Otvorena prva ultrabrza e-punionica Konzuma i Hrvatskog Telekoma

Punionica za električne automobile s tipom punjenja DC i snagom od 160 kW može napuniti vozilo za svega 5 do 15 minuta, a postavljena je kod Super Konzuma u Sarajevskoj ulici u Zagrebu

Porast broja električnih vozila na prometnicama s očekivanim utrostručenjem broja do 2025. godine, fokus na smanjenje emisija štetnih plinova te prelazak na čišće oblike energije utječu i na otvaranje sve većeg broja e-punionica diljem Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. Nakon što su u prosincu prošle godine otvorene brze punionice za električne automobile u okviru Super Konzuma u Delnicama i Karlovcu, Konzum u suradnji s Hrvatskim Telekomom kao tehnološkim partnerom nastavlja širiti mrežu e-punionica otvorenjem ultrabrze punionice u Super Konzumu u Sarajevskoj ulici u Zagrebu.

S više od 250 mjesta za punjenje svih vrsta električnih vozila te s postavljenih više od 50 posto svih javno dostupnih, interoperabilnih e-punionica u Hrvatskoj, Hrvatski Telekom danas je predvodnik na području e-mobilnosti u Hrvatskoj i regiji te najpouzdaniji tehnološki partner u njihovoj implementaciji te pružanju digitalne usluge punjenja električnih vozila. Hrvatski Telekom putem ovog, ali i niza drugih tehnoloških rješenja, nastoji povezati sve u Hrvatskoj s prilikama koje im tehnologija pruža.

„Sudjelovanjem u projektu otvorenja e-punionice Konzum kao vodeći maloprodajni lanac u Hrvatskoj još jednom pokazuje svoju usredotočenost na poticanje održivih praksi i doprinos inicijativama za zaštitu okoliša, uz istovremeno pružanje najbolje moguće usluge svojim kupcima. Otvorenjem ove ultrabrze punionice postavljamo nove trendove u Hrvatskoj i zahvalni smo Hrvatskom Telekomu koji nas je prepoznao kao partnera“, izjavio je Ante Ćurić, direktor Sektora razvoja maloprodajne mreže u Konzumu.

E-punionice omogućavaju nadopunu električne energije u baterijskim sustavima vozila koja za svoj pogon koriste isključivo električnu energiju ili je koriste djelomično. Razlikuju se prema vrsti struje koju isporučuju, snazi odnosno brzini punjenja koju mogu isporučiti te tipu priključka, pri čemu ultrabrze punionice tipa DC isporučuju istosmjernu struju za punjenje automobila te je time punjenje na njima brže. Na lokaciji Super Konzuma u Delnicama i Karlovcu instalirane su brze punionice tipa DC snage 50 kW na kojima je bateriju vozila moguće napuniti za oko 30 do 45 min, dok punionica u Sarajevskoj ulici u Zagrebu, snage 160 kW, to omogućava za svega 5 do 15 minuta.

„Otvaranje prve ultrabrze e-punionice Hrvatskog Telekoma značajan je korak u aktivnostima naše kompanije na području razvoja održive mobilnosti. Omogućavanjem mjesta za punjenje električnih vozila, kao ekološki najprihvatljivijeg rješenja u prometu, nastojimo pružiti dodatni poticaj stvaranju održivog i čišćeg okoliša, što je i dio misije Hrvatskog Telekoma kao društveno odgovorne kompanije i lidera u pružanju digitalne usluge punjenja u Hrvatskoj. Drago mi je i što je Konzum prepoznao u nama idealnog partnera za realizaciju ovog važnog projekta te se veselimo nastavku naše uspješne suradnje“, kazao je prigodom otvorenja Jere Dumanić, direktor Sektora za marketing poslovnih korisnika u Hrvatskom Telekomu.

Ultrabrza punionica postavljena je u sklopu projekta „Sveobuhvatna mreža koridora s brzim punjenjem u jugoistočnoj Europi“, koji je sufinanciran u okviru EU programa Connecting Europe Facility (Instrument za povezivanje Europe), a svrha mu je osigurati vrhunsku uslugu punjenja kako za domaće korisnike električnih vozila, tako i turiste koji na odmor u Hrvatsku dolaze upravo električnim vozilima.

Korisnicima e-punionica u sklopu Super Konzuma na raspolaganju je aplikacija Hrvatskog Telekoma s popisom svih lokacija punionica u njihovoj mreži, a sve punionice Hrvatskog Telekoma dio su HUBJECT i GIREVE eRoaming platformi čime je i korisnicima iz drugih zemalja omogućeno njihovo korištenje. Plaćanje je moguće RFID karticama koje se mogu kupiti u T-Centrima te mobilnom aplikacijom PlugSurfing, a do 1. lipnja 2020. punjenje u Sarajevskoj ulici bit će za sve korisnike besplatno.