Pao je interes za APN kredite

Unatoč izdašnom subvencioniranju države, interes za APN ove je godine manji nego lani. Naime, u proljeće 2020. godine u mjesec dana, unatoč lockdownu i tada izuzetno neizvjesnoj situaciji s COVID-19 u APN je stiglo 3681 zahtjev za subvencijom kredita, dok je ove godine, u trenutku kada ipak vlada određeni optimizam da se epidemiji (nadamo se) nazire kraj, za subvencije apliciralo 3459 kupaca. Razlika u broju prijava još je veća usporedi li se s prošlogodišnjim jesenskim rokom, kada je APN zaprimio čak 4651 zahtjev.

Stanje na nekretninskom tržištu dobro oslikavaju i podaci o novodobrenim stambenim kreditima – unatoč lanjskom rastu cijena nekretnina, broj novoodobrenih stambenih kredita u 2020. godini, prema podacima HNB-a (izuzmu li se reprogrami) povećao se samo 2,5 posto, s 12,1 na 12,4 milijarde kuna.

Razloge smanjene navale na subvencije, smatraju poznavatelji nekretninskog tržišta, ponajviše leže u rastu cijena nekretnina zbog čega su mnogi kupci odgodili investiciju u nekretninu. No, stav 'wait and see' zauzeli su i prodavatelji, koji za sada uglavnom ne spuštaju cijene nekretnina, iako je potražnja, sudeći po broju prodanih nekretnina lani pala u cijeloj Hrvatskoj, a u Zagrebu se pad potražnje događa već treću godinu zaredom.

Najveći pad potražnje doživio je Centar grada, najvjerojatnije kao posljedice potresa, zbog čega su se kupci okrenuli novijim nekretninama u drugim dijelovima Zagreba. Da su Centar, Gornji Grad i Medveščak izgubili na privlačnosti pokazuju i podaci s Njuškala o povećanoj ponudi stanova u tim kvartovima. Prije korone i potresa, u travnju 2019. godine, na toj najpopularnijoj tražilici za nekretnine u ta tri zagrebačka kvarta bilo je oglašeno 2000 stanova, a sada se u ponudi nalazi njih čak 3000. Usporedbe radi, na Njuškalu je trenutno oglašeno oko 10 tisuća stanova u cijelom Zagrebu.

Određene korekcije cijena u centru Zagreba ipak su vidljive u zadnje vrijeme, pa tako prema podacima Njuškala, tražene su cijene u tom dijelu grada pale u zadnjih godinu dana za 100 eura po četvornom metru.

Što će se dalje događati sa cijenama stambenih nekretnina nije nimalo jednostavno prognozirati jer su neizvjesna makroekonomska kretanja, a ona pak trenutno uvelike ovise o epidemiološkoj situaciji. Također, puno je nepoznanica i oko predstojeće turističke sezone. Odgovore na ova pitanja vjerojatno će biti lakše dati na jesen, kada bude jasnija ovogodišnja turistička bilanca. Jedino što je za sada sigurno je da ove godine neće biti jesenskog kruga APN-a pa će svi koji su računali na subvenciju države kako bi riješili stambeno pitanje morati pričeti proljeće 2022. godine.