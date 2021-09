Suvremeno društvo, osobito nakon iskustva pandemije koronavirusa i donošenja posla kući gdje su se otopile granice privatnog i poslovnog, u posvemašnjem je traganju za ravnotežom tih dvaju segmenata života. Onima koji se 'previše' zanose poslom nabija se krivnja, no zaboravlja se da strast i naporan rad čine razliku, daju rezultate. Truditi se iz petnih žila, ustrajati, predati srce i dušu radnom zadatku i činiti to s užitkom nije nužno recept za iscrpljivanje i stresiranje, može biti i energizirajuće poput jogginga ili kvalitetne seanse u teretani.

Šest razloga zašto je tako dobro raditi sve u šesnaest

#1 Bez napornog rada nema rasta ni osobnog ni poslovnog

Mukotrpan rad, baš onakav kakav stoji iza fraze radi se sve u šesnaest, nikad nije uzalud. Možda rezultati ponekad ne budu ono čemu se stremilo, ali sve što se usvojilo putem - znanje, vještine, iskustvo donose temelje za rast, osobni i poslovni. Odlučnost i predanost ključni su za ostvarivanje ciljeva. Practice makes perfect, svi to već znaju. Radom se uči, stječu vještine i iskustvo koje od amatera čine stručnjaka. Neuspjesi na tom putu su osobito poželjni jer, ako ih se ne doživi kao kraj svijeta i ne oda se očaju, služe kao najbolji učitelj i prilika su za osobni i poslovni rast.

#2 Poštovanje kolega i poslovne zajednice

Da nas se cijeni, poštuje, pita za mišljenje, to želimo gotovo svi. No, poštovanje valja zaslužiti. I to ne samo poštovanje kolega, poslovne zajednice, rođaka i susjeda, već i ono s kojim živimo svaki dan - samopoštovanje. Dati uvijek sve od sebe i maksimalno se potruditi, najbolji je put do toga.

#3 Pozitiva i intrizična motivacija

Plus i plus daju... plus! Entuzijazam, pozitivnost i uvjerenje da ono što radite ima smisla, svaki rad čine lakšim. Rezultati i napredci koji potom dolaze samo dodatno pune pozitivom i još većom energijom za rad. A tko je pozitivan, ima moć i druge puniti dobrom energijom i pomoći im da izađu iz osrednjosti i naprave velike rezultate.

#4 Smislenost života

Premda se stvaraju barijere između privatnog i poslovnog života, to je sve i dalje život. Nema previše smisla uvjeravati se da se na poslu mučimo kako bismo nekada tamo za par mjeseci na godišnjem odmoru uživali. Ako ne uspijevate pronaći smislenost i užitak u radu, možda je vrijeme za promjenu posla. Vjerovali ili ne Warren Buffet nije jedina osoba koja istinski vjeruje da oni koji izaberu posao koji vole ne moraju raditi nijedan dan života.

#5 Povećava se šansa za ostvarenje snova

Umjesto da samo sanjaju, oni koji naporno rade na putu su ostvarivanju svojih najvećih životnih i poslovnih snova. Uspjeh ne pada u krilo, valja zavrnuti rukave.

#6 Samopouzdanje

Kad jednom shvatite da je cijeli život zapravo u Vašim rukama, da se gdje god išli i što god radili možete pouzdati u svoje radne navike i svoj um, kroz život možete kročiti sa samopouzdanjem. A ono otvara mnoga vrata.

Zašto 'sve u šesnaest'?

Objasnili smo zašto je dobro raditi, ali zašto 'sve u šesnaest'? Možda jer bi u trinaest bilo negativno konotirano (praznovjerje i to). Možda zato što je šesnaest puno, a postoji i vjerojatnost da je za sve kriv nogomet s obzirom na borbenost i predanost cilju koja se obično događa kad je cijeli tim u šesnaestercu.

Izraz bi mogao imati i dublji, puno drevniji simbolički značaj. Prema nekim tumačenjima, nastao je zbog vedističke boginje Materišvani (u slavenskom Matersva) koja je prikazivana sa 16 ruku. Tu je i simbolika broja četiri koja je sveprisutna u kršćanskim učenjima - četiri proroka, četiri jahača apokalipse, četiri evanđelista. Stoga bi šesnaestica kao kvadrirana četvorka mogla biti odgovor. Također, teorija je i da su glazbene note, šesnaestinke, koje daju vrlo energičan tempo, pa eto značenja brzine i okretnosti.

No, ako se pitate što smo toliko zapeli oko broja šesnaest, evo i odgovora. Poslovni tjednik Lider na pragu je zrelosti i slavi veliki šesnaesti rođendan. Ako radite sve u šesnaest, želite biti savršeno informirani i u tijeku s najnovijim trendovima u poslovnom svijetu, dozvolite nam da vas počastimo sa 16 posto popusta!