Paul Bradbury: Total Croatia pokrenuli smo prije par dana i već smo dobili ponudu za isti projekt u SAD-u i Egiptu

Da bi useljenik u nekoj zemlji pokrenuo biznis promocije te iste zemlje, potrebno je dosta odvažnosti, samopouzdanja i sposobnosti. I naravno, ljubavi prema turizmu i svojoj novoj domovini. Britanac Paul Bradbury nakon što je prodao nekretninu u kišnoj Velikoj Britaniji odlučio se prije 18 godina doseliti na najsunčaniji otok na Mediternu, na Hvar, i od nule pokrenuti posao. Njegov prvi projekt, portal Total News Croatia, na kojem iz prve ruke prenosi iskustva življenja u Hrvatskoj te prenosi relevantne informacije iz svih sfera života u Hrvatskoj, odjeknuo je globalno. Nedavno je predstavio novi projekt, portal Total Croatia, objektivniju verziju promotivnog portala Hrvatske turističke zajednice o Hrvatskoj. Iako s daleko manjim marketinškim budžetom i mrežom djelatnika, Bradbury je na svoj jedinstveni način brendirao Hrvatsku i njegova očekivanja od projekta su velika. U Hrvatskoj je poznat po svojoj britkosti i javnim nastupima u kojima se na britansko satiričan način osvrće na hrvatsku birokraciju i neučinkovitost. Zbog toga je zaradio i dvije tužbe i postao tema rasprave u Hrvatskom Saboru.

Na vrhuncu pandemije pokrenuli ste novi projekt – portal Total Croatia, koji promovira Hrvatsku. Iako je većina sadržaja iz domene turizma, uključili ste i informacije za ljude koji žele živjeti, raditi i investirati u Hrvatskoj. Te informacije nisu uljepšane, spominjete indeks korupcije, nedostatke sustava i sl. Je li bilo prigovora na vašu objektivnost u prezentaciji Hrvatske?

Novi nacionalni turistički portal Total Croatia je zapravo kulminacija mojih deset godina iskustva pisanja o turizmu u vašoj zemlji. Tijekom svog boravka u Hrvatskoj okušao sam se u mnogim projektima no oduvijek sam imao osjećaj da nedostaje jedan kvalitetan portal na kojem će se objektivno predstaviti zemlja na temelju iskustva nekoga tko je živio i putovao Hrvatskom posljednjih 18 godina.

Moj autorski tekst o iskustvu življenja u Hrvatskoj 'Living in Croatia' zapravo je ekstenzija promocije turizma u ovoj zemlji. Tržište rada se mijenja i zaista puno ljudi razmatra Hrvatsku kao svoju buduću ‘remote’ bazu zbog njezine sigurnosti, autentičnosti i životnog stila. No ono što po mojem mišljenju nedostaje strancima, jesu detaljne informacije i iskustva o tome kakav je zapravo život u Hrvatskoj. Reći da je sve idealno bilo bi neodgovorno. Istaknuti prednosti, ali i nedostatke, sa zaključkom da je to lijepo mjesto za boravak, je iskrena i pozitivna poruka. Pogotovo kad im sve te informacije ‘servirate’ na njihovom jeziku. I to je u javnosti odjeknulo. Nakon naših ažurnih informacija o putovanju, to je najpopularniji tekst na Total Croatia web stranici, kojeg je, primjerice, pročitalo više od 10 tisuća Poljaka na svom jeziku. Tako da smatram da za takvom vrstom informacija o Hrvatskoj postoji izuzetno velika potražnja. Kada ljudima pružite informaciju, dajete im temelje na osnovu kojih će donijeti odluku i doći. Inače neće.

Među Hrvatima ste uglavnom poznati po svojim otvorenim stajalištima o neefiksnosti sustava HTZ-a. Vaša borba i tužbe koje je HTZ protiv vas pokrenuo dospjeli su nedavno i u Hrvatski Sabor, gdje je zastupnica Marijana Puljak tražila da članstvo u HTZ-u bude dobrovoljno. Možete li vaše 'pero' uperiti i prema nekim drugim parafiskalnim institucijama poput HGK-a i HOK-a pa da ubrzate proces ukidanja članarina?

Jako sam zahvalan Marijani Puljak što je istaknula moj slučaj, kao i odvjetnici Vanji Jurić koja mi je pomogla u obrani od tužbe za klevetu koju je pokrenuo HTZ. Obje su divne osobe koje mi daju nadu u bolju Hrvatsku. Ali, ha-ha, ne planiram pisati o drugim institucijama, čini se da je to vrlo skup hobi. Uostalom, o HGK-u sam rekao sve što sam imao prije nekoliko godina u tekstu Welcome to Uhljebistan: the Croatian Chamber of Economy, Beyond Useless ('Dobrodošli u Uhljebistan: Hrvatska gospodarska komora, izvan beskorisnog').

Zanimljivo, ali ove tužbe su me zapravo oslobodile i pomogle mi da dovršim projekt Total Croatia. Želim se fokusirati na taj projekt prije nego što isti koncept preselim u druge zemlje. Naime, dobili smo ponudu da TC repliciramo u SAD-u i u Egiptu. A pokrenuli smo ga prije svega nekoliko dana.

U kojoj su uopće fazi vaši sudski sporovi s HTZ-om? Jeste li već nešto morali platiti?

S HTZ-om vodim dva spora. U prvom me optužuju za klevetu ‘vrijednu' 50 tisuća kuna. Moj navodni zločin je taj što me u nekom tekstu citirao neki autor u mediju koji nije moj. I nitko nije zahtijevao da se taj tekst ukloni. Ni medij ni autor nisu tuženi, a tekst je i dalje objavljen online. Prvo je saslušanje bilo zakazano za 3. svibnja, međutim tri dana ranije odvjetnički ured HTZ-a je tražio odgodu jer je odvjetnik imao neko drugo saslušanje u isto vrijeme. Unatoč tome što taj ured ima 50 odvjetnika koji su ga mogli zamijeniti. Mi smo htjeli nastaviti, ali je sud odredio odgodu za 31. svibnja.

Tako da je saslušanje drugog slučaja zapravo bilo prije prvog, početkom travnja. Još 50 tisuća kuna za moju satiričnu uporabu HTZ-ovog loga Hrvatska, puna života. Saslušanje je trajalo pune tri minute, a onda je prekinuto i prebačeno za srpanj jer je HTZ-ov odvjetnik u zadnji tren podnio zahtjev kojeg moj odvjetnik nije vidio prije saslušanja. Navodno je tjedan dana bio u bolnici, zbog čega je kasno reagirao. Drugih 49 odvjetnika je valjda bilo zauzeto.

Napisali ste mnogo tekstova o rupama i nedostacima turističkog sustava u Hrvatskoj. Možete li istaknuti tri najslabije karike i kako bismo ih mogli što prije ojačati?

Nedostatak jasne strategije, nedostatak informacija i nerazumijevanje suvremenih turističkih trendova i potražnje. Sve to je lako popraviti. Napravite strategiju, pružite kvalitetne informacije i angažirajte stručnjake koji razumiju koncept modernog turizma i potrebe turista.

