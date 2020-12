PBZ proglašena bankom godine u RH od strane uglednog financijskog časopisa

Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ), članica Intesa Sanpaolo Grupe proglašena je za banku godine u Hrvatskoj (Bank of the Year in Croatia) – od strane uglednog financijskog časopisa The Banker (publikacija Financial Timesa), a Intesa Sanpaolo za banku godine u zapadnoj Europi i banku godine u Italiji (Bank of the Year in Western Europe i Bank of the Year in Italy).



Za ovu nagradu The Bankera koja se u financijskoj industrija smatra “standardom za bankarsku izvrsnost“, razmatrao se široki spektar kvantitativnih i kvalitativnih i kriterija.

- Iznimno smo ponosni na ovu prestižnu međunarodnu nagradu, koju je naša Banka dobila, sada, već drugu godinu zaredom te predstavlja veliko postignuće i priznanje osobito u ovim teškim i vrlo izazovnim Covid vremenima. Posebno bih naglasio, da ovog uspjeha ne bi bilo bez naših zaposlenika, njihove kontinuirane posvećenosti i vrijednog rada cijelog tima PBZ Grupe i podrške tima matične banke kao i svih naših klijenata zbog kojih stalno nastojimo biti još bolji. Nastavljamo put inovacija, usredotočujući se na kontinuirano poboljšanje usluga i odnosa s klijentima te daljnju transformaciju i digitalizaciju našeg poslovanja, što se pokazalo ključnim tijekom pandemije - izjavio je Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a, povodom proglašenja The Banker's Bank of the Year Awards 2020.