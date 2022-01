Ovo su nove mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje usvojilo je početkom godine nove Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu za koje će biti utrošeno više od 1,02 milijarde kuna a izvori iz kojih će se financirati mjere su državni proračun, Europski socijalni fond plus (ESF+) te Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Cilj je u mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini uključiti više od 27.000 korisnika.

Program mjera aktivne politike zapošljavanja uključuje osam mjera, a to su: Potpore za zapošljavanje, Potpore za pripravništvo, Potpore za pripravništvo u javnim službama, Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja, Potpore za usavršavanje, Obrazovanje i osposobljavanje, Javni rad i Stalni sezonac.

Program mjera aktivne politike zapošljavanja donosi veći iznos potpora za samozapošljavanje i to do 150.000 kuna, zatim veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo, širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine, produženo trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca, produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca, novu podmjeru potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage – ‘Biram Hrvatsku‘ i administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja.

Biram Hrvatsku

Cilj podmjere Mobilnost radne snage - Biram Hrvatsku je osigurati potrebnu kvalificiranu radnu snagu u većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima, s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka, te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz inozemstva. Ciljane skupine su korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17) te hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta. Visina subvencije za korisnike iz ciljane skupine 1. uključuje ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 25.000 kn, a za korisnike iz ciljane skupine 2. ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 50.000 kn.

Zelena i digitalna radna mjesta

Za 2022. uvode se mjere koje promoviraju zelena i digitalna radna mjesta koja su ovom trenutku još u fazi razrade. Poslodavci koji će aplicirati na potpore koje su namijenjene zelenim djelatnostima morat će zadovoljiti kriterije poslovanja unutar područja ‘zelenih djelatnosti‘.