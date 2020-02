Originalna alternativa za darivanje u mjesecu zaljubljenih 

Uvijek je lijepo razveseliti svoje najdraže pažljivo odabranim poklonom, a upravo u veljači, mjesecu zaljubljenih, originalna ideja još više je na cijeni. Valentinovo, kao jedna od posebno popularnih prigoda, prava je prilika za poklon od srca koji će biti zapamćen zauvijek. Zato je dobro znati da je u periodu od 10. do 14. veljače u svim Tomić & Co. poslovnicama spreman poseban popust od 15% na cjelokupnu MINI Lifestyle kolekciju. Odjeća, modni dodaci, koferi, igračke za najmlađe originalna su alternativa čestitkama, čokoladi i cvijeću. Pretočeni u poklone za pamćenje modernog izgleda i čistog MINI osjećaja garantiraju instant oduševljenje.

Ako ste u potrazi za velikim poklonom, iskoristite cjenovne pogodnosti i atraktivne uvjete financiranja za kupnju ovog najprodavanijeg gradskog automobila premium segmenta svih vremena. Bogato opremljen MINI Cooper GO-KART Edition s 3 ili 5 vrata, dostupan je već od 199.900 kuna i pruža jedinstveni go-kart osjećaj te beskonačnu zabavu u vožnji. Metalik boja i Mini Service Inclusive servisni paket u trajanju od 5 godina ili za prijeđenih 60.000 kilometara, dodatni su razlog kupnje. Petogodišnji gratis servisni paket i metalik boja u ponudi su i uz kupnju modela MINI Countryman Cooper D Race Edition po cijeni već od 249.900 kuna.

Među atraktivnim modelima financiranja izdvaja se financiranje po modelu 50:50 uz 0% kamate – što znači da se 50% cijene novog MINI-ja plaća odmah, a preostalih 50% za godinu dana i to uz 0% fiksne kamate. Mogućnost financiranja po modelu 1/3 dostupna je uz izrazito nisku fiksnu kamatnu stopu od 1,95%. Kupcima je dostupna i mjesečna otplata putem financijskog ili operativnog leasinga uz promjenjivu kamatnu stopu od 2,75% (rok otplate od 36 do 48 mjeseci), te promjenjivu kamatnu stopu od 3,25% (rok otplate od 60 do 72 mjeseca), ovisno o vašim željama.

Posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Zadru, Splitu, Rijeci, Osijeku i Puli te razgledajte MINI Lifestyle kolekciju i na vrijeme rezervirajte testnu vožnju vama omiljenog MINI modela.