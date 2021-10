Pandorini dokumenti otkrili najveće financijske tajne svjetskih lidera, 532 dokumenta na hrvatskoj jeziku

Svijetom je odjeknula vijest o Pandorinim dokumentima, do sada najvećem istraživanju Međunarodnoga konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) sa sjedištem u Washingtonu koje je otkrilo financijske tajne globalnih lidera i milijardera. Kako prenosi domaći portal Oštro, koji je sudjelovao u toj novinarskoj istrazi, najveće curenje podataka iz poreznih oaza ikad otkrilo je više od 330 političara i i visokih javnih dužnosnika u više od 90 zemalja, uključujući 35 vođa država. Tu su i veleposlanici, predsjednički savjetnici, generali, guverneri središnjih banaka.

Oštro prenosi da je ICIJ prikupio više od 11,9 milijuna financijskih dokumenata koji sadrže 2,94 terabajta povjerljivih informacija. Oni su 'pobjegli' iz baza 14 registracijskih agenata, koji svojim klijentima pružaju usluge osnivanja i vođenja papirnatih tvrtki i trustova u poreznim oazama diljem svijeta. Dokumenti sadrže informacije o offshore-tvrtkama više od 130 milijardera iz 45 zemalja, među kojima je 46 ruskih oligarha.

No, osim što je ovo najveće curenje podataka ikad, ovo je istraživanje ujedno i najveća suradnja novinara u povijesti. Oštro piše da je ICIJ okupio više od 150 medijskih partnera koji su zajedno radili na istraživanju. Istraga je trajala gotovo dvije godine i u njoj je sudjelovalo više od 600 novinara u 117 zemalja. Oni su slijedili tragove koji su ih vodili od rezidencija u Kaliforniji, preko plantaža šećera u Dominikanskoj Republici do turskih bolnica i nebodera u Dubaiju. Pa i do Hrvatske.

Naime, čak 532 dokumenta su na hrvatskoj jeziku. Pretražujući milijune dokumenata, novinari Oštra u Hrvatskoj pronašli su 7571 rezultat koji sadrži riječ 'Croatia' i 394 riječi 'Hrvatska'. Zagreb se, na primjer, spominje 1976 puta, Dubrovnik 266, a Rijeka 256 puta, prenosi Oštro.

Među poznatim imenima iz Hrvatske otkriveno je da se u Pandorinim dokumentima spominje ime Rikarda Fuchsa, sina hrvatskog ministra obrazovanja Radovana Fuchsa, koji je 2017. godine na Sejšelima osnovao tvrtku pod nazivom See Project Ltd. Svrha te tvrtke bila je 'posjedovanje udjela u hrvatskoj tvrtki koja će kupiti nekretninu u Hrvatskoj'. No, Rikard Fuchs objasnio je da je riječ bila o 'projektu koji se trebao raditi u Nizozemskoj s jednim američkim fondom'. Projekt nije realiziran, a tvrtka je 2020. godine ugašena.