Ovu su banke koje će davati subvencionirane stambene kredite

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je popis 14 banaka banaka s kojima je potpisan ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita, a kod kojih se efektivne kamatne stope kreću od 2,09 do 3,50 posto za kune, odnosno od 2,15 do 3,50 posto za eure.

APN je popis banaka, kao i najviše efektivne kamatne stope (koje odražavaju sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita) koje te banke nude objavio na svojim internet stranicama.

Iz APN-a u toj objavi navode i kako je za srijedu, 3. ožujka predviđena objava oglasa o početku subvencioniranja stambenih kredita, kada će građani moći početi podnositi svoje zahtjeve bankama.

Zaprimanje prijava u APN, koje banke predaju u ime svojih klijenata, najvjerojatnije će započeti 29. ožujka, najavljuju.

Oglas će trajati sve do utroška osiguranih sredstava, odnosno do objave oglasa o prestanku, a za ovu godinu za tu mjeru se planira utrošiti 50 milijuna kuna.

Efektivne kamatne stope od 2,09 do 3,50 posto

APN je poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita objavio 10. veljače, a u roku za dostavu ponuda (18. veljače) javilo se 14 banaka, a za koje je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane javnim pozivom.

Prema popisu koji je APN danas objavio, najnižu efektivnu kamatnu stopu za kunske kredite, od 2,09 posto, ponudila je Hrvatska poštanska banka (HPB), koja za eurske kredite ima stopu od 2,15 posto.

Najvišu efektivnu kamatnu stopu od 2,15 posto za subvencionirane stambene kredite u eurima ima i Istarska kreditna banka Umag, dok je kamatna stopa za kunske kredite 2,32 posto.

OTP banka ponudila je efektivnu kamatnu stopu od 2,19 posto za kredite u eurima, a 2,29 za kredite u kunama.

BKS banka za eurske kredite je također istaknula kamatnu stopu od 2,19 posto, a 2,74 posto za kunske kredite.

Dvije najveće hrvatske banke nude istu efektivnu kamatnu stopu i za kredite u kunama i eurima - Zagrebačka banka 2,22 posto, a Privredna banka Zagreb (PBZ) 2,27 posto.

Kod Erste banka će za subvencionirane stambene kredite efektivna kamatna stopa moći biti najviše 2,35 posto za eure, a 2,99 posto za kune, dok će kod Karlovačke banke biti do najviše 2,40 posto za eureske i do 2,50 posto za kunske kredite.

Najviša efektivna kamatna stopa kod Raiffeisen banke iznosi 2,40 posto za eurske, a 2,70 posto za kunske kredite, dok kod Kent banke iznosi 2,99 posto za eure te 2,75 posto za kune.

Uz Zagrebačku banku i PBZ, još četiri banke nude istu efektivnu kamatnu stopu i za kredite u kunama i eurima - Podravska banka 2,49 posto, Agram banka 2,58 posto, Samoborska banka 2,95 posto, te Croatia banka 3,50 posto.

Zagrebačka banka nudi i fiksnost kamatne stope do 15 godina za kunske kredite

Neke od banka već su priopćenjima izvijestile o svojim uvjetima za subvencionirane kredite, uz ostalo i Zagrebačka banka, iz koje su poručili kako su i ove godine klijentima pripremili iznimno povoljne uvjete financiranja, uz nominalnu kamatnu stopu od 1,99 posto (efektivna kamatna stopa maksimalno 2,22 posto), a kao novinu izdvajaju dug rok fiksnosti - do 15 godina za kredite u kunama.

Uz to, ističu i besplatnu procjenu vrijednosti nekretnine (ako je procjenitelj ZANE d.o.o.), mogućnost podizanja nesubvencioniranog kredita s istom kamatnom stopom ako je nekretnina skuplja od 100 tisuća eura, a najavljuju kako će subvencionirani krediti biti bez interkalarne kamate te bez naknade za obradu kredita.

U Zagrebačkoj banci kažu i kako su izuzetno zadovoljni brojem realiziranih kredita u posljednjoj tranši. "Već bilježimo povećani interes klijenata u usporedbi s ovim razdobljem prošle godine i spremni smo za provedbu programa", istaknuo je u priopćenju član Upave te banke Slaven Rukavina.

HPB nudi i povoljnije kamatne stope za nenamjenske kredite za uređenje

Iz HPB-a su priopćili kako će i ove godineimati najniže ukupne troškove subvencioniranih stambenih kredita - najniže efektivne kamatne stope koje za kunski kredit iznose maksimalno 2,09 posto (nominalno 1,99 posto), a za kredit u eurima maksimalno 2,15 posto (nominalno 2,05 posto).

HPB odobrava kredite na 15 do 30 godina, za prvih 7 godina kamatna stopa je fiksna, a u preostalom razdoblju otplate uz promjenjive kamate koje su za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za kune plus 1,82 posto, a za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za eure plus 1,91 posto.

Umjesto klijenta, Banka snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine, ne naplaćuje naknadu za obradu kredita, a osigural aje i povoljne uvjete za police osiguranja nekretnine.

Iz HPB-a kao novinu izdvajaju uvođenje posebnog nenamjenskog kredita uz kamate koje se, ako je ugovorena polica osiguranja redovite otplate, snižavaju na 2,99 posto, odnosno efektivna kamatna stopa je 3,75 posto, i za kune i eure. "Potražnja za APN kreditima tijekom ranijih tranši pokazala je značajan interes korisnika za dodatnim izvorima financiranja uređenja vlastite nekretnine, zbog čega je HPB uvela novi nenamjenski kredit uz najpovoljnije uvjete i gotovo prepolovljenu kamatnu stopu u odnosu na redovnu liniju nenamjenskih kredita", ističu iz te banke.

Inače, i na novi natječaj moći će se prijaviti svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.