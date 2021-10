Otvoren najveći gaming centar u Hrvatskoj

Službeno je predstavljen jedinstveni gaming centar u Hrvatskoj - Hall of Game powered by A1. U sklopu nedavno otvorenog trgovačkog Z centra u zapadnom dijelu Zagreba ovaj, po mnogočemu jedinstven, gaming kompleks prostire se na gotovo 900 četvornih metara. Za vrhunsko iskustvo igranja, uz najjača računala, igrače konzole, simulatore, VR i mobile gaming, osigurana je A1 gigabitna optička i 5G mreža.

Hall of Game powered by A1 opremljen je s 50 računala koja pogone grafičke kartice GeForce RTX 3070Ti i Intelovi procesori 11. generacije uz Samsungove 27-inčne monitore od 244 Hz. U posebnoj zoni za konzole smješteno je 11 PlayStationa 5 priključenih na 65-inčne NEO QLED Samsung televizore. Prostor je u potpunosti prilagođen organizaciji natjecanja uz profesionalni esport stage te streaming hub kao i privatnu sobu za online natjecanja ili manje bootcampove. Osim toga, moguće isprobati razne simulatore, VR i mobile gaming. Kako bi se zaokružilo vrhunsko iskustvo igranja, Hall of Game povezan je A1 gigabitnom optičkom mrežom te je u prostoru postavljenja indoor A1 5G mreža.

Marko Matijević, osnivač i direktor Hall of Game powered by A1 objasnio je da su od početka željeli biti puno više od kvartovske igraonice.

- Na cijeli projekt dosad je utrošeno oko milijun eura, a sve kako bismo ostvarili viziju centra za gaming u Hrvatskoj pa i šire. Osigurali smo prostor u kojem ćemo ujediniti najbolje gamere i svima dati priliku da dožive kako se osjećaju esportaši. Bit će to dom mnogih esport turnira poput A1 Adria Lige, mjesto treninga, gaming događaja proslava i vrhunske zabave - kaže Matijević

Na njega se nadovezala Iva Ančić, menadžerica brenda i marketinških komunikacija A1 Hrvatske.

- Presretni smo što nakon pet godina podrške gaming zajednici, industriji i esport natjecanjima ovim novim partnerstvom potvrđujemo naš strateški smjer. Kako svim fanovima digitalne zabave želimo pružiti najbolje iskustvo, i u Hall of Gameu osigurali smo pristup mreži svih gamera – najmoderniju fiksnu i mobilnu infrastrukturu odnosno optičku i indoor 5G mrežu gigabitne brzine - dodala je Ančić.

A1 Hrvatska je još 2017. pokrenula najveće regionalno esport natjecanje u četiri igre (trenutno: CS:GO, League of Legends, Brawl Stars i FIFA) u kojima se za titulu i novčane nagrade natječu najbolji timovi iz Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Albanije. Finala svih dosadašnjih sezona održala su se u sklopu gaming događanja različitih formata u organizaciji Reboota. Upravo se Reboot Online Games Week powered by A1 vraća u svom trećem i najvećem izdanju od 17. do 21. studenog. Završnica 8. sezone A1 Adria Lige bit će ponovno vrhunac ovog najvećeg online gaming događanja u regiji.

- Iz tri tematski fokusirana profesionalna livestream studija ponovno donosimo više od stotinu sati interaktivnog i atraktivnog gaming sadržaja s naglaskom na igre najnovije generacije. Osim praćenja velikog finala A1 Adria Lige, osigurat ćemo druženje s najpoznatijim regionalnim gaming influencerima, puno nagradnih natječaja te pregled novosti iz svijeta hardvera i gaming industrije koja prolazi nikad dinamičnijim i uspješnijim razdobljem - poručio je Damir Đurović, direktor Reboota.

Između proljetnog izdanja Reboot Online Games Week powered by A1, ali i dviju sezona A1 Adria Lige, održalo se premijerno izdanje novog paneuropskog esport turnira Clash of Leagues. Ovo natjecanje, u organizaciji A1 Grupe, u Salzburgu okupilo je najbolje timove u mobilnoj igri Brawl Stars, uključujući pobjednike A1 Adria Lige – ekipu Noble Elite. Njihov član i jedan od najboljih Brawlera s ovih prostora, Luka „Lavvek“ Črneli, prenio je dojmove svojih timskih kolega oko ulaska među četiri najbolja u srednjoj i istočnoj Europi, ali i naglasio prednosti velikih brzina i niske latencije koje donosi 5G mreža mobilnim gamerima poput njega.