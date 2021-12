Pametni gradovi i održivost: Bolji život u urbanim sredinama postaje stvarnost

Današnja tehnologija i njezin napredak daju nam mogućnosti kojima možemo unaprijediti našu svakodnevicu, no samo unaprijeđenje tehnologije nije dovoljno za osiguranje napretka. Izazovi s kojima se suočavamo – rast populacije, globalno zagrijavanje i ubrzana urbanizacija zahtijevaju od nas da se resursi koje imamo upotrebljavaju učinkovito tj. da imamo povezan i održiv okoliš.

Pametni su gradovi nešto što se nazire već dulje vrijeme. Sada, zahvaljujući napretku umjetne inteligencije, 5G mreža, tehnologija računalstva u oblaku, obrade velikih količina podataka i interneta stvari očekivanja korisnika polako postaju stvarnost. Stručnjaci se slažu: neki se grad može smatrati pametnim onda kada se javni i privatni sektor služe tehnologijom i međusobno surađuju na dobrobit građana radi ekološke održivosti i blagostanja.

Stvaranje budućnosti

Pokretane umjetnom inteligencijom (AI), zasebne platforme za upravljanje energijom, pametnim zgradama i sigurnošću, zajedničkim radom stvaraju sinergiju i učinkovitost. One omogućuju upraviteljima zgrada da, s pomoću aplikacije, u stvarnom vremenu upravljaju funkcijama poput hlađenja, kvalitete zraka, kontrolama pristupa, pouzdanosti napajanja i protupožarnih alarma.

Ovdje nije riječ o korištenju tehnologije radi nje same. Ona prikuplja informacije iz tisuća podatkovnih točaka, senzora i tisuća kamera radi optimizacije rada, smanjenja emisija te unaprjeđenja udobnosti i sigurnosti stanovnika i njihovih posjetitelja – a sve se odvija istodobno i gotovo neprimjetno te pritom štedi energiju i uravnotežuje zahtjeve za obnovljivim izvorima energije. Također optimizira baterijsko skladištenje električne energije i punjenje električnih vozila. Upotrebom tehnologija koje Siemens razvija može se obaviti učinkovito i održivo upravljanje takvim objektima. Zamislite gradove koji na ovaj način imaju izgrađenu svoju infrastrukturu i omogućavaju svojim stanovnicima ovakav način upotrebe tehnologije.

Nastanak ovakvih pametnih gradova dovest će do transformacije gradske administracije, prijevoza, javne i zdravstvene sigurnosti – a to je proces za koji neki analitičari očekuju da će generirati globalnu gospodarsku korist od 20 bilijuna dolara do 2026. godine.

Ulaganja koja će gradove učiniti pametnijima u narednim će se godinama više nego udvostručiti: sa 100 milijardi dolara u 2021. godini na 250 milijardi u 2030. godini. Velik dio tih ulaganja provodit će privatni sektor – u pametne zgrade i pametne mikromreže – ali i gradska uprava sa svojim službama. Od toga će koristi imati svi jer će tehnologija brzorastuće gradove učiniti otpornijima.

Vizija hrvatskih gradova

- Uloga koju Siemens Smart Infrastructure ima danas je primjena takvih tehnologija prilikom izrade novih studija/projekata razvoja gradova, njihove modernizacije i rekonstrukcije. Samo na taj način možemo napraviti više a biti spremni za izazove koji nam već dolaze kao što su npr. dekarbonizacija, infrastruktura za električna vozila te spremanje viškova električne energije u vlastite sustave za pohranu istih - objašnjava Mario Valčić direktor Smart Infrastructure u Siemensu Hrvatska.

Zbog toga su nam danas više od svega potrebni gradovi u kojima je moguća bolja integracija obnovljivih izvora energije dobivenih iz krovnih solarnih panela i vjetroagregata. Potrebni su nam gradovi u kojima se bolje upravlja protokom prometa, u kojima se učinkovitije upravlja vodama i otpadnim vodama, gradovi u kojima je zrak čist i čija je gradska uprava učinkovita kao i gradovi koji imaju visokotehnološke bolnice i zdravstveni sustav.

Tehnologija je danas potreba, a ne luksuz. Ako je digitalizacija mozak nekog sustava, održivost je njegovo srce. Održivost nam je potrebna da bismo dekarbonizirali naš svijet, a naše urbane centre učinili spremnima za buduće promjene.

Siemens Smart Infrastructure kao tehnološka kompanija aktivno sudjeluje u ovom procesu implementirajući najnovija tehnološka rješenja i mogućnosti u raznim situacijama, s raznim tvrtkama a imajući jednu svrhu: učiniti svijet boljim mjestom za život.

Ipak, digitalizacija je samo alat. Naše su namjere zajedno s lokalnim partnerima učiniti ono što će pametne gradove oblikovati u ono što bi oni trebali biti: održivi, povezani i uspješni, s čistom vodom, sigurnom mobilnošću i zelenom energijom za sve.

- Pametna infrastruktura zapravo je spoj stvarnog i digitalnog svijeta u energetskim sustavima, zgradama i industrijama, kojim se unaprjeđuje način života i rada ljudi te znatno poboljšava učinkovitost i održivost. Siemens Smart Infrastructure zajedno s našim kupcima i partnerima radi na stvaranju ekosustava koji intuitivno reagira na potrebe ljudi i pomaže kupcima u postizanju njihovih poslovnih ciljeva. Riječ je o ekosustavu koji našim korisnicima pomaže da se razvijaju, zajednicama pomaže da napreduju te podržava održivi razvoj kako bi zaštitio naš planet i sačuvao ga za sljedeću generaciju - zaključuje Valčić.