Ove se godine obilježava tri desetljeća postojanja lionizma u Hrvatskoj, obzirom da je u listopadu 1990. godine osnovan prvi Lions klub, Sv. Vlaho u Dubrovniku. Već četiri godine kasnije, 1994 g. na Konvenciji u Seulu, Distrikt u Hrvatskoj je i službeno priznat, pa lionsi slave i 26 godina od osnivanja D-126 Hrvatska.

Vinka Mitrović, Guverner Distrikta 126 Hrvatska u mandatu 2020/2021. godine, i sama članica lions od 1998. godine, ističe kako je Lions Clubs International danas najveća humanitarna volonterska organizacija klubova na svijetu, sa čak 1,3 milijuna članova u preko 46.000 klubova u 200 država diljem svijeta. Lionsi svugdje u svijetu, pa I u Hrvatskoj žele služiti svojoj zajednici, ali i šire pod motom WE SERVE!.

Stoga im je jedan od ciljeva služenje u trgovini, industriji, njihovim profesijama, javnoj djelatnosti, socijalnim potrebama bez osobne novčane naknade. Žele stimulirati učinkovitost i promovirati visoke etičke standarde, bez stranačke politike i vjerskih opredjeljenja. Članovi Lions clubova koriste svoje vrijeme, vještine i dobra da bi sakupili sredstva za pomoć na domaćem i međunarodnom planu.

- Lionse je, još davne 1917. godine osnovao Melvin Jones, pripadnika Chicago osiguranja, koji je usmjerio svoje zanimanje za unapređenje i dobrobit okolice i svijeta. Jedan od ciljeva udruge koji je tada postavljen I koji je odudarao od svog vremena plaćeničkog individualizma, ostao jedan od glavnih kamena temeljaca Lionisma sve do današnjih vremena. Taj cilj bi izrečen glasio: "Ni jedan klub neće imati kao cilj materijalno bogaćenje svojih članova". Etički Kodeks Lions internationala nalaže pomaganje bližnjima i slabima, razumijevati one u tuzi i sve kojima je potrebna podrška. Najvažniji cilj za koji se koriste donacije je očuvanje vida, prevencija i opasnosti od korištenja droge u srednjim školama, program o shvaćanju opasnosti šećerne bolesti (dijabetesa), dječji karcinom, borba protiv gladi u svijetu, pružanje pomoći kod prirodnih katastrofa, borba za očuvanje okoliša, čistu vodu, šume, morsko dno, i drugi socijalni programi prilagođeni potrebama lokalne zajednice i globalno. U 2019. smo opslužili 275 milijuna ljudi u svijetu – kazala nam je Vinka Mitrović.

Lionsi su usvojili očuvanje vida kao najvažniji cilj, poslije govora Hellen Keller na Međunarodnoj konvenciji Lionsa u Cedar Point-u, Ohio,1925.godine. Tada je Hellen Keller uputila izazov Lionsima da postanu "Vitezovi slijepih", a taj je izazov postao slogan za projekte Lionsa širom svijeta.

- Smatra se da danas u svijetu ima 40 milijuna slučajeva sljepoće koji se mogu liječiti ili spriječiti. Bez intervencije ovaj broj će porasti na 80 milijuna do kraja desetljeća. Međunarodna udruga lions klubova pokrenula je projekt skupljanja donacija pod nazvom "Kampanja prvo za vid" s ciljem da se izliječi ili spriječi 40 milijuna slučajeva sljepila širom svijeta. Preko 148.600,000 US dolara je skupljeno od strane Lionsa širom svijeta za ovaj program. Očne bolnice se grade na mjestima gdje su najpotrebnije. Samo u Indiji izvršeno je 300.000 operacija katarakta, a taj broj stalno raste. Usluge Lionsa se protežu od jednostavne nabave naočala djetetu čiji roditelji to ne mogu, do više milijuna dolara programa sa ciljem liječenja sljepila u svijetu. Organizacijom oftalmoloških pregleda, opremanjem bolnica i klinika, distribucijom lijekova i podizanjem svijesti o očnim bolestima, Lionsi rade sa ciljem osiguravanja dobrog vida za sve. Pomoću podrške Lions Clubs International Foundation (LCIF), Lionsi su kroz program „Sight First“ sa svojim partnerima pomogli u nabavci preko 153 milijuna terapija za riječno sljepilo i 72 milijuna doza lijekova za spašavanje vida kod trahome. Lionsi i LCIF su također pomogli u pružanju oftalmoloških pregleda za više od 22 milijuna djece kroz program „Sight for Kids partnership“.

- Dijabetes je odabran kao glavna prepoznatljiva misija za slijedećih 5 do 10 godina, jer su procjene da će od dijabetesa oboljeti 640 milijuna ljudi do 2030. Naša je misija jačanje svijesti o ovoj bolesti, edukacija, programi pregleda i pojačati terapiju za zaustavljanje ove bolesti. Posvećenost mladeži i djeci, rad na prevenciji još je jedan fokus Lionsa u narednom razdoblju. Uz to, od početka pandemije za Covid 19 je uplaćeno preko 4,3 milijuna dolara donacija od strane LCIF – dodaje guvernerica V. Mitrović.

Lionsi u Hrvatskoj dio su te velike humanitarne obitelji koja ima iste ciljeve već tri desetljeća postojanja.

Nakon kluba u Dubrovniku osnovani su klubovi Lions klub Split i Lions klub Zagreb. U tim teškim ratnim vremenima osnovani su i Lions klubovi Osijek (1992), Rijeka (1992), Slavonski Brod, Đakovo (1993.), Našice (1993.), Požega, Istra i Virovitica, da bi, na inicijativu tih 11 klubova, bio osnovan i 1994. godine u Seulu potvrđen Distrikt 126 Hrvatska.

- To su bila, blago rečeno, teška vremena za našu državu i sve građane. Ali, upravo su prvi Lionsi u Hrvatskoj, uz nesebičnu pomoć Lionsa iz inozemstva, mnogo učinili kako bi se pomoglo u toj situaciji. Prve su godine lajonizma u Hrvatskoj obilježene humanitarnom djelatnošću u svrhu pomaganja ratom pogođenih ljudi i područja. Pomagali su nam nesebično Lionsi iz Austrije, Mađarske, Njemačke, Italije, Slovenije i Engleske, a ukupna pomoć koju su svi uključeni Lionsi generirali tih godina procjenjuje se na 20 do 25 milijuna tadašnjih njemačkih maraka. Osim pomoći, ta suradnja je imala za posljedicu stvaranje velikih prijateljstava i bratimljenja klubova koja još uvijek traju - prisjeća se sugovornica.

U poratnim godinama postepene normalizacije života u Hrvatskoj, i hrvatski Lionsi su svoj humanitarni rad usmjerili na druga područja.Tijekom slijedećih godina osnivali su se i novi klubovi, pa ih je u jednom trenutku bilo 72 sa više od 1.600 članova, ali u zadnjih deset godina te brojke su se smanjivale, tako da danas u Hrvatskoj ima 59 aktivnih klubova sa približno 1.230 članova. Godine 1997. osnovan je i prvi Leo klub u Zagrebu, klub sa mladima, potom u Osijeku, Opatiji, Splitu, Rijeci, Poreču, Varaždinu, Zadru, Dubrovniku, Slatini, Čakovcu, Šibeniku, Lovranu,Zaboku, da bi 2005. godine u Splitu bio osnovan i Leo Distrikt 126 – Hrvatska. Danas Leo Distrikt ima 10 registriranih klubova sa ukupno 130 članova.

- Osim što su naši Lions i Leo klubovi vrlo aktivni u pomaganju potrebitima u svojim lokalnim zajednicama, kao Distrikt imamo I naše zajedničke projekte i od međunarodnog značaja. Lions Grand Prix je međunarodno glazbeno natjecanje u organizaciji Olge Šober koje se već godinama održava u Rijeci na kojem se svake godine natječu i nagrađuju mladi glazbenici. U prošloj Lions godini nažalost Grand prix nije održan, ali prethodne godine je održan 26. po redu. Ta manifestacija je kroz sve godine postojanja prepoznala i dala danas mnoga poznata imena iz svijeta glazbe kao što je Stjepan Hauser, Ana Rucner, Filip Fak i mnogi drugi. U travnju prošle godine održana je naša regata 'Jedrima protiv droge' na Murteru, 26. po redu. Posebno veseli što je regata dobila izrazito međunarodni karakter sudjelovanjem 40 stranih posada iz Italije, Mađarske, Francuske, Belgije, Njemačke, Italije, Rumunjske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Estonije, Slovenije i sa 25 naših posada, ukupno sa oko 450 učesnika. Naša regata spada u najveće okupljanja Lionsa u Europi, nakon Europa Foruma, a prikupljena sredstva namjenski su usmjerena za prevenciju ovisnosti po regijama Distrikta 126. 'Poster mira' je međunarodni projekt koji provode svi Lionsi u svijetu, u kojem sudjeluje i naš Distrikt. Projekt se promovira po lokalnim školama u kojem se pozivaju učenici u dobi od 11 do 13 godina, da u boji i slici izraze svoju viziju mira. Biramo i nagrađujemo najbolje crteže, a godišnje u tom projektu globalno sudjeluje oko 350.000 učenika širom svijeta – pojašnjava Guvernerica Vinka Mitrović.

Kamp mladih, koji se organizira već dvadeset godina na inicijativu Šime Nevidala, važan je i velik projekt u kojem mladi iz Hrvatske odlaze u inozemstvo, ali i obitelji u Hrvatskoj ugošćuju mlade iz čitavog svijeta.

- Tijekom godina ostvarena je i značajna suradnja sa LCIF-om - financijskom fondacijom Lions Club International. Realizirano je nekoliko važnih i velikih projekata : hrvatska mreža očnih banaka, prevencija ovisnosti o drogi, suradnja s Udrugom za školovanja pasa vodiča slijepih osoba, pomoć Domu žrtava obiteljskog nasilja, knjižnica za slijepe osobe u Rijeci. Zadnje realizirane velike potpore našem Distriktu bile su namijenjene za pomoć poplavljenim područjima u 2014. godini od ukupno 55.000 američkih dolara i za taktilnu stazu za slijepu djecu OŠ Pećine u Rijeci u visini od 7.000 USD. Realiziran je i projekt „Bolnica na otvorenom“, u dječjoj bolnici Crikvenici u iznosu od 43.000 dolara, te donacija od 10.000 američkih dolara za pomoć stradalima u potresu Grada Zagreba koju smo uvećali za duplo zahvaljujući trudu naših Lionsa – dodaje Guvernerica.

Hrvatski Lions klubovi su putem bratimljenja povezani s klubovima iz Italije, Austrije, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Francuske, Slovenije, a sa distriktima Slovenije, Mađarske, Italije, Sjeverne Makedonije i Rumunjske bratimljeni su na nivou Distrikta.

- Kao međunarodno priznanje našeg Distrikta, zahvaljujući intenzivnom prisustvovanju na mnogobrojnim internacionalnim skupovima u zadnjih nekoliko godina, pripala nam je čast, ali i velika obaveza biti domaćin Međunarodnog Lions Europa Foruma 2022. godine u Zagrebu. Očekujemo 2000 lionsa iz Europe i cijelog svijeta – kazala je V. Mitrović.

Ističe da je nemoguće nabrojati sve aktivnosti lionsa u Hrvatskoj u 30 godina, no navodi da su mnogobrojnim vrijednim medicinskim aparatima opremili bolnice u Hrvatskoj, pomagalima opskrbili socijalne ustanove i društvene domove, pomogli nezbrinutoj djeci, starijim osobama, socijalno osjetljivim obiteljima. Pokreću svijest ljudi za očuvanje okoliša i vlastitog zdravlja, pa su i na dan Svjetske borbe protiv dijabetesa linsi Grada Zagreba organizirali humanitarnu akciju Pokreni se! na Jarunu.

- Svjesna sam da kao Guverner lionsa Hrvatske u ovim izvanrednim vremenima u kojima se nalazimo nije posve jednostavno služiti zajednici kao što je naša, te opravdati obaveze koje imam prema LCI, svakom klubu u lionističkoj obitelj, a biti potpuno odgovoran prema samoj sebi. Godina mojeg guvernarijata 2020-2021 do sada je već obilježena neočekivanim događajma počevši od odgađanja održavanja Međunarodne Konvencije u Singapuru iz lipnja 2020. gdje sam trebala zvanično protokolarno izjaviti prisegu za Guvernericu, do pandemije i transformacije u virtualnu komunikaciju među klubovima kako bi postojeće obaveze uspješno odrađivali i međusobno komunicirali. Moramo zato pokazati da su Lavovi sada važniji nego ikad prije, društvo to od nas očekuje. Stoga moramo ostati jaki i motivirani i zato je ”Ostajemo zajedno” moto lions godine mojeg guvernarijata 2020-2021. - dodaje Vinka Mitrović.

Kazala je da je za budućnosti lionizma u Hrvatskoj važno da već sada rade na brojnosti članstva i na edukaciji budućih mladih lidera kako bi znali što znači biti lions i služiti zajednici.

- Lions se može postati na preporuku prijatelja lionsa. Zasigurno da tvoj prijatelj lions zna najbolje tvoje vrline, a tvoje je da prihvatiš ciljeve, viziju i misiju lionizma. Naša je snaga i budućnost na mladoj generaciji koja dolazi. Uvažavajući značaj Leo klubova kao i spoznaju da većina nakon završenog fakultetskog obrazovanja imaju druge interese, pokušajmo zadržati mladu generaciju u lions obitelj. Čestitam i zahvaljujem svim Lionsima Hrvatske za 30 godina neprekidnog humanitarnog rada i želim svima da tako i nastavimo na dobrobit svih potrebitih. Pomažući potrebitima dajemo im i dio svoje ljubavi, što nas ispunjava zadovoljstvom i srećom. A to i jest i dar i poruka lionizma! - dodala je Vinka Mitrović, Guverner Distrikta 126 Hrvatska /2020-2021/.