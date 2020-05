Pandemija će malo usporiti prodor pametne parking-barijere na svjetska tržišta

Pametna parking-barijera Parklio, proizvod splitske tvrtke Amplifico kojim se upravlja istoimenom mobilnom aplikacijom, nedavno je privukla investitore iz UAE-a koji su u nju uložili 30 milijuna kuna. Tu pametnu parking-barijeru sličnu klasičnoj koja onemogućava parkiranje na određenome mjestu, prvu kojom se upravlja mobilnom aplikacijom, napravili su posve slučajno Dario Boras, Josip Labrović, Marko Smoljo i Karlo Gašpar nadahnuti teškoćama u pronalasku parkirališnog mjesta.



Oni su prije šest godina osnovali Amplifico, tvrtku koja iz godine u godinu bilježi rast prihoda i dobiti. U vrijeme kad je nastao Parklio inženjerski tim tvrtke Amplifico razvijao je niz drugih proizvoda, ali ta je mobilna pametna parking-barijera privukla najviše pozornosti tržišta. Zbog toga su osnivači i vlasnici tvrtke odlučili usredotočiti se na daljnji razvoj pametnih parking-proizvoda, što se pokazalo punim pogotkom.

Prijelomna točka

Kontrolu Parklija omogućava istoimena mobilna aplikacija kojom se može slati digitalni ključ drugim korisnicima u vremenskom intervalu koji netko definira. Prednost te aplikacije u odnosu na ostale je kvaliteta, a sav softver i hardver razvijeni su unutar tvrtke te je Parklio 100 posto hrvatski proizvod, na što su osnivači iznimno ponosni.



---

Split kontra Singapura

---– Osim što su kvalitetni, naši su proizvodi neki od tehnološki najnaprednijih uređaja u parking-industriji. Trenutačno smo prisutni u više od 35 zemalja svijeta. Sustav je neovisan o lokaciji i može se postaviti bilo kamo. Štoviše, možemo se integrirati s postojećim rješenjima i unaprijediti ih našom paletom proizvoda – ističe Dario Boras, suosnivač i suvlasnik Amplifica.Parklio nije samo mobilna aplikacija ili parking-barijera, nego je platforma za pametno parkiranje, a tvrtka Amplificio ima čitavu paletu pametnih parking-proizvoda, što uključuje i hardver i softver.Parklio je 2017. na Olimpijadi startupova u Singapuru proglašen drugim najboljim startupom na svijetu u konkurenciji više od pet tisuća startupova iz stotinu zemalja, a Boras ističe da je taj događaj bio prijelomna točka za poslovanje tvrtke.– Mali startup iz Hrvatske prepoznat je kao drugi najbolji na svijetu, što je zaista bilo veliko priznanje za sav trud koji smo uložili u razvoj Parklija. Uz priznanje dobili smo i više ponuda investitora koji su bili članovi žirija na natjecanju. Odbili smo ih jer smo u tom razdoblju zaključili seed rundu s privatnim investitorima iz Slovačke koji su uložili 200.000 eura i postali vlasnici 20 posto udjela tvrtke – objašnjava Boras.

Tada su dobili i ponudu singapurske vlade za financiranje razvoja i plasiranja proizvoda na vanjska tržišta. Imali su samo jedan uvjet – da se presele u Singapur. No Boras, koji je magisterij računarstva završio u Beču, ističe da je, koliko god Singapur bio predivan, s kolegama odlučio ostati u Hrvatskoj, točnije u Splitu, jer obožavaju taj grad. Smatraju se sretnicima što imaju priliku u njemu živjeti, a izvoziti svoj proizvod na gotovo sve kontinente. Iako će zahvaljujući investiciji od pet milijuna dolara tvrtka Amplifico otvoriti ured u UAE-u te najvjerojatnije u nekoj od većih europskih država, Boras i ekipa ne namjeravaju napustiti Split.



– Posljednjih nekoliko godina imali smo više ponuda za investiciju, no zaista nismo imali potrebe za dodatnim financijskim ulaganjima jer smo imali zdrav rast i bili smo na zacrtanoj putanji što se tiče razvoja tvrtke. Prošle godine, preko LinkedIna, s nama je u kontakt stupio Jamil Shinawi, serijski poduzetnik i investitor iz Dubaija. Uz Jamila, tim investitora čine još tri osobe iz UAE-a, a najveći razlog zašto smo se odlučili za suradnju je taj što osim izrazito jakih financija, investitori predstavljaju strateške partnere u punom smislu te riječi.



Uzevši u obzir široku mrežu partnera koje imaju, s investitorima nam se gotovo instantno otvara tržište Bliskog istoka i suradnja s brojnim velikim tvrtkama na području Europe i SAD-a – napominje Boras, ali ne želi otkriti koliki je dio tvrtke pripao investitorima jer riječ je o poslovnoj tajni.

Ulaganje u vrhunski tim

Novac će najvećim dijelom uložiti u jačanje proizvodnih kapaciteta i nova radna mjesta. Trenutačno je šesnaest zaposlenih u tvrtki, čiji osnivači imaju vrlo ambiciozne ciljeve i kristalno jasnu viziju.



– Osim jakih proizvodnih kapaciteta, treba nam i vrhunski tim koji može sve to iznjedriti. U procesu smo otvaranja ureda u Dubaiju i, ovisno o razvoju poslovanja, nije isključena opcija otvaranje ureda u nekoj od europskih zemalja tijekom ove godine – ističe Boras.



Iako IT industrija ima teškoća u pronalasku kvalitetnoga kadra, Boras vjeruje da nove zaposlenike lako mogu privući jer razvijaju vrlo zanimljive proizvode, a Amplifico je i atraktivan poslodavac. Dodaje da se veliki broj IT tvrtki u Splitu, kao i u Hrvatskoj, bavi isključivo agencijskim radom i razvijanjem softvera ili hardvera za strane tvrtke te njihovim zaposlenicima vrlo brzo postane zamorno prebacivati se s jednog projekta na drugi bez osjećaja da pridonose razvoju nečega velikog i čine razliku.



– U Parkliju smo fokusirani isključivo na razvoj vlastitog proizvoda i naši ljudi su usko specijalizirani u odjelu u kojem rade, koristimo se najmodernijim tehnologijama, imamo izvrsnu atmosferu u tvrtki i uvjeren sam da svi članovi našeg tima imaju osjećaj važnosti te da rade na nečemu velikom što će promijeniti industriju iz temelja. To nas čini izrazito atraktivnim poslodavcem i zasad ne nailazimo na probleme pri povećanju broja zaposlenih – govori Boras.

Pripremljeni za pandemiju

Iako se pokazalo da su tehnološke tvrtke među najotpornijima na posljedice koje na gospodarstvo ostavlja pandemija koronavirusa, Amplifico ipak ima mali broj otkazanih narudžbi.



– Imamo dovoljno jaku financijsku pozadinu da ovo prebrodimo bez većih problema, ali očekujem umjeren pad plasmana proizvoda u drugom i trećem kvartalu. Napravili smo čitavu paletu proizvoda koji mogu riješiti bilo kakav problem s parkiranjem, osluškivat ćemo bilo tržišta i aktivno prilagođavati strategiju pristupa – napominje Boras.



Mišljenja je da će ova kriza biti kraj za veliki broj manjih tvrtki i startupova, ali ne i za one koji donesu prave odluke u pravo vrijeme. S druge strane, za startupove ovo može biti prijelomni trenutak u pozitivnom smislu jer su po prirodi agilni i mnogo lakše pivotiraju s idejama u odnosu na velike korporacije iako one imaju mnogo snažniju financijsku podlogu.

Veće šanse za opstanak

Boras ističe da je pandemija koronavirusa pokazala koliko je krhka ekonomija koja se oslanja na turizam i slične djelatnosti, ali i to da je IT industrija jako otporna na vanjske faktore i ima veću šansu opstati u kriznim vremenima, zbog čega bi se država morala mnogo više fokusirati na nju.

---– Formula je izrazito jednostavna i više puta uspješno demonstrirana u drugim zemljama. Visoki doprinosi i davanja državi stavljaju veliki teret na leđa srednjih i malih tvrtki, čineći ih nekonkurentnima na tržištu rada u odnosu na druge zemlje Europe. Hrvatski birokratski aparat uvreda je za državu koja se smatra modernom članicom Europske unije, to je nešto na čemu bi se zasigurno moralo poraditi te ga modernizirati. Uza sve navedeno, smanjenje državnih nameta i doprinosa osigurat će konkurentnost hrvatskim tvrtkama i učiniti Hrvatsku mnogo atraktivnijom za strane investicije – objašnjava Boras, naglašavajući da je stavka koja predstavlja zalog za budućnost IT industrije i nešto što bi trebalo plijeniti više pozornosti obrazovanje budućeg IT kadra, moderniziranje obrazovnih programa te stvaranje simbioze između realnog sektora i hrvatskih sveučilišta.