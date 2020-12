Pavo i Ivan Zubak: Za uspješnu generacijsku tranziciju upravljanja treba bar deset godina pripreme

Od početka prosinca predsjednik Uprave Zubak Grupe je Ivan Zubak. Njegov otac i osnivač tvrtke Pavo Zubak prešao je na mjesto predsjednika Nadzornog odbora. S obzirom na to da je riječ o jednoj od najvećih obiteljskih tvrtki u Hrvatskoj, generacijska upravljačka tranzicija s osnivača na mlađu generaciju može biti dobar primjer iz kojega pouke mogu izvući i u desetak tisuća manjih tvrtki u kojima su osnivači u godinama kad tvrtki slijedi prijenos poslovanja. S ocem i sinom, Pavom i Ivanom Zubakom, razgovarali smo u tvrtkinu poslovnom sjedištu u Sesvetama. Lokacija je poznata jer smo ovdje u posljednjih petnaestak godina obavili više intervjua. Prvi put razgovor se nije vodio u uredu Pave Zubaka, nego u kabinetu novoga CEO-a, tako da se već na pojavnoj razini dalo zaključiti kako je proces upravljanja sustavom ušao u novu fazu.

Zašto se baš sada dogodila generacijska tranzicija na mjestu predsjednika uprave Zubak Grupe? Što znači ta promjena?

Pavo: – Poklopilo se nekoliko okolnosti. Prvo, ja imam 65 godina i više od četrdeset godina radnog staža i mislim da je to dovoljno kad je o operativnom angažmanu riječ. Drugo, za tranziciju upravljanja kompanija treba biti zrela. Sazrijevanje poduzeća i sazrijevanje vlasnika procesi su koji se ne događaju preko noći. Kod nas u Grupi upravo su se dogodila ta sazrijevanja. Kompanija je sazrijevala tako što smo mi u posljednjih petnaestak godina malo-pomalo odvajali upravljanje od vlasništva bez obzira na to što sam ja bio više ili manje uključen u upravljanje. Mi smo, sjećate se, to pokušali 2003., ali vidjelo se tada da nismo zreli ni kao kompanija, a ni ja kao osoba.

Drugi pokušaj imali ste 2013.

Pavo: – Tada su već uvjeti bili zreliji. U to su vrijeme Auto Zubak i Oryx bili odvojene tvrtke. Ta tranzicija bila je dobra. Imali smo Dimitrija Trbovića na čelu AutoZubaka i Ivana Zubaka na čelu Oryxa te je to izvrsno funkcioniralo pet godina. To je i pomoglo da sazremo kao kompanija.

Ali onda se vi 2018. ponovno vraćate?

Pavo: – Moj kratki povratak nije se dogodio zato da idemo nešto popravljati. Jednostavno, pala je strateška odluka da se stvori Zubak Grupa, odnosno da tadašnje tvrtke AutoZubak, Oryx Grupu i ostale spojimo u jednu. Tad smo procijenili da je bolje da smo svi zajedno u istom upravljačkom tijelu jer u spajanju se uvijek 'uštimavaju' procesi i procedure i dobro je da budemo što brži u odlučivanju, da nemamo stepenicu nadzornog odbora i uprave. I evo nas danas kad su se stekli uvjeti da Ivan preuzme upravljanje, a ja se pozicioniram kao vlasnik.

Ivane, s obzirom na iskustva, hoće li se vlasnik Pavo još jednom vratiti na mjesto CEO-a?

Ivan: – Neće, jer neće ni biti potrebe. Ovo što je sad provedeno formalno, u praksi već funkcionira neko vrijeme; sad je samo formalizirano. Mi smo organizaciju posložili prije, i to tako da se njegov odmak ne osjeti i da prođe najbezbolnije što može. Bilo je jako važno to razdoblje od 2013. do 2018. kad su Oryx Grupa i AutoZubak funkcionirali kao odvojene tvrtke i kad sam stekao iskustvo samostalnog vođenja tvrtke. Bilo je tu i uspjeha i neuspjeha. Slažem se da sam u tih posljednjih sedam godina mnogo toga naučio i da sam danas mnogo spremniji za ovu poziciju nego prije.

Kako vas dvojica funkcionirate? To je pitanje važno za mnoge obiteljske tvrtke u kojima se pokušava provesti generacijski prijenos upravljanja.

Ivan: – Iz svoje perspektive mogu reći da je jako važan korak bio priprema svih procedura, pravila i ovlasti. Kvalitetno složen poslovnik o radu uprave može vam znatno olakšati posao i tranziciju. On jasno definira što uprava može raditi bez odobrenja nadzornog odbora, a definira i sve pojedinačne obveze, odgovornosti i objašnjenja svakog člana uprave zasebno. Uz to, prosječan je staž nas pet članova sadašnje Uprave Zubak Grupe šesnaest godina. Govorimo o stažu provedenom samo u Zubaku, da se razumijemo. Govorimo, dakle, ljudima u koje imamo veliko povjerenje. To je, s druge strane, Pavi olakšalo iz pozicije Nadzornog odbora dati mnogo veće ovlasti Upravi nego možda u nekakvim drukčijim okolnostima. Samo za najveće moguće investicije, primjerice da se hoće nešto graditi, akvirirati nekoga ili prodati dio organizacije, za takve, najveće odluke treba tražiti suglasnost NO-a. Mi, inače, održavamo sjednice Uprave svaka dva tjedna, nakon čega se NO-u materijal​ dostavlja ​ kao informacija – i to je to. Onda on, ako ima nekakvih pitanja, može poslije zatražiti objašnjenje, ali to se​ zasad nije dogodilo. Nas dvojica nismo samo poslovni suradnici već i obitelj, a to znači da provodimo vrijeme zajedno i na poslu i izvan njega. Uživam kad otac i ja u tjednu barem jedanput nakon posla jedan drugoga pozovemo na piće pa komentiramo i privatno i poslovno. Odgovara mi ta razmjena informacija u neformalnom okružju.

