Otrežnjenje u Dubrovniku: Turizam više ne može biti temelj, okreću se digitalnim nomadima i filmu

Ovogodišnji loši turistički rezultati u Dubrovniku potaknuli su na promišljanje o promjeni tamošnjeg smjera turizma, jer na uzbunu pozivaju ostvareni dolasci od početka godine do skoro kraja listopada kojih je bilo tek 214.054 uz 788.452 noćenja. Već sada stoga kreću pripreme za iduću turističku sezonu i uz ponudu za svoja uobičajena tržišta - Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Europu - dubrovački gradonačelnik Mato Franković najavljuje okretanje digitalnim nomadima te pojačavanje suradnje s filmskom industrijom. Ana Hrnić, direktorica Turističke zajednice grada Dubrovnika, nadogradnji turističke ponude pribraja i razvoj nautičkog turizma, vjenčanja i sportska događanja, a kako bi se Dubrovnik odmaknuo od nesigurnosti turizma, grad namjerava postati i sveučilišno središte te središte informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Prilagođavanje okolnostima

Nakon usporavanja širenja koronavirusa i ponovne uspostave međunarodnih letova o kojima ovisi dubrovački turizam, Franković kaže da su se relativno brzo počeli oporavljati te su zbog izvrsnih najava za rujan i listopad, uglavnom iz Velike Britanije, očekivali da će na kraju godine ostvariti 30 posto prošlogodišnje sezone. Međutim, iznosi Franković, kako nas je već sredinom kolovoza Velika Britanija označila crvenom zonom te je svim svojim državljanima koji su se vraćali iz Hrvatske odredila 14-dnevnu karantenu, došlo je do velikog broja otkazanih rezervacija i na kraju do tek 20 posto prošlogodišnjih ostvarenih noćenja.

Nove mogućnosti razvoja

---- Uz sve dosadašnje marketinške aktivnosti maksimalno smo usmjereni na tržišta Velike Britanije, SAD-a i sva europska tržišta. Odlučili smo se posvetiti i novim segmentima turizma poput digitalnih nomada, ali i značajnije pokrenuti priču s filmskom industrijom tako da su se upravo ove jeseni u Dubrovniku snimala čak tri filma. U Dubrovniku su boravila i dva Oskarovca - glumac Nicolas Cage i snimatelj Janusz Kamiński, česti suradnik Stevena Spielberga nagrađen za svoj rad na filmovima Schindlerova lista i Spašavanje vojnika Ryana, što je nama još jednom osiguralo dodatni marketing na prioritetnim emitivnim tržištima. Naši su stari govorili da se formula uspješnosti krije u prilagođavanju situaciji i smatram da upravo tu leži i naša prednost. Organizacijom međunarodne konferencije digitalnih nomada u listopadu ove godine i planiranjem sličnih događaja u bliskoj budućnosti, prvi smo hrvatski grad koji se okrenuo novom diversificiranom obliku turističke ponude, tržištu digitalnih nomada. To tržište nije sezonski opterećeno, digitalni nomadi nisu vezani radnim vremenom ni mjestom rada, zahvaljujući tehnologiji svoje poslove mogu obavljati bilo gdje, a zašto ne u Dubrovniku? No, to je samo jedan segment jer je Dubrovnik ovisan o međunarodnim letovima tako da su naši napori usmjereni i u smjeru osiguravanja optimalnog broja letova – rekao je Franković.

Činjenica je, istaknuo je, da se ne samo dubrovačko nego i nacionalno gospodarstvo u velikoj mjeri oslanja na turizam, pa ove okolnosti treba promatrati kao injekciju prijeko potrebnog otrežnjenja koje nam kaže da takav smjer nije održiv. Ipak podsjeća da dubrovačka tradicija turizma datira još od doba Dubrovačke Republike koja je ugošćavala brojne putnike i namjernike.

- Hotel Imperijal bio je prvi hotel otvoren 1897. godine od kada počinje nova faza u razvoju suvremenog turizma i bilježenja turističkih kretanja. Dakle, Dubrovnik je oduvijek prednjačio u razvoju turizma, ali je svoj razvoj temeljio i na trgovini te pomorstvu. Novi zaokret prema monokulturi svojstven je razdoblju nakon Domovinskog rata kada se bilježi značajnije okretanje turizmu i uslužnim djelatnostima. Turizam je lukrativna gospodarska djelatnost, ali je izrazito podložna vanjskim utjecajima što je sada izrazito vidljivo, a Dubrovnik ima mnoge razvojne potencijale. Najprije, izgradnjom Studentskog doma Dubrovnik će se u narednom razdoblju sigurno razvijati kao sveučilišno središte. To je jedina infrastrukturna komponenta koja je do sada na tom putu kronično nedostajala, a uvažavajući povijesne, umjetničke i znanstvene dosege Dubrovnika kroz povijest, to je i prirodan put. Drugo područje su Smart City i informacijsko-komunikacijske tehnologije u čemu se Dubrovnik snažno profilira. Treće područje jest entertainment industrija. Interes vodećih svjetskih TV i filmskih kuća je pojačan, pa smo samo kroz rujan i listopad ugostili tri strane produkcije, uključujući one HBO-a i Lionsgatea - odlučan je Franković.

Smatra da u ovoj sezoni, koja je bez premca bila najizazovnija u suvremenoj povijesti, Dubrovnik nije izgubio na svojoj privlačnosti te da je atraktivnost i poželjnost Dubrovnika trajna i postojana. Dokazuje to činjenicom da su neki od najvećih svjetskih medija, uključujući CNN, ABC, Sky News, ORF i Telegraph, izvještavali su o Dubrovniku kao sigurnoj destinaciji ističući njegovu povijesnu ulogu u borbi s epidemijama. No, ne može se zaboraviti na moguća neželjena politička gibanja u Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

- Naravno, turizam jest izrazito ranjiva djelatnost na koju utječu različite društveno-političke okolnosti, ipak vjerujemo da aktualna politička događanja u susjednim zemljama u bilo kojem smislu ne ugrožavaju Dubrovnik kao svjetski turistički biser. Također imamo povjerenje u Vladu Republike Hrvatske te našu diplomaciju kada su u pitanju međunarodne relacije – siguran je Franković.

Poštujmo Grad

Dubrovniku odgovara turizam koji našim posjetiteljima omogućuje najbolji doživljaj, bez obzira na način dolaska ili prirodu boravka, dok istovremeno građanima omogućuje najveću kvalitetu rada i života, smatra Franković. Kako bi se izbjegle gužve u gradu Dubrovnik se okrenuo održivom upravljanju osmišljavanjem programa Poštujmo Grad (Respect the City).

- Radi se o kompleksnim i interdisciplinarnim spletom mjera i aktivnosti. Njihovom primjenom uspjeli smo s jedne strane smanjiti negativne aspekte nekontroliranog turizma koji se događao dok ova gradska uprava 2017. godine nije preuzela upravljanje gradom. CLIA (eng. Cruise Lines International Association), krovno međunarodno udruženje cruise industrije, kao partner na projektu i potpisnik Sporazuma o suradnji na očuvanju i zaštiti kulturne baštine Dubrovnika od presudne nam je važnosti. Posredstvom CLIA-e Grad Dubrovnik je uspostavio suradnju i s Globalnim vijećem za održivi turizam (GSTC). To međunarodno tijelo provelo je ocjenu održivosti odredišta, a ona nam je dala i empirijski dokaz o ispravnosti puta prema pretvaranju Dubrovnika u destinaciju izvrsnosti koja se razvija na ispravnim postavkama, inovacijama i dobrim praksama. U 2020. godini smo također trebali osjetiti pune učinke novog rasporeda ticanja (pristajanja) brodova na kružnim putovanjima, no onda se dogodila koronakriza, a cruise industrija je jedno od onih tržišta koja su platila veliki danak – tvrdi Franković.

--- Ana Hrnić naglašava da je sezona u Dubrovniku počela tek sredinom lipnja po uspostavi međunarodnog zračnog prometa, a turistički promet posebno se pojačao sredinom srpnja uvođenjem izravnih letova iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Dubrovnik je u sezoni bio povezan s više od 50 različitih odredišta, međutim kada nas je sredinom kolovoza Velika Britanija stavila na crvenu listu, naše brojke su automatski počele padati, kazala je. Ostaje žal, rekla je, za spoznajom da smo mogli realizirati relativno dobar kolovoz, dok su najave za rujan bile izvrsne. Međutim, istaknula je, zbog odluka drugih država, posebice zbog uvođenja dvotjedne karantene u Velikoj Britaniji za sve dolaske iz Hrvatske, odmah smo doživjeli izrazit pad. Ove godine izostao je i kongresni turizam koji čini velik udio u posezoni.

Hrvati ponovo otkrili Dubrovnik

Tijekom cijele godine, za vrijeme lockdowna i nakon njega, TZ grada Dubrovnika u suradnji s Gradom Dubrovnikom vrlo je aktivno radila na promociji i uspostavljen je značajan broj međunarodnih zračnih linija što je bio preduvjet za pokretanje sezone te je Hrnić uvjerena da se napravilo najviše što se moglo. Zadovoljna je rezultatima s hrvatskog tržišta, čemu su zasigurno doprinijele i kampanje 'Dubrovnik – tamo gdje je srce' u lipnju i rujnu, s nizom popusta za sve domaće posjetitelje.

- Možemo reći da su Hrvati ponovno otkrili Dubrovnik. Ono što ih najviše privlači je upravo Dubrovnik bez velikih gužvi, idealan za uživanje. Unatoč koronakrizi, Dubrovnik je cijelo vrijeme prisutan kao poželjna turistička destinacija u vodećim svjetskim medijima, poput NY Timesa, ABC News, BBC, CNN. Vidljivost Dubrovnika tijekom cijele ove sezone je iznimna, na čemu ćemo raditi i dalje. Za iduću sezonu plan je usmjeravanje na naša prioritetna tržišta, kao što su UK i SAD, ali i na, primjerice Njemačku, Rusiju, Ukrajinu, Francusku, Poljsku, Češku ili Austriju. U prosincu bi se trebala održati ASTA (eng. American Society of Travel Advisors) konferencija, najveće udruženje putničkih agenata na svijetu ako okolnosti budu dozvoljavale. Cijelu ovu godinu provodi se promocija tog događanja, a kroz to i promocija Dubrovnika i Hrvatske u SAD-u, što je od iznimne važnosti. I dalje ćemo težiti produljenju sezone, poticanju međunarodnih letova zimi, zanimljivoj ponudi te širenju turističkih sadržaja izvan gradske jezgre radi održivog razvoja. Kao i do sad u planu je provođenje kampanja s aviokompanijama, ugošćavanja stranih novinara i TV kuća i direktne marketinške kampanje. Nadamo se da će se uskoro pokrenuti sajmovi, prezentacije i poslovne radionice koji su ove godine gotovo u potpunosti izostali – nabrojila je Hrnić.

Kvalitetno i održivo

Grad Dubrovnik kao domaćin događanja 'Dubrovnik za digitalne nomade' te ujedno i predvodnik ove inicijative u Hrvatskoj, pokazuje koliko su oni važni za odredište u kojem borave i zbog činjenice da su dobri potrošači, ali i zbog svojih aktivnosti kojima intenzivno promoviraju destinaciju, naglasila je. Uz to, istaknula je Hrnić, radi se o dugim boravcima, nerijetko izvan glavnih sezonskih mjeseci, a kao veleposlanici svog novog grada privlače i svoje prijatelje, obitelj te sve više digitalnih nomada.

- Kako bi se privuklo digitalne nomade potrebno je ponuditi i bolje mogućnosti dugoročnog najma, veću angažiranost lokalne zajednice te svjetsku promociju. Cilj nam je i povećanje kvalitete jer je ova sezona je pokazala kako u ovakvim krizama najbolje prolaze najkvalitetniji segmenti ponude. Tako je Dubrovnik ove godine posjetio značajan broj mega jahti, a u kolovozu je Zračna luka Dubrovnik osjetila značajan porast u dolascima privatnih zrakoplova. Dubrovački turizam svakako treba poštivati svoje građane, mora biti održiv i svoj uspjeh ne smije mjeriti isključivo brojem noćenja. Činjenica je da se u jednom razdoblju velikog rasta turizam u Dubrovniku zaista događao stihijski, ali projekt Respect the City postavio je dobar temelj održivog turizma u smjeru kojim trebamo ići – zaključila je Hrnić.