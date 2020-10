P&G donira 200.000 kuna za pomoć potrebitim starijim osobama

Tvrtka Procter&Gamble (P&G) donirat će Hrvatskom Crvenom križu (HCK) 200.000 kuna od prodaje svojih proizvoda – Pantene, Always, Gillette, Ariel, Jar, Lenor, Pampers, Oral-B, Old Spice i Head & Shoulders. Donirana sredstva bit će namijenjena za nabavu štednjaka i drva za ogrjev starijim osobama koje žive u teškim životnim uvjetima. Sve se odvija u sklopu višegodišnje akcije HCK-a 'Za dostojanstven život', a akcija traje do 30. studenog 2020.

Prikupljena sredstva bit će uložena u nabavu klasičnih štednjaka na drva, a vrijednost ove humanitarne pomoći je višenamjenska. Naime, na takvim štednjacima korisnici donacije moći će kuhati i grijati se.

---U Hrvatskoj se velik broj osoba starije životne dobi suočava sa životnim standardom znatno nižim ispod prosjeka društva, posebice u ovim neizvjesnim vremenima. Siromaštvo i socijalna isključenost se sve više vežu uz stariju populaciju, a društvene promjene dovele su do drastičnih promjena obiteljske strukture i njezinih uloga. Urbanizacija i migracija mladih ljudi u gradove ujedno znače i smanjenje broja članova obitelji koji se mogu brinuti o starijim osobama.

P&G, jedna od vodećih svjetskih kompanija koja svojim proizvodima olakšava život brojnim generacijama, veliku pažnju posvećuje lokalnim zajednicama te sudjeluje u cijelom spektru aktivnosti kojima je cilj pružanje pomoći brojnim ljudima. Donacija HCK-u jedna je u nizu donacija koje P&G provodi u Hrvatskoj kao primjer kompanije koja želi potaknuti i ostale dionike iz privatnog sektora na promicanje humanitarnog djelovanja i konkretnog pomaganja socijalno osjetljivim skupinama u našem društvu.

- Nalazimo se u neizvjesnim vremenima koja su najviše pogodila stariju populaciju koju moramo čuvati i zaštititi te im osigurati dostojanstven život i toplinu. Tvrtka P&G redovito pomaže raznim zajednicama u Hrvatskoj te smo se tako uključili i u ovu vrijednu humanitarnu akciju Hrvatskog Crvenog križa. Svakim prodanim P&G-jevim proizvodom kojem vjeruju generacije želimo pomoći onoj generaciji kojoj je pomoć trenutno i najpotrebnija. To su upravo stariji i socijalno ugroženi članovi našeg društva koji žive u vrlo teškim životnim uvjetima - izjavila je Roberta Čirjak, direktorica marketinga Procter & Gamble Hrvatska.

Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt dodao je kako kontinuirano provode velik broj redovitih programa namijenjenih upravo starijim osobama koje žive u teškim uvjetima.

- Tvrtka P&G već godinama podržava naš rad te im još jednom srdačno zahvaljujemo na ovoj donaciji i kontinuiranoj podršci. Sretni smo što ćemo ovom donacijom u mnoga kućanstva unijeti toplinu, osigurati bezbrižnu zimu i uljepšati svakodnevnicu starijih osoba koje žive u neodgovarajućim uvjetima te tako poboljšati kvalitetu njihova života - rekao je Markt.

Uz pomoć donacije tvrtke P&G, volontera i zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa starije osobe koje žive u teškim životnim uvjetima primit će ovu vrijednu donaciju uz koju će lakše prebroditi nadolazeću zimu u toplijim domovima.