Pad društvenih mreža izbezumio, ali i zabrinuo mlade: Što je s našim podacima?

‘Strašan dan za influencere i ovisnike o društvenim mrežama’, pomislili su mnogi tijekom jučerašnjeg pada triju najvećih društvenih mreža – Facebooka, WhatsAppa i Instagrama. No jučerašnji je dan dokazao koliko smo zapravo svi navikli na komunikaciju putem društvenih mreža, koliko god tvrdili da možemo bez njih. I iako su mlađe generacije, jasno, teže podnijele nemogućnost komuniciranja s vršnjacima i bližnjima, a usput su doživjeli i prisilni 'digitalni detox', ovaj ih je nemili događaj ipak zabrinuo.

Kako priča studentica novinarstva Karla Mikulić Jelić, prilikom pada društvenih mreža prvo su joj se pojavila pitanja vjerodostojnosti u glavi.

– Što se sada događa s našim podatcima? Ima li netko uvid u njih, jesu li hakirani? To je nešto što smo, vjerujem, svi pomislili. Nije svakidašnje da smo sedam sati bez društvenih mreža, ali srećom imali smo signal pa smo se mogli čuti preko SMS poruka. Ne znam što bi bilo da nismo se preko toga mogli čuti. Osobno mi je bilo baš teško, no zanima me kako će Facebook objasniti što se zapravo dogodilo – kaže studentica koja je u razgovoru s prijateljima shvatila ozbiljnost ove situacije.

No, stručnjaci za kibernetičku sigurnost već su ranije izjavili da se vjerojatno ne radi o hakerskom napadu, iako je to u ovom trenutku teško znati. Facebook je naknadno objavio da je problem bio u DNS sustavu, a sigurnosni stručnjaci pretpostavljaju da se radilo o grešci u konfiguraciji Facebookovih servera.

Kristijan Tandara, 22-godišnji vlasnik obrta za iznajmljivanje skutera na Hvaru, čiji se posao uvelike oslanja na WhatsApp i Instagram, kaže da je u počeku bilo frustrirajuće, no da mu nije dugo trebalo da ostavi mobitel do ujutro. Putem poslovnog profila na WhatsAppu, što je značajka koju je ovaj komunikacijski div nedavno uveo, Tandara svakodnevno komunicira s klijentima.

– Budući da je pao cijeli WhatsApp, tako nisam dobio ni jednu poruku na WhatsApp u međuvremenu, ali možda bi ishod bio drukčiji da je srce sezone. No, meni posao najviše ovisi o mojoj web stranici i Googleu, tako sam nisam bio baš zabrinut – iskreno će Tandara, zaključujući da su ljudi, pa tako i on, previše ovisni o društvenim mrežama.

Povratak SMS-ovima

– Iako su društvene mreže izuzetno važna metoda komunikacije u 21. stoljeću (kako poslovno, tako i privatno), i bez ovih 'glavnih' društvenih mreža svijet ne bi stao. Primjerice, Telegram je radio normalno pa sam se odmah prebacio na njega – kaže Tandara.

Novinarka Karla Perhat kaže da je tek navečer shvatila da zbog pada društvenih mreža ne može provjeriti obveze za sutradan, no to ju nije puno uznemirilo.

– Radosno sam se prisjetila kako je to slati SMS poruke – kaže Karla, a s njom se slaže i mlada vizažistica Monika Žunić koja je nakon pada društvenih mreža mahnito počela slati SMS poruke.

– Već sam pomislila da mi je ostao neki neplaćeni račun pa da su mi zbog toga ugasili internet. No iskreno, čak sam otišla spavati u miru. Pokraj svih katastrofa koje su nam se dogodile prošle i ove godine, samo sam se nadala da ovo sada neće potrajati – zaključuje vizažistica.

Viber zabilježio rast

Iz Vibera, još jedne društvene mreže, u utorak su priopćili da su zbog pada Facebooka, WhatsAppa i Instagrama zabilježili porast od 75 posto poslanih poruka i dvostruko povećanje broja poziva.

– Takvi masovni prekidi pokazuju da se korisnici moraju pripremiti na takve kritične situacije i bolje držati nekoliko komunikacijskih aplikacija na svojim uređajima. Razumijemo važnost povezivanja i naš tim uvijek ulaže dodatne napore kako bi naša usluga radila stabilno čak i tijekom razdoblja velikog opterećenja – javljaju iz Vibera.