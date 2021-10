Oranje komunikacijskim alatima - Postoji terapija za one koji mahnito skrolaju, brzo skipaju i svašta blokiraju

Komunikacija je danas raznolikija nego ikad, a s napretkom tehnologije digitalni mediji počeli su dominirati načinom na koji primamo i razmjenjujemo informacije. Osim širokog spektra komunikacijskih mogućnosti, rezultat digitalizacije i mnoga su zanimanja koja donedavno nisu ni postojala. Stoga svaka tvrtka i brend koji paze na svoju reputaciju shvaćaju da je itekako važno i korisno u svom timu imati, primjerice, kreatora sadržaja za društvene mreže (engl. social media content creator) ili stručnjaka za analizu podataka, odnosno 'podatkovnog znanstvenika'. Prema Istraživačkom centru Pew, industrija digitalnih medija nastavlja rasti, a usporedno s rastom korisnika online medija povećava se i njihov broj. Za tvrtke je zato, slažu se stručnjaci, ključno održavati internetsku prisutnost jer im ona omogućuje učinkovitu komunikaciju s publikom. To, dakako, uključuje i brendiranje na društvenim mrežama, kao i osnovno poznavanje svoje publike.

Spajanje pogodnosti

Međutim, život se još nije potpuno preselio na internet. Iako smo debelo u vremenu digitalizacije, kad sve više medija plasira svoj sadržaj na portale te se posljedično i sve više marketinških oglasa seli online, i dalje je važno oglašavati se te biti vidljiv i 'fizički'. Najbolji primjer takvog povratka i zadržavanja u stvarnom svijetu jest nedavno pokrenuta platforma Flaster koja svojim klijentima omogućuje oglašavanje na automobilima koji voze po najfrekventnijim cestovnim dionicama. Njezina je ideja bila ponuditi klijentima više od zakupa površine, više od samog medija. U ponudu je zato uvrstila i davanje povratne informacije klijentima o tome koliko je ljudi vidjelo njihov oglas, a s pomoću tehnika remarketinga s tim se istim ljudima, potencijalnim kupcima, povezuju online oglašavanjem.

– Idealna kampanja omogućava publici da uoči sadržaj na različitim offline i online platformama. Isto tako u većini masovnih medija potrošač može odabrati koji sadržaj želi vidjeti. Srećom, na fizičkim platformama ne postoji skip-ad, zato je važno iskoristiti to na najbolji mogući način. Upravo je zato bitno strateški postaviti vanjsku kampanju kako bi se dosegnulo što više publike u njezinoj dnevnoj rutini – objašnjava Flasterov suosnivačvažnost fizičke prisutnosti brendova, ali i ljudske komponente.

Opisuje, naime, da u Flasteru veliku pozornost posvećuju izradi kreative kako bi njihovi automobili bili uočljivi sa svih strana, lovili i poglede s prozora, balkona, iz tramvaja i slično. Žele da i promatrač s velike udaljenosti zna da je to vozilo Flaster​ovo djelo, a u automobilu može doznati nešto više o oglašenom brendu ili proizvodu, isprobati proizvod ili dobiti besplatan uzorak. Tom se vještom taktikom spajaju tri glavne pogodnosti za brendove: svijest o marki, odnosno brand awareness, angažman potrošača te korisničko iskustvo s brendom, tj. proizvodom.

Nužan je fizički kontakt

Član Uprave Millenium promocije ​Vladimir Preselj smatra da upravo interakcija pridonosi zbližavanju publike s brendovima te osnažuje kvalitetan odnos i povjerenje.

– U tome i dalje važnu ulogu imaju društvene mreže, tu su i aplikacije za istodobno slanje poruka, tj. ​instant messaging, koje imaju potencijala, a neprestano se razvijaju i novi alati te komunikacijske platforme koje će, zasigurno, ponuditi neke nove mogućnosti i pogodnosti – smatra Preselj i dodaje da osim posredovane komunikacije u izgradnji odnosa s ciljanom javnošću veliku ulogu imaju i događanja uživo.

– Unatoč brojnim mogućnostima koje nam digitalizacija pruža, vjerujem da je fizički kontakt u nekim okolnostima potreban, a katkad i nužan. Primjerice, ako je riječ o predstavljanju novog projekta ili možda o svečanosti, obilježavanju važnog događaja kao što su obljetnice, uza sve raspoložive digitalne alate i njihove prednosti smatram da oni ne mogu nadomjestiti fizička događanja i neposrednu komunikaciju u takvim prigodama – kaže Preselj.

Dopunjujući onaj važni, ljudski faktor, sve veći angažman brendovskih ambasadora ili influencera, također ima velik potencijal u komunikacijskoj strategiji prema željenoj publici. Mnoge tvrtke i brendovi uz pomoć sveprisutnih influencera komuniciraju sa svojom publikom, što može biti pozitivno, no Preselj smatra da se ne može sa sigurnošću reći je li takav pristup generalno dobar jer 'ne postoji univerzalno dobra i adekvatna komunikacijska tehnika, alat ili strategija'.

– Kad ambasador brenda ili influencer reklamira neki brend, važno je da to bude autentično, odnosno da dojam onih kojima se obraća bude: 'Okej, oni to doista tako misle, vjeruju u to.' Uz to je važno da postoje dobra sinergija i energija između brenda i njegova ambasadora te da njihovo povezivanje u svijesti onih kojima se obraćamo pobuđuje pozitivne konotacije i afirmira sâm proizvod – objašnjava Preselj.

Umjerenost je vrlina

Kad je riječ o sadržaju kojim tvrtke i brendovi nastoje privući i zadržati potrošače, rastuća društvena mreža TikTok najbolji je dokaz kako u tome trenutačno prednjače videozapisi koje publika rado konzumira. Sve su popularniji i različiti zvukovni zapisi, primjerice podcasti, kojima se također može približiti potrošačima, a imaju i edukativnu svrhu.

Iako danas postoji mnogo dostupnih komunikacijskih tehnika, alata i kanala za komunikaciju s ciljanom javnošću, Preselj ističe da je, neovisno o tome koji se alat upotrebljava, umjerenost ipak najveća vrlina.

– Eventi i različite aktivnosti u fizičkoj okolini imaju mnogo prednosti, kao i različiti oblici posredovane i digitalne komunikacije, ali nisu svi pogodni za sve situacije. Ako s ciljanom javnošću ne komuniciramo dovoljno često, tada postoji mogućnost da nas ispusti iz vida; ako je pak zatrpavamo informacijama, vjerojatno će poželjeti učiniti upravo to. U postizanju te umjerenosti treba se voditi i sadržajem koji možemo ponuditi, pa komunikacija može biti češća ili rjeđa, ovisno o tome s koliko novosti i zanimljivosti raspolažemo – smatra Preselj.

Dakle, bilo da je riječ o online ili offline privlačenju i zadržavanju pozornosti potencijalnih potrošača, važno je poznavati njihove preferencije, navike i očekivanja. Zato je ključno odabrati odgovarajuće alate i tehnike komuniciranja te ih pravodobno primjenjivati. Kako zaključuje Preselj, 'alati su dobri onoliko koliko se njima dobro služimo. Najbolji su oni kojima ostvarujemo željene rezultate, a mnogo ovisi i o tome u koju se svrhu njima koristimo'.