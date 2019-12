Olovke i kalendari stvar su prošlosti – za Božić poklonite idealan poklon koji vrijedi u cijelom svijetu

Piše: FIMA Plus

U svijetu je trend plaćanja mobitelom u porastu, no u Hrvatskoj je to malo manje zanimljivo. Ipak, ni mi ne zaostajemo. Polako uvodimo plaćanja kriptovalutama u kafićima, restoranima, trgovinama, a sam je pojam danas većini poznatiji nego što je to bio prije godinu dana.

Digitalni svijet je oko nas

Digitalna transformacija se dogodila i sve je prisutnija, samo je pitanje koliko smo to osvijestili bilo na osobnoj ili na profesionalnoj razini, kao i na razini društva u kojem živimo. Pogledajmo samo razvoj financijske industrije - u njoj je proces prelaska iz klasičnog, svima nam dobro poznatog, realnog, analognog i materijalnog svijeta u digitalan izrazito dinamičan. Kad iz tog kuta gledamo onda brzo i jednostavno shvaćamo, a posljedično tome i prihvaćamo sve češće susrete s digitalnom imovinom i kriptovalutama. Naime, one su tek dio te prije spomenute transformacije našeg svakodnevnog poslovanja i življenja.

Uzmimo za primjer izdavanja i plaćanja kriptovalutama gdje se sve velike svjetske kompanije sve brže uključuju u digitalno gospodarstvo izdavanjem svojeg coina i prihvaćanjem plaćanja svojih usluga u kriptovalutama. Ne iz pomodnih, nego iz čisto egzistencijalnih razloga - žele omogućiti svojim klijentima brzu i jeftinu transakciju u kupnji njihovih proizvoda i usluga jer će ih time dodatno zadržati uz sebe. Ako pogledate liste najvećih globalnih kompanija, npr. po prihodima, i usporedite ih s državama svijeta, vidjet ćete da je sve više kompanija koje prerastaju države. Lijep primjer je Apple, kojem je samo neto godišnji profit veći od svih priljeva novca koji se slijevaju tijekom godine u budžet Republike Hrvatske, tj. veći od ukupnog novca kojim raspolaže Vlada RH u svom godišnjem proračunu. Naravno da će takve kompanije izdati svoju kriptovalutu i napraviti svoj sustav plaćanja.

Osobni ulazak u digitalni svijet

Prvi korak za ulazak u taj svijet je otvaranje walleta, odnosno digitalnog novčanika kroz koji se slijeva, bilo u njega ili iz njega, sva naša osobna imovina kako u realnom tako i u digitalnom životu. Za otvaranje te aplikacije na vašem mobitelu potrebno je potrošiti tek nekoliko minuta vremena i malo volje uz dozu znatiželje i hrabrosti svakog ponaosob, i to je sve što nas dijeli od djelatnog uključivanja i potpunijeg razumijevanja digitalnog svijeta. Sve informacije o tome kako najlakše otvoriti wallet možete pronaći na linku kako otvoriti kripto novčanik.

Ove godine poklonite nešto originalno, nešto s vizijom i u duhu novog vremena

Promjene potiču ljudi koji su ih već prije prihvatili te sada žele uključiti i druge, prvenstveno sebi bliske po nekom njihovom osobnom kriteriju. Zato je i kreiran kripto bon. Njegova novčana vrijednost je mala, ali kao i u svakom iskrenom poklonu njegova vrijednost je u tome što donosi u život onog tko ga prima i u iskrenoj dobroj namjeri onog tko ga daje.

Stoga, odvažite se i ove godine poklonite nešto originalno, nešto s vizijom i u duhu novog vremena!

Kripto bon – idealan poklon koji vrijedi u cijelom svijetu. Osoba kojoj ste poklonili kripto bon može ga zamijeniti za poklonjenu kriptovalutu pa odmah njome kupovati ili čuvati kriptovalutu i na taj način štedjeti.

Kako nekome pokloniti kripto bon? Lako, u samo nekoliko koraka:

1. Registrirajte se na https://fimaplus.com/kripto-vodic/kupnja-kriptovaluta/

2. Posjetite stranicu https://fimaplus.com/kripto-bon/

3. Ispunite formular 'Kripto bon' koji se nalazi na stranici.

Nakon provedene uplate FIMA Plus poslat će vam kripto bon na e-mail adresu koju ste naveli u formularu.