Otkrivamo sve tajne trgovanja

Korona virus, odnosno novo-normalno nas sve prisiljava da više vremena provodimo doma, najčešće pred ekranima, bila to televizija ili neki streaming servis. Zašto ne biste iskoristili ovo vrijeme da naučite novu vještinu ili postanete bolji?

Nemojte gubiti vrijeme i krenite učiti o korisnim i isplativim temama kako biste imali bolju startnu poziciju za ostvarivanje financijske neovisnosti i sigurnije financijske budućnosti. Ovi webinari nisu zamišljeni kao davanje direktnih uputa kada kupiti i prodati financijski instrument. Mi vas želimo osposobiti i dati vam potrebno znanje kako bi samostalno mogli navigirati financijskim tržištima. Ako imate želje i spremni ste na učenje, ovo je odlična prilika za vas.

Teme webinara su raznovrsne, a one najkompleksnije su prilagođene na način da ih svatko može razumjeti. Vjerujemo da svatko može odvojiti sat vremena tjedno za obrazovanje i znanje koje vam može pomoći u ostvarivanju financijskih ciljeva. Ako ste već iskusan trader, onda ste svjesni da je potrebno svoje znanje o financijskim tržištima i tradingu konstantno širiti. Svaka nova informacija je potencijalna prekretnica u vašoj trading karijeri i može vam dati dodatnu prednost u svakodnevnim trading aktivnostima.

Imamo i najmodernije servere koji će svjetlosnom brzinom izvršiti svaki vaš nalog. Globalan smo broker koji drži do svog imidža i reputacije, na tržištu smo prisutni već 19 godina i garantiramo sigurnost i isplatu vaših sredstava. Također ćete imati mogućnost napraviti demo račun na kojem možete vježbati korištenje platforme i trgovanje virtualnim sredstvima u uvjetima koji kopiraju stvarno tržište.

Pogledajmo samo neke od tema koje će ova online predavanja obuhvatiti.

Naučite koje su najčešće greške koje traderi rade prilikom ulaganja

Koje su najčešće greške Forex trgovanja koje čine traderi? Tajne Trgovanja govore o svim značajnim greškama koje traderi najčešće čine na tržištu. Od najčešćih, do manje uobičajenih, ovaj će članak pružiti pregled važnih stvari na koje morate paziti i koje morate izbjegavati kada počnete trgovati.

Svi oni koji postanu traderi, bilo na Forex tržištu ili nekom drugom - to čine s namjerom da zarade, no samo nekolicina njih bude uspješna . Što stoji velikom broju tradera na putu do ostvarenja njihovih planova?

Pogreške u tradingu vas mogu skupo koštati.

Na financijskim tržištima mala se pogreška može se vrlo skupo platiti. Baš kao i kod bilo koje druge vrste poslovanja, i trading zahtijeva određene smjernice i principe kojih se morate pridržavati. Zanimljivo je da se početničke greške na financijskim tržištima mogu izbjeći ako ste ih svjesni.

Naučite kakav utjecaj psihologija može imati na vašu uspješnost na financijskim tržištima

Psihologija Forex trgovanja vrlo je važna. Često se psihologija, a ne nedostatak akademske naobrazbe ili vještine, smatra pravim izvorom pogrešaka u tradingu. Financijski trgovci dolaze iz raznih nacionalnih, kulturnih ili socijalnih podrijetla,te neprestano ponavljaju pogreške, što ukazuje da zajedničke osobine koje mi ljudi posjedujemo leže u srži tih pogrešaka .

Naučite kako ispravno trgovati i kreirati portfelj

Možda se poput većine tradera pitate možete li živjeti od online tradinga i investiranja . Kao što ćete vidjeti u webinaru, nije moguće imati sve profitabilne investicije, ali moguće je učiniti svaki portfelj uspješnijim.

Uspješan trading moze omogućiti psihologija, taktike i strategije trgovanja, te kvalitetna edukacija i obuka o samom tradingu. Obuka je nesumnjivo ispravna strategija za profitabilno trgovanje jer je znanje najvrjednija valuta!

Naučite o analizi financijskih tržišta kako bi donosili kvalitetnije i promišljenije odluke

Potrebno je da se upoznate s dvije glavne sile koje pokreću tržište. To su ponuda i potražnja. Ova dva faktora utječu na sve ekonomske političke, društvene, znanstvene, kozmičke i tržišne događaje. Svako tržište ovisi o ova dva faktora - te su od iznimne važnosti svima koji imaju otvorene pozicije na tržištu.

U webinarima ćemo objasniti tehnike, vrste, pristupe i strategije analiziranja tržišta. Zanimljivo je kako sve ove stavke imaju jednu zajedničku poveznicu - a to je pokušaj mjerenja ponude i potražnje. Neke od ovih metoda mogu biti precizne, ali nikada precizne koliko je precizna cijena. S druge strane - ekonomski teoremi koji se koriste u fundamentalnoj analizi vrlo često nisu previše precizni.

Naučite o indikatorima koji Vam mogu pomoći u detektiranju prilika na tržištu

Pristup financijskim tržištima nikad nije bio lakši nego što je to danas. Cijene su brže i lakše dostupne nego ikad prije, kao i mogućnost trgovanja obveznicama, dionicama i valutama. Povijest financijskih tržišta je duga i bogata, a tijekom te povijesti razvijeni su brojni pokazatelji (indikatori) kako bi se pokušalo analizirati što se događa na tržištu i kako bi se moglo predvidjeti što bi se moglo dogoditi sljedeće.

Internet i drugi napreci u računalnoj tehnologiji uzdrmali su stvari. Osim toga, trgovačke platforme postale su prilično robusne, kako bi se povećala učinkovitost. To je otvorilo svijet indikatora na revolucionaran način, sasvim novoj vrsti ulagača i tradera .

Naučite kako kreirati strategiju trgovanja koja će vam dati dodatnu prednost na financijskim tržištima

Postoji velik broj različitih strategija za ulaganje, no svaki će investitor odabrati onu koja najviše odgovara njegovom stilu i putem koje će najlakše ostvariti svoje ciljeve. Tajne Trgovanja će Vam predstaviti neke od najpopularnijih strategija za ulaganje, te će Vam razjasniti na koje faktore morate obratiti pažnju kad birate strategiju za sebe.

Naučite se služiti MetaTrader platformom za online trgovanje financijskim instrumentima

Bilo da ste već iskusan trgovac ili tek početnik koji želi razumjeti i ovladati MetaTrader 5 platformom, ovaj sveobuhvatni vodič za besplatnu platformu MetaTrader 5 naučit će Vas informacije koje trebate znati!

Učiti o financijskim tržištima i trgovanju možete od naših stručnjaka na webinarima koji su na hrvatskom jeziku! Naša online predavanja vode Lovro Banfić i Marko Kamler koji će vam bez zadrške prenijeti svoje znanje i iskustvo o trgovanju. Na kraju svakog predavanja imamo otvoreni panel gdje svatko može postaviti pitanje ili izjasniti određenu nejasnoću.

