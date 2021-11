Paušalce i ‘freelancere‘ ne zanimaju radnička prava, nego plaća

Činjenica je da sve više nekadašnjih zaposlenika daje/dobija otkaze i otvara upravo paušalni obrt, primarno stoga što je on porezno najpovoljniji, ali i zato što Hrvatski zavod za zapošljavanje dodjeljuje ne baš zanemarive potpore (do 130 tisuća kuna). No, statistika veli nešto drugo. U dvije pandemijske godine otvoreno je 13.460 j.d.o.o. i d.o.o. tvrtki, dok je mjere za samozapošljavanje lani i ove godine iskoristilo 7.566 osoba (pri čemu pravo na potporu ima i j.d.o.o.). Pa, zašto onda financ ministar Zdravko Marić kreće u provjeru paušalnih obrta?

Odvjetnik Danijel Pribanić kaže kako je to već neko vrijeme trend u SAD-u i razvijenoj Europi. Sredinom ove godine vlasti su kaznile talijanski Glovo s 2,6 milijuna eura i naredile da 16-ak tisuća dostavljača-freelancera moraju biti primljeni u radni odnos. U isto je vrijeme nizozemski sud više od četiri tisuće vozača Ubera, koji su službeno bili nezavisni ugovaratelji, proglasio radnicima. To je tek jedna od desetak odluka koje se odnose na Uberove vozače od Kalifornije, ostatka SAD-a i europskih država. Riječ je o trendu priznavanja radničkih prava osobama koje imaju vlastite obrte ili druge djelatosti i koje djeluju kao freelanceri, tumači Pribanić.

Odvjetnica Dora Ljevar dodaje kako su paušalni obrti izvorno zamišljeni kao učinkovit način za legalizaciju sive ekonomije, pa ih otvaraju svi, od postolara do IT industrije. Pri tome je ključni razlog – porez.

– Porezi koje paušalisti plaćaju beznačajni su u usporedbi s iznosima koje plaćaju radnici i trgovačka društva. Od 25 tisuća kuna koji se isplaćuju paušalistu ostaje mu više od 20 tisuća kuna neto. Zaposleniku ostaje 14 tisuća. Godišnje je to razlika od 10 tisuća eura neto, a trošak je radnika isti. Povećanje konkurencije na tržištu dovodi u pitanje održivost radnoga mjesta i interes samih radnika da rade za plaću od 14 tisuća kuna ako njihovi kolege paušalisti dobivaju 20 tisuća, a poslodavca stoje jednako – kaže Ljevar.

Iz HOK-a poručuju kako je zaključno s 30. rujnom 2021. u Hrvatskoj aktivno 95.795 obrta, pri čemu se u razdoblju od 2018. godine paušalno oporezivanje nametnulo kao najpovoljnije.

