletikosić i naglašava da CEMEX upotrebljava sve tehnologije koje su na raspolaganju te planira i uvođenje nekih novih poput inovativnih tehnologija na bazi vodika.

Inin je cilj poslovati na održiv način, biti financijski snažna kompanija i uspješno odgovarati na izazove koje predstavljaju novi izvori energije, okolišne teme i tehnološki napredak.

– Jedna smo od nekoliko kompanija u Europi koje na svojim eksploatacijskim poljima primjenjuju metodu proizvodnje ugljikovodika EOR. Na taj način osiguravamo veću iskorištenost potencijala zrelih eksploatacijskih polja, a istodobno se u ležišta trajno utiskuje ugljikov dioksid, čime se pridonosi smanjenju emisija CO2 – kaže Angelika Brnada, direktorica Održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša Ine.

U posljednjih sedam godina, koliko Ina provodi taj projekt na naftnim poljima Ivanić i Žutica, u ležišta je utisnuto 2,3 milijuna tona CO2, što je ekvivalent više od četvrtine godišnjih emisija iz transporta u Hrvatskoj. Prema Brnadinim riječima, osim smanjenja emisija CO2, ograničavanje emisija metana predstavlja jedan od najučinkovitijih koraka koje energetski sektor može poduzeti za ublažavanje klimatskih promjena.

Blagostanje za sve generacije

Članica Upravnog odbora JGL-a Dorotea Pernjak Banić naglašava da ta tvrtka posebnu pozornost posvećuje integraciji globalnih ciljeva održiva razvoja.

– Posebno obraćamo pozornost na osiguranje zdrava života i promociju blagostanja za ljude svih generacija, postizanje rodne ravnopravnosti i osnaženje žena i djevojaka, promociju uključiva i održiva gospodarskog rasta, pune zaposlenosti i dostojanstvenog rada za sve, izgradnju prilagodljive infrastrukture i održive industrijalizacije te inovativnosti, kao i osiguranje održivih oblika potrošnje i proizvodnje – ističe Pernjak Banić.

JGL neprestano provodi preventivne mjere i aktivnosti smanjenja utjecaja na mikroklimu i vegetaciju područja Svilno, smanjuje rizik od onečišćenja, surađuje sa znanstvenom zajednicom, školama i fakultetima, omogućuje studentima farmacije učenje unutar tvrtke s najboljim stručnjacima...

– Projektom 'Energetska učinkovitost proizvodnoga kompleksa Pharma Valley' JGL će realizirati znatne uštede energije u proizvodnim pogonima. Ujedno, procjenjujemo i smanjujemo i ekološke rizike smanjivanjem emisija CO2 vlastita voznog parka i dobavljača te većom brigom o autohtonoj vegetaciji područja koje tvrtka zahvaća – nabraja Pernjak Banić.

Kontinuirani rad

Prema riječima Igora Damjanića, direktora održavanja i investicija u Francku, u toj su tvrtki tijekom posljednjih nekoliko godina proveli niz operativnih programa u skladu s preporukama Ujedinjenih naroda i Europske unije.

– Uveli smo sustav upravljanja energijom koji nam omogućuje nadzor nad potrošnjom svih energenata u realnom vremenu i uvid u nove mogućnosti za optimiranje pojedinih procesa. Optimirali smo i rad kompresorske stanice te su na taj način ostvarene znatne uštede u potrošnji električne energije. Također je optimiran rad sustava centralnoga grijanja, čime je povećana efikasnost sustava te znatno smanjena potrošnja pare. Osim toga, uspjeli smo ostvariti znatne uštede na potrošnji goriva za osobna i dostavna vozila, a uveli smo i LED rasvjetu u neke pogone te u tvornički krug – ističe Damjanić.

Iz Plive poručuju da donacijama, različitim inicijativama za očuvanje prirode, zdravlja i dugoročne održivosti, kulturom koja promiče uključivost te na mnoge druge načine žele vratiti zajednici u kojoj djeluju. Podupiru djelovanje udruga bolesnika i nevladinih organizacija, znanstvene projekte i obrazovanje, dodatnu edukaciju liječnika i ljekarnika... Pliva kontinuirano naglašava nužnost prevencije, čime utječe na podizanje svijesti o važnosti zaštite zdravlja te putem nagradnog natječaja 'Zajedno prema zdravlju' s dvjesto tisuća kuna nagrađuje najbolje neprofitne inicijative u unaprjeđenju liječenja i omogućavanju kvalitetnijeg života pacijenta. Više od milijun kuna donirala je Pliva potresom pogođenim područjima, posadila je 100 sadnica stabala u povodu obilježavanja 100 godina poslovanja...

Traženje novih načina

– Održivost je integralni dio poslovanja prodavaonica i upravno-distributivnog centra te je neodvojiva od dm-ova odnosa s kupcima, kojima nudi brojne održive i osviještene proizvode – ističe Gordana Picek, prokuristica i voditeljica dm-ova resora Nabava i marketing, koja naglašava da ta tvrtka godinama uvodi održiva rješenja u poslovanje i to na svim razinama.

– Pratimo tehnološke inovacije i tražimo nove načine da zaštitimo okoliš. U rujnu ove godine završena je provedba projekta povećanja energetske učinkovitosti, čime smo smanjili godišnju potrošnju energije u upravno-distributivnom i logističkom centru za 27,25 posto, smanjili smo emisije CO2 za 256 tona na godišnjoj razini te smo povećali udio korištenja obnovljivih izvora energije u bruto potrošnji za 595 kWh/god – navodi Picek te dodaje kako dm kupcima nudi brojne proizvode vlastite dm-ove marke koji ne sadrže mikroplastiku, a čija je ambalaža održava, a među prvima su ukinuli jednokratne plastične vrećice.

Ovih nekoliko primjera pokazuje da prilagodba na održivo poslovanje traje godinama te će sve one tvrtke koje čekaju 'pet do dvanaest', pogotovo male koje nemaju dovoljno sredstava za ulaganja u najmodernije tehnologije, a ni kadra, teško do 2030. smanjiti svoj ugljikov otisak.