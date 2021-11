Pet razloga za prijelaz sa SF6 na srednjenaponska postrojenja sa čistim zrakom

Što se svijet više elektrificira i uporaba obnovljivih izvora raste, to je i sve veća potreba za srednjenaponskim postrojenjima. Upravo se za takvu opremu vrlo često koristi sumporni heksaflorid (SF6), umjetno stvoreni plin s izrazito visokim globalnim potencijalom zagrijavanja. Ipak, elektroindustrija sve češće poseže za ekološkim alternativama plinu SF6. Jedna od takvih alternativa je upravo običan zrak, koji, u usporedbi s drugim plinovima koja se koriste u srednjenaponskim postrojenjima, predstavlja superioran izbor.

Od 1970-ih godina do danas, plin SF6 korišten je u većini visokonaponskih i srednjenaponskih rasklopnih postrojenja kao izolator ili medij za prekid napona, bez ikakvih toksičnih posljedica ili problema sa zapaljivanjem. Dodatna prednost je i to što je njegovo djelovanje kao vrlo snažan izolator omogućilo smanjenje same veličine postrojenja koje je ponekad potrebno ugurati u doista male prostore.

Iako najčešće skrivena od pogleda, rasklopna postrojenja svugdje su oko nas. Danas predstavljaju neophodnu električnu opremu za elektrodistribucijsku mrežu, razne industrijske primjene i velike zgrade. U svijetu je instalirano više od 30 milijuna srednjenaponskih postrojenja koja koriste plin SF6, vrlo pouzdanu tehnologiju.

I to je sjajno, zar ne? Pa, i ne baš. Postoji nekoliko vrlo snažnih motiva za prijelaz s tehnologije utemeljene na plinu SF6 na alternativne tehnologije koje se koriste običnim zrakom.

Čisti zrak bolji je od snažnog stakleničkog plina

SF6 ima potencijal globalnog zagrijavanja, GWP (Global Warming Potential), 23.500 puta veći od ugljičnog dioksida (CO2). Kao vrhunska alternativa tu je obični zrak koji nas u potpunosti rješava brige o zagađenju. Ipak, čisti zrak ne pridonosi globalnom zagrijavanju. Štoviše, potpuno je siguran i nevidljiv.

Čisti zrak ne treba reciklirati

Zrak koji udišemo, naravno, ne treba reciklirati. Isto se ne može reći i za plin SF6 kao ni druge umjetno stvorene plinove. Kad oprema dosegne svoj vijek trajanja, plin zahtijeva posebno zbrinjavanje kao i recikliranje, što nije slučaj sa čistim zrakom.

Nažalost, kad visokonaponsko ili srednjenaponsko rasklopno postrojenje dosegne svoj vijek trajanja, procedure za recikliranje plina, a koja uključuje pravilno zbrinjavanje, često se ne provode. Ono što je najvažnije, plin u takvom postrojenju smatra se opasnim otpadom budući da u sebi ima brojne nusproizvode nastale tijekom rada.

Čisti zrak je pobjednička alternativa plinu SF6

Nova Schneider Electric tehnologija rasklopne sklopne opreme koristi se običnim zrakom kao alternativom plinu SF6. Inovativne kombinacije vakuumskog prekidača i izolacije zraka zamjena su štetnom plinu, a ujedno predstavljaju i provjerenu i pouzdanu tehnologiju. Štoviše, postrojenja koja se koriste običnim zrakom manjih su dimenzija (naspram tradicionalnoj opremi utemeljenoj na plinu SF6), a rade na isti način kao i tradicionalna rješenja zbog čega nije potrebna prekvalifikacija tehničara.

Čisti zrak je ekološko i sigurnije rješenje

Koliko su zdravlje i zaštita glavna briga kad se razmišlja o alternativama plinu SF6 govori činjenica da su srednaponska postrojenja uobičajena oprema brojnih javnih prostora. Iz tog razloga, obični zrak predstavlja odgovornu alternativu u zaštiti javnosti od potencijalnih zdravstvenih i sigurnosnih rizika.

Čisti zrak nema problema s propisima

Mnoge tvrtke poduzimaju puno toga kako bi dramatično smanjile emisiju stakleničkih plinova. Ti strateški napori nisu motivirani samo željom za ekološkom održivošću već i snažnim pritiskom zakonodavaca s raznih razina - pojedinih zemalja, regija i međunarodnih regulatornih tijela. U Europi, primjerice, uporaba plina SF6 već je predmet strogih regulatornih procedura, počevši od toga kako se koristi, nadzire, održava pa sve do njegova zbrinjavanja. Tijekom 2014. godine plin SF6 zabranjen je u Europskoj uniji, u svim primjenama osim u elektrodistribuciji jer tada još nije bila smišljena alternativa. Taj propis će se ubrzo revidirati pa se mogu očekivati i nova ograničenja.

Tome treba dodati i druge potencijalno skupe propise, kao što su dodatni porez i inicijative za određivanje cijene ugljika.

Odabirom Schneider Electric srednjenaponskih rasklopnih postrojenja koja ne koriste SF6 već čisti zrak i vakuumske prekidače, tvrtke stječu sve prednosti dokazano pouzdane opreme za prekid i izoliranje napona uslijed opterećenja mreže. Ujedno pridonose održivosti te dekarbonizaciji energetskog sektora pritom ne brinući o novim propisima.